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Где производят четвертую часть всего чая в мире

Согласно преданию, чай, как лекарственное средство, был открыт легендарным китайским императором Шэнь-нуном в 2737 году до нашей эры. В наши дни Китай является крупнейшим в мире производителем чая: на его долю приходится более четверти мирового производства. Чай – самый потребляемый напиток в мире, и каждая четвёртая его чашка происходит из Китая.



Где производят четвертую часть всего чая в мире


В чайной промышленности Китая задействовано около 80 миллионов человек, среди которых фермеры, собиратели чайных листьев и торговые агенты. Собирателями чайных листьях обычно выступают сезонные работники, которые приезжают на плантации из других регионов страны. В 2016 году Китай произвёл 2,43 миллиона тонн чая.

Где производят четвертую часть всего чая в мире

Сезонные работницы собирают чай лунцзин на плантации в окрестностях Ханчжоу в провинции Чжэцзян.

Где производят четвертую часть всего чая в мире

Китайские туристы прогуливаются по чайной плантации в окрестностях города Цзуньи в провинции Гуйчжоу.
Где производят четвертую часть всего чая в мире
Сезонная работница, приехавшая из Шанжао в провинции Цзянси, позирует фотографу на чайной плантации в деревне Лунцзин недалеко от города Ханчжоу в провинции Чжэцзян.

Где производят четвертую часть всего чая в мире
Сезонные работницы высыпают листья чая лунцзин, собранные на плантации в окрестностях Ханчжоу в провинции Чжэцзян.

Где производят четвертую часть всего чая в мире
Здание в виде чайника в городе Цзуньи в провинции Гуйчжоу.

Где производят четвертую часть всего чая в мире
Сезонные работники собирают чай лунцзин на плантации в деревне Лунцзин окрестностях Ханчжоу в провинции Чжэцзян.

Где производят четвертую часть всего чая в мире
Работники чайной компании в городе Цзуньи в провинции Гуйчжоу.

Где производят четвертую часть всего чая в мире
Чайные плантации недалеко от города Цзуньи в провинции Гуйчжоу.

Где производят четвертую часть всего чая в мире
Туристический поезд проезжает мимо чайной плантации в окрестностях города Цзуньи в провинции Гуйчжоу.
Где производят четвертую часть всего чая в мире
Выставка Tea Expo в городе Цзуньи в провинции Гуйчжоу.

Где производят четвертую часть всего чая в мире
Сезонные работницы отправляются на чайную плантацию в окрестностях Ханчжоу в провинции Чжэцзян.

Где производят четвертую часть всего чая в мире
Сезонные работницы стирают одежду после работы на чайных плантациях в окрестностях Ханчжоу в провинции Чжэцзян.

Где производят четвертую часть всего чая в мире
Сезонные работницы ужинают после окончания трудового дня на чайных плантациях в окрестностях Ханчжоу в провинции Чжэцзян.

Где производят четвертую часть всего чая в мире
Посетители выставки Tea Expo пробуют разные сорта чая в городе Цзуньи в провинции Гуйчжоу.

Где производят четвертую часть всего чая в мире
Сезонные работницы собирают чай лунцзин на плантации в окрестностях Ханчжоу в провинции Чжэцзян.

Где производят четвертую часть всего чая в мире
Работницы ужинают после окончания трудового дня на чайных плантациях в окрестностях Ханчжоу в провинции Чжэцзян.

Где производят четвертую часть всего чая в мире
Сезонная работница собирает листья чая лунцзин на плантации в деревне Лунцзин недалеко от города Ханчжоу в провинции Чжэцзян.

Где производят четвертую часть всего чая в мире
Выставка Tea Expo в городе Цзуньи в провинции Гуйчжоу.

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