Можно ли на самом деле пить водопроводную воду

Водопроводной водой мы пользуемся ежедневно. Моемся ею, пьём её. Часто даже не кипятим. Насколько это безопасно для здоровья? Данные Роспотребнадзора о качестве питьевой воды и чистоте водопровода подчас не внушают оптимизма. По данным Роспотребнадзора в России 16,7 % проб питьевой воды не соответствуют нормативам по санитарно-химическим показателям, а 4,6 % проб – по микробиологическим и паразитологическим показателям.
Очистка воды
Специалисты Всемирной организации здравоохранения уверены, что в природе осталось мало водоемов, вода которых безопасна и полезна для человека. Чаще всего крупные и мелкие города берут воду в реках и водохранилищах, которые уже подверглись загрязнениям. Поэтому сначала воду очищают на специальных станциях. Ее хлорируют, озонируют, коагулируют, отстаивают, фильтруют, еще раз хлорируют и только потом вода идет в водопровод.
Во время таяния снега и при паводках воду дополнительно обрабатываю активированным углем и перманганатом калия либо дополнительным хлорированием.
Хлор
Именно вокруг хлорирования сломано много копий. Хлор убивает любые бактерии – даже холеру, дизентерию и брюшной тиф, но он же вредит человеку. Хлор сушит кожу, опасен для аллергиков и лиц, склонных к астме.
Врачей беспокоит не столько остаточный хлор, сколько его соединения. Например, эксперты «Росконтроля» считают, что при реакции хлора с органическими веществами образуются тригалометаны – канцерогены, которые могут способствовать образованию раковых клеток.
При кипячении в хлорированной воде образуются диоксины – токсины, подавляющие иммунитет человека.
Эти примеси могут приводить к заболеваниям печени и почек и другим осложнениям со здоровьем. Разумеется, сиюминутного эффекта от них не будет, но в отдаленной перспективе здоровье можно подорвать.
Доктор Герберт Шварц из Камберлендского колледжа (США), считает хлорирование воды настолько опасным, что оно требует запрета.
Загрязнения от водопровода
Но это не все. Со станций очищенная, продезинфицированная и безопасная вода, соответствующая всем СанПиНам поступает в водопровод и проходит по ржавым, старым, а иногда и негерметичным трубам несколько километров до квартиры. Только в Москве общая длина водопровода составляет 9 000 километров. Это больше, чем расстояние от столицы до Владивостока. По пути вода смывает со стенок труб грязь и ржавчину.
В результате из крана льется «коктейль» из химических соединений. Недаром в СанПиНе предельно допустимые концентрации этих веществ перечисляются чуть ли не на 20 страницах.
В воде могут находиться и чаще всего присутствуют: хлориды, сульфаты, сульфиды (сероводород), железо, марганец, аммоний (аммиак), кремний и алюминий. А еще там могут быть бензапирен, бензол, кадмий и магний, нитраты, пестициды, фенолы, поверхностно-активные вещества и нефтепродукты.
И это при том, что в Москве, например, микробиологические показатели вода проверяют 2 раза в сутки, органолептические – до12 раз, а показатели по остаточному хлору – каждый час. Каждый день на станциях проводятся 1000 химических, 100 бактериологических и 20 гидробиологических анализов.
Согласно исследованиям кандидата химических наук Олега Мосина водопроводная вода на выходе из станций в Москве соответствует нормам, а по некоторым параметрам превосходит воду европейских городов. Но даже он выражает опасения по поводу качества воды, бегущей из-под крана и считает, что ситуация в регионах хуже.
Да, все эти опасные вещества присутствуют там в крайне малых дозах. Но ведь присутствуют же!
Без паники
Но не будем торопиться и записывать себя в больные. По данным Росстата, в 2011 году средняя продолжительность жизни в России была 69,83 года. В 2013 году она увеличилась до 70,8 лет, а в 2014 году – до 71 года, что превышает показатели 1990 года.
В-третьих, именно с питьевой водой население получает такой необходимый микроэлемент, как фтор, – его добавляют в воду.
Недостаток фтора вызывает проблемы с зубами, с суставами, подавляет кроветворение и иммунитет, вызывает проблемы с срастанием переломов.
В-четвертых, кроме фтора, человеку в микродозах нужны такие вещества как мышьяк, недостаток которого вызывает развитие аллергический реакций, хром, который участвует в процессе обмена углеводов и необходим для работы сердца, кремний, без которого выпадают волосы. Нужен и ванадий, без которого может развиться сахарный диабет и атеросклероз.
Кроме этого, в обычной водопроводной воде присутствуют и другие соли, которые жизненно необходимы человеку. В 2003 году в Риме на симпозиуме Центра окружающей среды и здоровья прозвучали интересные факты. Выяснилось, что жители северных районов Иркутской области, пьющие более жесткую воду, при прочих равных условиях реже страдают от зоба, повышенного давления, заболеваний желудка и кишечника, а у беременных и новорожденных меньше осложнений.
Содержание кальция в воде составляло 30-90 мг/л, магния – 17-35 мг/л, а общая минерализация – около 400 мг/л (для воды содержащей гидрокарбонаты).
Что делать?
Если вы считаете, что из-под крана течет некачественная вода, можете перейти на бутилированную воду. Но только в том случае, если уверены в производителе. Ведь тот факт, что чаще всего о вреде водопроводной воды говорят именно производители бутилированной, не может не настораживать.
Чтобы сделать воду из-под крана более безопасной, надо слить ее в течение нескольких минут, затем надо дать ей отстояться не менее суток и только после этого отфильтровать.
Не все фильтры одинаково полезны. Например, ученые США уверены, что угольные фильтры вредны. Уголь попадает в воду и при кипячении образует диоксид.
Помните, что бактериальную очистку воды производят фильтры дороже 300$. Но и ученые, и медики сходятся во мнении, что любой фильтр – лучше, чем ничего. Только не забывайте мыть и менять фильтры, иначе положительный эффект может стать отрицательным.
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