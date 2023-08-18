С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 455 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    большинство снимков постановочныеОт объявления вой...
  • Александр Леушин
    Достойна уважения и памяти поколений.Другой Шиндлер: з...
  • Alexsandr Sushkov
    Лайфхаки?  В русском языке слов не хватает?Какими лайфхаками...

20 уютных деревушек, в которых хочется спрятаться от городской суеты

Известно, что жизнь в деревне отличается своим размеренным ритмом. Отсутствие спешки и чувство единения с природой — вот причины, по которым нам так хочется иногда сбежать туда от суматохи будней в мегаполисе.

Мы обожаем тихие живописные деревеньки и собрали для вас лучшие из них со всей планеты.

Апулия, Италия

20 уютных деревушек, в которых хочется спрятаться от городской суеты

Сен-Жан-д’Арв, Франция

20 уютных деревушек, в которых хочется спрятаться от городской суеты

Эззе, Франция

20 уютных деревушек, в которых хочется спрятаться от городской суеты

Заансе-Сханс, Нидерланды

20 уютных деревушек, в которых хочется спрятаться от городской суеты

Хамней, Норвегия

20 уютных деревушек, в которых хочется спрятаться от городской суеты

Сиракава-го, Япония

20 уютных деревушек, в которых хочется спрятаться от городской суеты

Кольмар, Франция

20 уютных деревушек, в которых хочется спрятаться от городской суеты

Верхняя Сванетия, Грузия

20 уютных деревушек, в которых хочется спрятаться от городской суеты

Питтенуим, Шотландия

20 уютных деревушек, в которых хочется спрятаться от городской суеты

Гальштат, Австрия

20 уютных деревушек, в которых хочется спрятаться от городской суеты

Кастельфольит-де-ла-Рока, Испания

20 уютных деревушек, в которых хочется спрятаться от городской суеты

Квивик, Фарерские острова

20 уютных деревушек, в которых хочется спрятаться от городской суеты

Торла, Испания

20 уютных деревушек, в которых хочется спрятаться от городской суеты

Рейне, Норвегия

20 уютных деревушек, в которых хочется спрятаться от городской суеты

Рокамадур, Франция

20 уютных деревушек, в которых хочется спрятаться от городской суеты

Олден, Норвегия

20 уютных деревушек, в которых хочется спрятаться от городской суеты

Бавария, Германия

20 уютных деревушек, в которых хочется спрятаться от городской суеты

Занстад, Нидерланды

20 уютных деревушек, в которых хочется спрятаться от городской суеты

Яншо, Китай

20 уютных деревушек, в которых хочется спрятаться от городской суеты

Ундредал, Норвегия

20 уютных деревушек, в которых хочется спрятаться от городской суеты

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями!

:)

Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх