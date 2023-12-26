8 фильмов, которые стали мегауспешными благодаря обману, что основаны на реальных событиях







1. «Техасская резня бензопилой» (1974)

Выдуманный злодей из «Техасской резни бензопилой».

2. «Экипаж» (Полёт) (2012)

Рекламный постер фильма «Экипаж» (Полёт), 2012 год.

3. «Незнакомцы» (2008)

Рекламный плакат фильма «Незнакомцы», 2008 год.

4. «Пикник у Висячей скалы» (1975)

Девушки-школьницы в «Пикнике у Висячей скалы».

5. «Ужас Амитивилля» (1979)

Тот самый дом.

6. «Волчья яма» (2005)

Рекламный плакат фильма «Волчья яма», 2005 год.

7. «Проект: ведьма из Блэр» (1999)

«Студентка» из фильма рассказывает об ужасах, которые случились с ней и её друзьями в лесу.

8. «Четвёртый вид» (2009)

Рекламный плакат фильма с Миллой Йовович.