Байрам Саламов через свои работы показывает мир таким, каким его видит именно он: ярким, сказочным, иногда грустным, лиричным, иногда феерично-карнавальным и праздничным. Зрители часто проникаются тем ощущением счастья и радости, которые они видят на картинах Байрама. Лучшие работы художника – в нашей подборке.
“Любовь”
Байрам Саламов родом из Азербайджана. Он с детства увлекался культурой Востока, отсюда и его сюжеты для большинства работ.
“Семирамида”
Образный мир произведений Байрама Саламова – это, прежде всего, мир его народа, показанный с праздничной приподнятостью, лирично, или с подспудным драматизмом.
“Дама в красной шляпе”
Темы восточных сказок в вариациях композиций тесно сплетаются с темой любви. Все в них пронизано негой Востока. Девушки, словно цветы, грациозно склоняют головы с безмятежными розовыми лицами.
“Лето”
В творчестве Байрама Саламова соединяются черты азиатской и европейской культуры.
“Араб”
“Приехали”
“Игрок”
“Искатели”
“Осеннее кафе”
Осень, осень”
“Венецианка”
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Буйство красок на картинах Байрама Саламова
Байрам Саламов через свои работы показывает мир таким, каким его видит именно он: ярким, сказочным, иногда грустным, лиричным, иногда феерично-карнавальным и праздничным. Зрители часто проникаются тем ощущением счастья и радости, которые они видят на картинах Байрама. Лучшие работы художника – в нашей подборке.
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