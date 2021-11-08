Ржавчина не пройдет: как остановить распространение коррозии на дверях авто

Ржавчина – бич любого автомобиля. Эксплуатация машины в агрессивной среде в купе с механическими повреждениями металлических элементов неизбежно приводит к началу коррозийных процессов. Именно поэтому каждый водитель должен принимать меры по защите «стальной шкуры» своей машины.
Авто неизбежно ржавеют. /Фото: motorltd.ru.
Механические повреждения, царапины на лакокрасочном покрытии, а также неблагоприятный климат и воздействие химических средств – все это может стать причиной появления, развития и стремительного распространения коррозии на дверях автомобиля. Для того, чтобы избежать подобного, следует подумать над тем, как можно защитить свой автомобиль от негативного воздействия окружающей среды, а также какие нужно принять меры по борьбе с уже появившимися очагами.
Антикоррозийная обработка
Ржавчина должна быть убрана. /Фото: filavto24.ru.
Защитная обработка – это один из наиболее действенных методов предотвращения распространения коррозии не только на дверях автомобиля, но и на всем кузове в целом. Для этого используются специальные антикоррозийные составы. Перед нанесением защитной шпаклевки наносится антикоррозийная грунтовка.
Существуют разные способы защиты. /Фото: okuzove.ru.
Если на дверях (кузове) уже появились очаги развития ржавчины, тогда перед началам работ они должны быть удалены, а все проблемные места основательно зачищены. В противном случае, все меры по защите будут тщетными. Заключительным этапом по обеспечению антикоррозийной защиты станет покраска автомобиля.
Весьма сложный процесс. / ex-pro.su.
Стоит также подчеркнуть, что все перечисленные работы не из простых. Они являются весьма затратными в вопросе финансов и времени. Однако, все является жизненно необходимым для автомобиля. В качестве временной меры водитель может прибегнуть к использованию антикоррозийного лака. Все, что нужно будет сделать перед нанесением – зачистить проблемное место.
Преобразователь ржавчины
Как временная мера - сойдет. /Фото: drive2.ru.
Преобразователь ржавчины – это ортофосфорная кислота, которая используется для создания защитной пленки, которая будет закрывать собой металл автомобиля от агрессивной внешней среды. На сегодняшний день существует очень много разновидностей данного продукта. Приобрести преобразователь можно в специализированных автомобильных магазинах. Средство нужно будет наносить минимум один раз в год в зависимости от условий эксплуатации авто.
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