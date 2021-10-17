Железная дорога «Нос Дьявола»

Вступив в должность президента Эквадора в 1895 году, генерал Элой Альфаро (Eloy Alfaro) анонсировал строительство в горной местности новой железной дороги, которая должна была соединять прибрежный город Гуаякиль (Guayaquil) со столицей страны, чем вызвал волну протестов со стороны консерваторов и либералов.







Многие жители горных районов Анд были уверены, что строительство железной дороги здесь невозможно. Несмотря на протесты и трудности, генерал Альфаро нанял несколько американских подрядчиков, поручив им построить «самую трудную железную дорогу в мире».







Партнёрство правительства и одной североамериканской компании привело к созданию Железнодорожной компании Гуаякиль и Кито, и в 1899 году началось строительство исторической железной дороги.







Строительство железной дороги в условиях горного ландшафта было нелёгкой задачей. Сейсмическая активность, сильные ливни, хищники и ядовитые змеи, малярия, дизентерия и жёлтая лихорадка постоянно тормозили процесс.







Наисложнейшим техническим вызовом для инженеров стала гора, известная как «Нос Дьявола» (Nariz del Diablo), расположенная между городами Алауси (Alausi) и Сибамбе (Sibambe). Чтобы поезда могли подниматься по этой 800-метровой скале, инженерам пришлось вырезать серию невероятных серпантинов с разворотом на 180 градусов, позволивших поезду подниматься под углом наклона 1 к 18 благодаря поочерёдному движению вперёд и назад вверх по железной дороге.

«Железная дорога будет подниматься по узкому карнизу, вырезанному путём подрыва стены крутой скалы Носа Дьявола, а дальше продолжится в виде развилки. Когда поезд будет выезжать за развилку, стрелочник будет спрыгивать с локомотива и поднимать рычаг, переводя рельсы. Затем поезд продолжит свой путь по следующему узкому карнизу, уже в обратную сторону, до следующей развилки. Там стрелочник снова переведёт рельсы , и поезд продолжит свой путь по карнизу, и так до тех пор, пока он не пересечёт Нос Дьявола»Ходили слухи, что гора Нос Дьявола была проклята сатаной, который был против строительства железной дороги. И действия, которые предпринимались людьми против воли дьявола, были оплачены человеческими жизнями. К концу строительства участка железной дороги, проходившей через гору Нос Дьявола, от болезней, неблагоприятных природных условий и тяжёлых условий труда погибло более 2000 рабочих. Среди пострадавших были рабочие, доставленные из английских колоний в Карибском бассейне, в основном, с Ямайки: сотни заключённых, вынужденных работать в обмен на свободу, которую им обещал главный инженер проекта майор Джон Харман (John Harman).Тем не менее, завершение и первый подъём поезда по горе Нос Дьявола в 1902 году стал одним из самых невероятных подвигов инженерной мысли того времени.Железная дорога функционировала, с перерывами, до 1997 года, когда оползни во время Эль-Ниньо разрушили пути, в результате чего была парализована вся железнодорожная линия.В настоящее время открыт только 12-километровый участок железной дороги от города Алауси до Сибамбе, предоставляя туристам прекрасную возможность насладиться великолепными горными пейзажами и захватывающим спуском по Носу Дьявола.Раньше можно было ездить на крыше вагонов. Однако теперь это запрещено.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)