Цветы, которые вырастут везде

Даже в бедном грунте вы сможете вырастить красивые цветы! Главное — подобрать такие растения, для которых питательность почвы не важна, а сами они неприхотливы. Ниже собрано сразу 7 красивых цветов, которые вырастут практически везде!

Лейя изящнаяЖёлтые в центре с белым ободком — лейя и правда изящна! Соцветия растут довольно близко друг к другу, за счёт чего образуют пышную шапку. Лейя изящная не прочь расти и в бедном грунте.







Скерда красная

Тысячелистник обыкновенный

Камнеломка Арендса

Фелиция разнолистная

Анациклус

Душица обыкновенная

Простой и невысокий (всего 20 см), но такой красивый цветок нежного розового цвета! Скреду следует часто поливать, чтобы цветение было продолжительным, а вот к почве она неприхотлива.Это растение не только лекарственное, но и декоративное. Тысячелистник можно найти самых разных оттенков: и белый, и розовый, и жёлтый. Он неприхотлив, хорошо растёт и цветёт на бедной земле.Этот цветок подойдёт вам, если вы хотите яркого, буйного цветения в своём саду! Ярко-красные/розовые цветки выглядят очень привлекательно, а растут в любой почве. У вас получится густой и очень пышный цветочный ковёр!Простенький цветок, но по-особенному изящный, утончённый. Он не требователен к почве и любит солнце. Вырастает пушистыми кустиками высотой почти до 1 м.Этот цветок сразу же напоминает ромашку, но более нежную. Он очень неприхотлив, прост в уходе, но весьма декоративен! Анациклус булавовидный — растение заметное, солнечное и красочное.Ещё одна лекарственная трава, которая, однако, очень красиво смотрится в саду. Душица согласна расти и в бедной, истощённой земле. Лучше всего душицей дополнять какие-то другие цветы в саду — вместе они будут смотреться очень нарядно!