17 фотошедевров от людей, которым нельзя давать в руки фотоаппарат

Фотографии, которые могли бы стать шедеврами, но что-то пошло не так.
В наше время практически у каждого человека есть свой фотоаппарат, у одних - именно «фотик», у других - камера на телефоне. А это значит, что заснять забавные моменты стало очень легко. Вот только, как показывает опыт, есть люди, которым категорически нельзя снимать. Почему - смотрите далее в нашем обзоре.
1. «Папа, ты пропустил матч, но я засняла для тебя лучшие моменты!»
О, это был ответственный момент, жаль вам его не увидеть из-за руки! | Фото: makataka.
2. Все фотографируют Эйфелевую башню и не знают что, если сместить фокус, можно увидеть этот чудесный столб!
Novate.ru рекомендует взглянуть на Париж под другим углом. | Фото: Мужские забавы.
3. Такой трогательный момент мог быть, если бы не «...опа» на горизонте!
Начали за здравие... | Фото: Тролльно.
4. «А ветер - тот еще шутник!»
5. Обычно, невеста на свадьбе самая красивая, но это фото заставляет сомневаться...
Невеста во всей красе. | Фото: Sympa-sympa.com.
6. Моя семья без комментариев и прикрас!
По информации Novate.ru, они собирались притвориться нормальными, но что-то пошло не так. | Фото: Reddit.
7. Пара хотела устроить романтическую фотосессию, но они померкли на фоне этого очаровашки!
Все меркнет, когда перед объективом появляется звезда. | Фото: Sometag.
8. Смотрите-ка, как родные встали!
Как будто всегда там и были! | Фото: AdMe.
9. Сколько динамики в этой фотографии
Движения и динамика. | Фото: UA Modna.
10. Я и не подозревала, что щенка можно сфотографировать некрасиво...
Самый невыгодный ракурс собаки выявлен - вот он! | Фото: kleinburd.ru.
11. «Не смотрите на меня, это они беременные, а я нормальная!»
Ребенок в шоке! | Фото: veetbox.
12. «Может возьмем этого парня в команду, раз уж он уже появился на нашей фотографии!»
Стремительно ворвался в кадр. | Фото: Мужские забавы.
13. У всех красивых девочек есть подружка, которая, мягко говоря, не очень!
Изюминка фотографии. | Фото: Убойный юмор - foboxs.com.
14. «Ого, похоже в меню Макдональдса появились новые позиции!»
Никак не пойму: они забирают ребенка или расплачиваются им? | Фото: Ololo.tv.
15. «Либо собака решила разделить со мной популярность, либо она просто надо мной издевается!»
Собака-задавака. | Фото: Киномир.
16. «Я слежу за тобой, парень!»
Кажется у кого-то появился конкурент. | Фото: Хроника.инфо.
17. «Поделись улыбкою своей и она к тебе не раз еще вернется!»
Все как в песне. | Фото: woofoo.ru.
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