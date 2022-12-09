Для чего был предназначен любопытный прибор доктора Альфонса Лероя с картины Давида

Французский художник Жак-Луи Давид продемонстрировал публике Салона 1783 года два великолепных портрета: один - своего дяди, а другой - доктора Альфонса Лероя. Лерой был известным акушером XVIII века и, вероятно, посещал мадам Давид при рождении ее первенца. А вот что за любопытный прибор находится на столе перед доктором, и как он связан с профессией Лероя?
О художнике
Жак-Луи Давид (родился 30 августа 1748 года - умер 29 декабря 1825 года) - знаменитый французский художник и главный выразитель неоклассической традиции конца XVIII. Используя стиль, который отвергает процветающую живопись рококо, Давид отстаивал стиль строгих контуров, скульптурных форм и гладких поверхностей. Широкую известность получил благодаря своим монументальным полотнам на классические темы (например, «Клятва Горациев», 1784). Позже он был назначен художником Наполеона.
Автопортреты Жака-Луи Давида
«Портрет доктора Альфонса Лероя» - известная картина маслом, написанная французским художником в 1783 году. Стиль картины - неоклассицизм. Сейчас картина принадлежит Музею Фабра в Монпелье. Такой вид портретных работ маслом был очень распространен в изобразительном искусстве конца XVIII века.
Портрет Давида демонстрирует не только социальную идентичность героя художника, но и дело, которым он занимается. В своем темной и скудно обставленном кабинете в тюрбане, параллельно делая заметки из книги Гиппократа, акушер-гинеколог воспринимается как гений-аскет. В создании картины Давиду помогал его талантливый ученик, Жан-Франсуа Гарнере (его кисти принадлежат некоторые текстуры ткани и руки героя).
«Портрет доктора Альфонса Лероя» (1783), худ. Жак-Луи Давид / Фото: useum.org
Сюжет
Итак. На картине художник написал портрет доктора Альфонса Лероя. Давид изобразил доктора как умного и утонченного человека, окруженного атрибутами своей профессиональной деятельности. Он изображен пишущим за своим столом, в его руке – перо. На столе – книга и бумаги для письма. К слову, это труд Гиппократа «Болезни женщин» (именно она передает профессиональную специализацию героя картины – акушерство). Стол украшает красный восточный ковер с синим орнаментом.
«Портрет доктора Альфонса Лероя» (1783), худ. Жак-Луи Давид, фрагмент / Фото: useum.org
Доктор, смотрящий прямо на зрителя, одет в роскошный пиджак из парчи (мастерски переданы блеск, голубые переливы и качество дорогой ткани), его голову украшает синий восточный платок, из под которого видны седые пряди. Под пиджаком видна белая рубашка с высоким воротником. Фон на картине нейтральный и однотонный, выполнен в коричневой палитре (фон характерен для большинства портретов Давида).
Личность героя полотна
Альфонс-Луи-Винсент Леруа (1742-1816) - парижский профессор медицины и врач акушерства и педиатрии. Он родился в Руане. Хотел освоить профессию юриста. Однако, вдохновленный славой знаменитого хирурга из Руана Клода-Николя Леката, изменил свои планы. В 1768 году Леруа стал доктором-регентом, а вскоре после этого стал профессором медицинского факультета Парижа.
Он специализировался на детских и женских болезнях. Леруа написал несколько значимых трудов по своему направлению, благодаря которым был назначен профессором акушерства в Парижской школе здоровья. В своих работах он писал, что животные продукты и особенно мясо всегда были лучшей пищей для маленьких детей. Леруа также был упорным противником вакцинации.
Любопытный прибор доктора Лероя
«Портрет доктора Альфонса Лероя» (1783), худ. Жак-Луи Давид, фрагменты
На столе находится любопытный предмет, который современному зрителю не очень знаком. Это квинкетная лампа с цилиндрическим фитилем («lampe à quinquet»). Термин «квинкетная лампа» появился в конце XVIII века и назван в честь Антуана Квинке (1745–1803), фармацевта из Парижа, который усовершенствовал лампу женевского физика и химика Ами Аргана (1750–1803). Также ее называют фонарной лампой. Эффект освещения этой лампы был равен эффекту десятка свечей.
«Портер Джеймса Пила», 1822 год. Художник – его брат, Чарльз Уилсон Пил / Справа - латунная керосиновая лампа (конец XIX века)
Изобретение Квинке было оснащено боковым баком и изливом, увенчанным стеклянным дымоходом. Этот светильник можно установить на стену или закрепить на длинном вертикальном стержне, закрепленном на цилиндрическом основании. Лампа была очень популярной, практичной, функциональной и простой в использовании. Интересно, что лампа и книга Гиппократа отсылают к труду итальянского писателя и ученого Чезаре Рипа «Иконология» Чезаре Рипа. В книге Рипа была заложена мысль о том, что лампа и книга являются атрибутами исследования. Мастерская передача деталей, тщательная обработка текстур и яркая тональность доказывают, что Давид находился под влиянием фламандских художников.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии