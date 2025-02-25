Где производят четвертую часть всего чая в мире

Согласно преданию, чай, как лекарственное средство, был открыт легендарным китайским императором Шэнь-нуном в 2737 году до нашей эры. В наши дни Китай является крупнейшим в мире производителем чая: на его долю приходится более четверти мирового производства. Чай – самый потребляемый напиток в мире, и каждая четвёртая его чашка происходит из Китая.

В чайной промышленности Китая задействовано около 80 миллионов человек, среди которых фермеры, собиратели чайных листьев и торговые агенты. Собирателями чайных листьях обычно выступают сезонные работники, которые приезжают на плантации из других регионов страны. В 2016 году Китай произвёл 2,43 миллиона тонн чая.Сезонные работницы собирают чай лунцзин на плантации в окрестностях Ханчжоу в провинции Чжэцзян Китайские туристы прогуливаются по чайной плантации в окрестностях города Цзуньи в провинции Гуйчжоу.Сезонная работница, приехавшая из Шанжао в провинции Цзянси, позирует фотографу на чайной плантации в деревне Лунцзин недалеко от города Ханчжоу в провинции Чжэцзян.Сезонные работницы высыпают листья чая лунцзин, собранные на плантации в окрестностях Ханчжоу в провинции Чжэцзян.Здание в виде чайника в городе Цзуньи в провинции Гуйчжоу.Сезонные работники собирают чай лунцзин на плантации в деревне Лунцзин окрестностях Ханчжоу в провинции Чжэцзян.Работники чайной компании в городе Цзуньи в провинции Гуйчжоу.Чайные плантации недалеко от города Цзуньи в провинции Гуйчжоу.Туристический поезд проезжает мимо чайной плантации в окрестностях города Цзуньи в провинции Гуйчжоу.Выставка Tea Expo в городе Цзуньи в провинции Гуйчжоу.Сезонные работницы отправляются на чайную плантацию в окрестностях Ханчжоу в провинции Чжэцзян.Сезонные работницы стирают одежду после работы на чайных плантациях в окрестностях Ханчжоу в провинции Чжэцзян.Сезонные работницы ужинают после окончания трудового дня на чайных плантациях в окрестностях Ханчжоу в провинции Чжэцзян.Посетители выставки Tea Expo пробуют разные сорта чая в городе Цзуньи в провинции Гуйчжоу.Сезонные работницы собирают чай лунцзин на плантации в окрестностях Ханчжоу в провинции Чжэцзян.Работницы ужинают после окончания трудового дня на чайных плантациях в окрестностях Ханчжоу в провинции Чжэцзян.Сезонная работница собирает листья чая лунцзин на плантации в деревне Лунцзин недалеко от города Ханчжоу в провинции Чжэцзян.Выставка Tea Expo в городе Цзуньи в провинции Гуйчжоу.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)