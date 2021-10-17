Буйство красок на картинах Байрама Саламова

Байрам Саламов через свои работы показывает мир таким, каким его видит именно он: ярким, сказочным, иногда грустным, лиричным, иногда феерично-карнавальным и праздничным. Зрители часто проникаются тем ощущением счастья и радости, которые они видят на картинах Байрама. Лучшие работы художника – в нашей подборке.



“Любовь”

Байрам Саламов родом из Азербайджана. Он с детства увлекался культурой Востока, отсюда и его сюжеты для большинства работ.







“Семирамида”

Образный мир произведений Байрама Саламова – это, прежде всего, мир его народа, показанный с праздничной приподнятостью, лирично, или с подспудным драматизмом.







“Дама в красной шляпе”

Темы восточных сказок в вариациях композиций тесно сплетаются с темой любви. Все в них пронизано негой Востока. Девушки, словно цветы, грациозно склоняют головы с безмятежными розовыми лицами.







“Лето”

В творчестве Байрама Саламова соединяются черты азиатской и европейской культуры.







“Араб”







“Приехали”







“Игрок”







“Искатели”







“Осеннее кафе”







Осень, осень”







“Венецианка”







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