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Что делать, когда желтеют листья огурцов, томатов и перца

Нередко из-за жары листья огурцов, томатов и других овощных культур желтеют. Это может привести к ухудшению качества урожая и даже к гибели кустиков.
Помимо того, что посадки рекомендуется накрывать, следует внести одну бюджетную, но очень эффективную подкормку, которая поможет быстро справиться с проблемой.
Для приготовления эффективного средства небольшое количество марганцовки (на кончике ножа) растворите в 3 л воды.



Добавьте к раствору марганцовки 1 стакан молока и хорошо перемешайте.



Сделать подкормку еще более эффективной помогут 10 капель йода.



К двум литрам готового раствора добавьте 1 ст л соды и взбейте смесь в блендере, что позволит соде хорошо раствориться. Соедините раствор с содой с оставшимся раствором без соды и хорошо перемешайте.
Для опрыскивания кустиков по листу 1 стакан готового средства разводится в 5 л воды. Для достижения наилучшего результата использовать это простое средство следует 1 раз в 25-30 дней.
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