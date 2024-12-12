Как сын вернул к жизни 91-летнюю мать, предложив ей стать героиней фотоцикла

Снова молода душой: фотоцикл для матери от любящего сына
"Жизнь - это не ожидание смерти. Жизнь - это желание жить", - к такому выводу пришел фотограф Тони Лучиани (Tony Luciani), после того, как предложил своей маме стать героиней одной из его фотоисторий. Женщина, будучи уже в летах, искренне обрадовалась представившейся возможности.
Снова молода душой: фотоцикл для матери от любящего сына
Идея фотоцикла появилась у Тони Лучиани, когда он стал проводить с матерью практически все свое свободное время. В силу возраста женщине понадобилась помощь, и сын стал для нее сиделкой. Прекрасно понимая, что мама требует не только физической помощи, но и моральной поддержки, он решил "реанимировать" ее духовное здоровье, приобщив ее к творческому проекту. Работа кипела, и с каждой новой идеей любимый человек буквально заряжался жизнелюбием.
Снова молода душой: фотоцикл для матери от любящего сына
Снова молода душой: фотоцикл для матери от любящего сына
Воспоминания о молодости
Мама Тони уже отпраздновала 90-летний юбилей, поэтому многие вещи для нее было непросто выполнить. Несмотря на физическую усталость, она все же искрила идеями, Тони с удовольствием видел, как к ней возвращался задор молодости и эксцентричность. Снимки своей мамы Тони Лучиани публиковал в социальных сетях, и был удивлен, что на его проект откликнулось множество людей. Подписчики фотографа готовы были рефлектировать о собственной жизни, соотносить рассказанную историю со своим опытом, поддерживать друг друга.
Оживший портрет
Снова молода душой: фотоцикл для матери от любящего сына
Диалог с собственной тенью
Осмысляя себя, героиня фотоцикла видела себя и молодой девчушкой со скакалкой в руке, и готова была вступить в диалог с собой за бокалом вина. Главное - она слушала и слышала свой внутренний голос. А это, безусловно, так важно в любом возрасте!
Тони Лучиани (Tony Luciani) с матерью
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