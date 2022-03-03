Стервы и шантрапа, лохи и дураки – оскорбительные слова в нашем лексиконе и их происхождение

Знаем ли мы, что на самом деле означают слова, которые мы сегодня употребляем, как оскорбления. Приведем несколько примеров таких ругательств и их изначальных значений.
1. Стерва
В словаре Даля – дохлая, палая скотина, гниющее мясо, падаль. Словом стервоза называли особо противных, вредных, подлых дамочек. Сегодня слов «стерва» присваивает себе некую долю романтизма, видимо потому, что мужчинам нравится преодолевать препятствия и ломать особо загогулистых дамочек.
2. Лох
У жителей русского севера так называлась рыба. Лосось поднимаясь по течению, нереститься, а затем, потеряв силы, сносится течением вниз, где ее голыми руками берут рыбаки. Слово со временем перешло в народ, где лохом назывался мужичок, зачастую приезжавший из деревни в город и которого легко было облапошить.
3. Дурак
В XV–XVII вв. слово дурак встречается в качестве имени, например Князь Федор Семенович Дурак Кемский, оттуда же произошли многочисленные вариации в фамилиях – Дуров, Дураков, Дурилов и т.д. Все дело в том, что слово это давалось в качестве второго имени, при крещении, для того, чтобы отогнать злых духов – типа – что же взять с дурака.
4. Идиот
Идиот – частное лицо, отдельный, обособленный человек. Так это слово применялось в Древней Греции, где большое внимание уделялось политике и тех, кто не ходил на политические заседания называли – итиотес – сам себе на уме, увлечен только своими интересами. Этих людей не уважали, а вскоре слово уже применялось к людям ограниченным. недоразвитым, невежественным. У римлян слово idiota (лат) означало невежду и неуча, откуда недалеко до «тупицы»….
5. Болван
Бoлванами во времена языческой Руси называли идолов из камня, дерева.
6. Кретин
Кретин на местном диалекте французский Альп – христианин. Однако со временем стали замечать, что местные кретины умственно отсталые и имеют зоб на шее, в результате недостатка йода, нарушающее работу щитовидной железы. Врачи долго не мучились и описывая название болезни написали – кретин.
7. Мымра
Мымра в переводе с коми-пермяцкого угрюмый. В русской речи оно стало означать необщительного человека, домоседа. Постепенно мымрой стал скучный, серый, нелюдимый человек.
8. Сволочь
Свoлoчь – в древнерусском сволакивать – скидывать в кучу всякий мусор. По прошествии времени сволочами стали называть толпу, собравшуюся кучкой в одном месте, а затем сволочами стали алкоголики, воришки, бродяги.
Кстати существует еще одна версия происхождения слова. На строительство Санкт-Петербурга сгоняли, сволакивали множество народа. И по этой версии оттуда и пошло слово сволочи.
9. Подонок
Пoдoнoк, в первоначальном виде – подонки (мн.число) – остатки жидкости, осадок на дне. В кабаках всяческий сброд допивал эти остатки и слово подонки перешло на них. Есть версия, что это слово также обозначало – людей на дне – опустившийся люд – подонки общества.
10. Чмо
Чмo – по Далю – чахнуть, нуждаться, прозябать. Постепенно чмо перешло на жалкого, униженного человека, находящегося в постоянном угнетении. Аббревиатура в тюремном жаргоне обозначающая – Человек морально опустившийся.
11. Жлоб
Человек пивший жадно, взахлеб назывался жлобом. Значение этого слова также – скупердяй и жадина.
12. Наглец
Первоначальное значение слова – стремительный, внезапный, запальчивый, взрывной. Также оно обозначало быстрого – потекли реки нагло. А в Древней Руси наглая смерть – не медленная, а внезапная, насильственная.
13. Шантрапа
Французов, взятых в плен на Руси, принимали во многих домах как учителей, гувернеров, актеров крепостных театров. Если человек ни на что не был годен ему так и говорили «Сhantra pas» («к пению не годен»).
14. Зараза
Зараза – синоним слова сразить и изначально применялось, как комплимент к девушке, способной своими прелестями сразить наповал.
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