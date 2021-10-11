Как расширить и увеличить пространство в доме

Расширить пространство в доме, можно самыми разными способами.

О них сегодня, собственно, и пойдет наша речь.

В первую очередь перечисленные здесь методы пригодятся тем, кто в силу обстоятельств не может похвастаться слишком большой жилой площадью.

1. Тумбочка-консоль из распиленного стула



Прикроватная тумбочка, прикрученная к стене, пожалуй, самый экономичный вариант и по размеру, и по цене.

2. Классический выдвижной стол



Выдвижной кухонный стол поможет значительно сэкономить пространство на кухне и станет настоящим помощником в вопросах организации пространства.

3. Банки для хранения предметов личной гигиены



Ватные спонжи, мыло и ушные палочки будет разумно хранить в стеклянных банках.

4. Удобные банки для специй и сыпучих продуктов



Оригинальная и практичная идея — хранения специй в небольших банках.

5. Стеклянные банки для пуговиц



Пуговицы куда удобнее хранить в небольших банках, чем в коробках или шкатулках.

6. Кровать, которую можно спрятать



Кровать, которую в любой момент можно превратить в диван, станет акцентирующим моментом в интерьере.

7. Стол, который позволит сэкономить пространство в комнате



Отличный вариант сконструировать оптимальный стол с небольшой площадью, что позволит создать удивительную геометрию в интерьере и сэкономить пространство.

8. Оригинальная тумбочка для путешественника



Прикроватная тумбочка из старого чемодана — популярная и удобная вещь в интерьере, которую легко сделать своими руками.

9. На замену традиционным полкам



Навесные контейнеры для хранения косметических средств и банных полотенец в ванной комнате.

10. Экономия места в гардеробе



Старая лестница может стать отличным местом для хранения обуви.Реклама

11. Уютный кабинет в подсобном помещении



Небольшая кладовая при профессиональном подходе может превратиться в уютный кабинет.

12. Мебельная стенка с секретом



Кладовая, расположенная за мебельной стенкой поможет разгрузить комнату.

13. Выдвижная система для кухни



При обустройстве кухни крайне важно правильно организовать рабочее пространство.

14. Рабочая зона пол лестницей



Пространство под лестницей – восхитительное место для оборудования рабочей зоны.

15. Мобильная стенка в интерьере гостиной комнаты



Мобильная стенка с местом для отдыха — идеальное решение для малогабаритной квартиры

16. Оригинальное использование подсобного помещения



Небольшая кладовая позволит расположить в ней стиральную машинку.

17. Шкафы из гипсокартона



Встроенные шкафы из гипсокартона — достаточно традиционный способ экономии пространства.

18. Штора с непромокаемыми карманами



Штора с карманами станет удобным и практичным местом для хранения банных принадлежностей.

19. Выдвижной блок розеток



Выдвижные розетки прекрасно встраиваются в любое удобное место на кухне.

20. Кровать в стиле хай-тек



Подвесная кровать с механизмом подъема, которая способна сделать эксклюзивным любой интерьер.

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