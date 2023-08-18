Ностальгии пост: как кассеты VHS навсегда ушли в прошлое, но остались в наших сердцах

Голливудские фильмы на пленке| Фото: LiveJournal.
Размытое изображение, гнусавый голос, полосы на экране — многие еще помнят эпоху видеокассет. Казалось бы, не так давно все бежали в прокат, чтобы заполучить новый блокбастер или с умилением пересматривали записанную на кассету свадьбу или день рождения. Но прогресс не стоит на месте, пленку стремительно вытеснили компакт-диски, а потом и Интернет. В 2008 году последний крупный производитель видеокассет Funai заявил о завершении своей деятельности, ознаменовав тем самым окончание эпохи формата VHS.
Гонка пленок
Как и со многими революционными разработками с форматом VHS все не так однозначно. Вообще, первый коммерческий видеомагнитофон VR-1000 был представлен в США в 1956 году советским эмигрантом Александром Понятовым. Аппарат был громоздкий и очень дорогой (порядка 50000$). Естественно такой проигрыватель могли позволить себе только крупные компании или богачи. Положение срочно надо было исправлять. Потенциал видеокассет в эпоху, когда у людей была возможность смотреть лишь несколько телеканалов, был поистине огромным.
Первый видеопроигрыватель| Фото: WorthPoint.
В 1960-х годах к созданию собственных видеоформатов приступили многие компании. Только в 1972 году было представлено около сотни патентов на форматы видеокассет. Каждый хотел создать продукт не похожий на другие. Свои решения предлагали такие гиганты как Sony, Phillips и Sharp, но все они были технологически сложными, несовершенными, а самое главное — дорогими. И тут в гонку вошла японская компания JVC, которая навсегда изменила историю аналогового кинематографа.
Рождение легенды
В 1972 году формат Sony Betamax решили сделать единым стандартом видео в Японии. Так как руководство JVC не хотело бросать вызов крупнейшему игроку на рынке и тем более японскому правительству, то от дальнейшей разработки собственного формата решили отказаться. Сотрудники компании были в корне не согласны с этим решением, так как в это время в JVC уже велась активная разработка. В связи с этим группа инженеров под руководством Сидзуо Такано в тайне от начальства решает закончить начатое.
Белая скала - один из первых записанный фильмов на кассету VHS| Фото: Frankly Collectible.
Разработчики смогли преодолеть лимит продолжительности записанного видео на кассету до 180 минут (у «соневского» Betamax он составлял всего 63 минуты). Также инженеры JVC значительно улучшили технологию самой кассеты — она стала надежнее, дешевле и проще. После того, как работа над форматом VHS была закончена, Такано по секрету показывает свое детище директору компании Panasonic Коносукэ Мацусите, который по совместительству являлся совладельцем JVC.
Первый видеопроигрыватель JVC, 1977 год| Фото: YouTube.
Инновационная разработка настолько понравилась Мацусите, что он решает рассказать о ней руководству компании Hitachi. В поддержку VHS также выступили Akai и Sharp. Это привело к тому, что в 1976 году в Японии отменили единый видеостандарт Betamax, а уже через пять лет VHS окончательно вытеснил формат Sony на второй план. В 1977 году JVC выпускает свой первый VHS-плеер, который моментально обретает популярность по всему миру.
Видеомания
Создание видеокассет открыло голливудскому кинематографу путь на телеэкраны миллионов зрителей, минуя телевидение и кинотеатры. Одной из первых стала продавать свои фильмы на видеокассетах студия 20th Century Fox, позже этому примеры последовали и другие компании. Отчасти популярность VHS возросла за счет распространения фильмов для взрослых. Компания Sony запрещала тиражировать порнографические материалы на своих кассетах Betamax, а JVC не имела по этому поводу никаких претензий.
Фото: Native Instruments.
В середине 1980-х годов цена на кассету с голливудскими фильмами могла достигать 40$. Ушлые предприниматели мигом учуяли золотую жилу и стали открывать видеопрокаты по всему миру. Согласно данным Novate.ru, обычно за сутки проката кассеты просили 5 или 10$. Естественно такой вариант был намного выгоднее для конечного пользователя, в результате официальные продажи фильмов существенно упали. Первое время киностудии пытались бороться с «пиратами», но это оказалось практически неосуществимой задачей. В итоге Голливуд повысил стоимость на кассеты практически вдвое, что в свою очередь еще больше увеличило количество нелегальных прокатчиков.
Кассеты врываются в Советский Союз
В СССР конечно знали о революционном видеоформате, но железный занавес не позволял закупать иностранные продукты, а разработка собственно видеопроигрывателя велась вяло. Только в 1982 году был создан первый советский видеомагнитофон «Электроника ВМ-12» на базе «Panasonic NV-2000». Наладили также и выпуск видеокассет. Казалось бы, картина маслом — вот только не сработало. «Электроника» стоила баснословных 1200 рублей, а очередь на ее получение можно было ждать месяцами. Ценник на пустые кассеты достигал 50 рублей, что при средней зарплате в 120 рублей было тоже очень дорого.
«Электроника ВМ-12»| Фото: www.rw6ase.narod.ru.
Так в СССР стали появляться распространители нелицензионного видео, которых прозвали «писателями». Ими были обычные советские граждане, закупавшие зарубежные кассеты у людей, которые ездили за границу, например, по службе и могли привезти на родину много новинок кинематографа. После этого нанимался переводчик, который в буквальном смысле слова «на коленке» записывал перевод на отдельную пленку.
Кинопрокат видеокассет в СССР| Фото: pikabu.ru.
«Писателю» оставалось только свести перевод с оригиналом и пустить кассету в тираж. Вот только стоимость такого удовольствия могла достигать 200 рублей, поэтому многие покупатели по нескольку раз перезаписывали фильмы, чтобы окупить, а иногда и заработать на покупке. На качество изображения обычно мало кто обращал внимание, поэтому к десятой перезаписи вместе фильма могли мелькать только цветные полосы. В конце 1980-х годов особое место заняли альтернативные способы приобщения к Западной культуре. Как грибы стали открываться видеосалоны разной степени законности, в которых устраивали за отдельную плату киносеансы, а также занимались обменом кассет.
Что было потом?
После распада СССР изменилось все. Цензура была снята и по всей стране стали открываться прокаты видеокассет. В них за символическую плату можно было приобрести практически любой фильм. Жители страны стали постепенно закупать иностранные видеопроигрыватели и наслаждаться просмотром любимых картин. Радиорынки и базары электроники в 1990-х было чем-то вроде ярмарки в древней Греции. Ежедневно их посещали тысячи людей, в поисках новых голливудских фильмов.
Лихие девяностые - свобода торговли| Фото: Рамблер/новости.
Переломным моментом для «пиратского» VHS стало снижение цен на официальные кассеты. Люди готовы были переплатить немного денег, но посмотреть «Матрицу» или «Властелина колец» в хорошем качестве и с дублированным переводом. Ну а потом появились DVD-диски и VHS-кассеты стали постепенно кануть в небытие. Начало 2000-х годов стало переломным моментом в истории пленки. Купив один диск, можно было получить сразу же пятнадцать фильмов. Как бы там ни было именно кассеты дали возможность людям смотреть что угодно и когда угодна, а это по своей сути и есть ключевая идея видео в целом.
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