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Как расширить и увеличить пространство в доме

Как расширить и увеличить пространство в доме

Расширить пространство в доме, можно самыми разными способами. 

О них сегодня, собственно, и пойдет наша речь. 

В первую очередь перечисленные здесь методы пригодятся тем, кто в силу обстоятельств не может похвастаться слишком большой жилой площадью.

Как расширить и увеличить пространство в доме

1. Тумбочка-консоль из распиленного стула

Как расширить и увеличить пространство в доме


Прикроватная тумбочка, прикрученная к стене, пожалуй, самый экономичный вариант и по размеру, и по цене.

2. Классический выдвижной стол

Как расширить и увеличить пространство в доме


Выдвижной кухонный стол поможет значительно сэкономить пространство на кухне и станет настоящим помощником в вопросах организации пространства.

3. Банки для хранения предметов личной гигиены

Как расширить и увеличить пространство в доме


Ватные спонжи, мыло и ушные палочки будет разумно хранить в стеклянных банках.

4. Удобные банки для специй и сыпучих продуктов

Как расширить и увеличить пространство в доме


Оригинальная и практичная идея — хранения специй в небольших банках.

5. Стеклянные банки для пуговиц

Как расширить и увеличить пространство в доме


Пуговицы куда удобнее хранить в небольших банках, чем в коробках или шкатулках.

6. Кровать, которую можно спрятать

Как расширить и увеличить пространство в доме


Кровать, которую в любой момент можно превратить в диван, станет акцентирующим моментом в интерьере.

7. Стол, который позволит сэкономить пространство в комнате

Как расширить и увеличить пространство в доме


Отличный вариант сконструировать оптимальный стол с небольшой площадью, что позволит создать удивительную геометрию в интерьере и сэкономить пространство.

8. Оригинальная тумбочка для путешественника

Как расширить и увеличить пространство в доме


Прикроватная тумбочка из старого чемодана — популярная и удобная вещь в интерьере, которую легко сделать своими руками.

9. На замену традиционным полкам

Как расширить и увеличить пространство в доме


Навесные контейнеры для хранения косметических средств и банных полотенец в ванной комнате.

10. Экономия места в гардеробе

Как расширить и увеличить пространство в доме


Старая лестница может стать отличным местом для хранения обуви.Реклама

11. Уютный кабинет в подсобном помещении

Как расширить и увеличить пространство в доме


Небольшая кладовая при профессиональном подходе может превратиться в уютный кабинет.

12. Мебельная стенка с секретом

Как расширить и увеличить пространство в доме


Кладовая, расположенная за мебельной стенкой поможет разгрузить комнату.

13. Выдвижная система для кухни

Как расширить и увеличить пространство в доме


При обустройстве кухни крайне важно правильно организовать рабочее пространство.

14. Рабочая зона пол лестницей

Как расширить и увеличить пространство в доме


Пространство под лестницей – восхитительное место для оборудования рабочей зоны.

15. Мобильная стенка в интерьере гостиной комнаты

Как расширить и увеличить пространство в доме


Мобильная стенка с местом для отдыха — идеальное решение для малогабаритной квартиры

16. Оригинальное использование подсобного помещения

Как расширить и увеличить пространство в доме


Небольшая кладовая позволит расположить в ней стиральную машинку.

17. Шкафы из гипсокартона

Как расширить и увеличить пространство в доме


Встроенные шкафы из гипсокартона — достаточно традиционный способ экономии пространства.

18. Штора с непромокаемыми карманами

Как расширить и увеличить пространство в доме


Штора с карманами станет удобным и практичным местом для хранения банных принадлежностей.

19. Выдвижной блок розеток

Как расширить и увеличить пространство в доме


Выдвижные розетки прекрасно встраиваются в любое удобное место на кухне.

20. Кровать в стиле хай-тек

Как расширить и увеличить пространство в доме


Подвесная кровать с механизмом подъема, которая способна сделать эксклюзивным любой интерьер.

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