Как сын вернул к жизни 91-летнюю мать, предложив ей стать героиней фотоцикла

Снова молода душой: фотоцикл для матери от любящего сына

Снова молода душой: фотоцикл для матери от любящего сына

Снова молода душой: фотоцикл для матери от любящего сына

Снова молода душой : фотоцикл для матери от любящего сына

Воспоминания о молодости

Оживший портрет

Снова молода душой: фотоцикл для матери от любящего сына

Диалог с собственной тенью

Тони Лучиани (Tony Luciani) с матерью