20 фотографий котов, которые, если присмотреться, повсюду

1. Необычное место для сна

Любимое место для отдыха, где светит солнышко и нет сквозняков.

2. Маленький друг

Мы такие разные, но нужны друг другу.

3. Малыш в ожидании

Я тихонько постою и обеда подожду .

4. Кошачья головоломка

Угадай, кто из какой миски ест?

5. В гармонии с самим собой

Наслаждение природой и тишиной в компании с пушистым другом.

6. Подушечный котобум

Одного меня мало, надо что бы меня было много и везде.

7. Грация и сила в одном лице

Великолепный представитель семейства кошачьих.

8. Всегда вместе

Укромное местечко для сна рядом с хозяйкой.

9. Пушистый будильник

Кто разбудит тебя ранним утром, как ни я?

10. Просто красавец

В тепле, да не в обиде.

11. Усатые няньки

Тишина, все ходят на задних лапках.

12. Крик о помощи

Я бы посмотрел на вас, если бы вы медведя на улице встретили.

13. Веселые игры

Все ждут своей очереди.

14. Неотразимая красавица

Очаровательная кошечка с большими глазами и пушистой шубке.

15. Один дома

Это я тут главный, пока хозяин не вернулся с работы.

16. Джентльмен-кот

Спутница опаздывает, а свидание назначено в 19.00.

17. Игра «Найди кота»

Самое главное слиться с окружающей обстановкой и не подавать сигналов.

18. Общительный кот

Интересный способ привлечь внимание хозяина к собственной персоне.

19. Самое укромное местечко

Почти все влезло , только лапа осталась.

20. Поиграй со мною

Присматривать за маленьким озорником - одно удовольствие.

«Без кота жизнь не та» - это скажет любой поклонник мурчащих созданий и будет не далёк от истины. Если рядом кот, жизнь действительно становится более яркой, интересной и непредсказуемой. Во всяком случае, ты точно никогда не можешь знать, где в очередной раз ты увидишь своего любимого питомца.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: