Что такое настольный сад камней и как он помогает справиться с неприятностями

Японские сады камней – для созерцания и отрешения от забот

Сад камней Реандзи. Источник: commons.wikimedia.org

Сад камней можно организовать даже на очень маленьком пространстве

Сад, по которому не прогуляться

Можно украсить сад камней в том числе и фигуркой Будды. Источник: pinterest.com

Настольный сад камней. Источник: pinterest.com

Сад камней: гармония с природой, душевное равновесие, способ медитации

Специальными инструментами разглаживается песок, создаются узоры, имитирующие волны или морскую рябь