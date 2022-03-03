15 фотографий Софи Лорен, не предназначенных для публикации

Среди фотографов, всю жизнь сопровождавших блистательную Софи Лорен, особое место занимал Альфред Эйзенштадт. Он долгое время сотрудничал с журналом Life, и лицо кинодивы появлялось на обложке издания 7 раз в течение 1950 — 1960-х годов. Но в личном архиве фотографа осталось немало снимков, которые так и не были афишированы. Многие из них были сделаны во время повседневных дружеских встреч с актрисой.



Публикуем фотографии, которые позволяют взглянуть на итальянскую богиню под другим углом.







Италия, 1961 г.



Сама Софи Лорен так отзывалась о дружбе с Эйзенштадтом: «Наше знакомство с Эйзи было любовью с первого взгляда. Он стал моей тенью. Но он никогда не пытался вмешиваться в мою жизнь. Он просто фотографировал и улыбался, и был счастлив быть со мной, как и я — с ним».







Актриса обменивается шутками с коллегами в перерыве между съемками, 1961 г.







Софи Лорен на отдыхе, 1961 г.







Италия, 1961 г.







Софи Лорен на своей вилле в Италии, 1964 г.







Италия, 1961 г.







Фотосессия 1961 года.







Актриса отдыхает в перерыве между съемками для календаря Pirelli.







На съемках.







Софи Лорен с Альфредом Эйзенштадтом. Италия, 1961 г. (слева). Актриса готовится к съемкам, 1961 г. (справа).







Великолепная Софи.



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