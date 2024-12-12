С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 592 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

Как бросить курить: 10 эффективных средств помогут справиться с вредной привычкой


Как бросить курить: 10 эффективных средств помогут справиться с вредной привычкой

Как бросить курить: 10 эффективных средств помогут справиться с вредной привычкой

Бросить курить невероятно сложно. Сколько бы твёрдых решений не принималось, все они под угрозой срыва. Это ужасная привычка, непреодолимая зависимость, которая может привести к печальным последствиям с самой первой затяжки.
К тому же пугает перспектива набрать лишний вес. Есть 10 средств, которые облегчат страдания. И это без всяких мучений и страданий.

1. Овсянка


Овсянка

Овсянка

 

Овсяные хлопья – старый способ борьбы с курением и самый надёжный. Берём столовую ложку измельчённых хлопьев и заливаем их 2 стаканами кипящей воды. Оставляем на ночь, а утром кипятим в течение 10 минут. Пьём после каждого приёма пищи. Овёс помогает вывести из организма токсины и уменьшает желание выкурить сигаретку просто так.

2. Вода


Вода

Вода

 

Пить много воды нужно не только тем, кто бросает курить. Она помогает провести детоксикацию организма. Как только появилось желание покурить, и рука потянулась за сигаретой, выпиваем стакан воды.

3. Кайенский перец


Кайенский перец

Кайенский перец

 

Это ещё одно из лучших натуральных средств, которое поможет бросить курить. Его нужно просто добавлять в блюда в качестве приправы, а можно просто слегка перчить питьевую воду. Он помогает очистить дыхательную систему и вернуть ей способность чувствовать запахи. И, безусловно, уменьшает тягу к курению.

4. Имбирь


Имбирь

Имбирь

 

Один из симптомов, который испытывают все бросающие курить – тошнота. С ней поможет справиться сок имбиря.

5. Мультивитамины


Мультивитамины

Мультивитамины

 

Курение приводит к дефициту витаминов и жизненно важных элементов в организме человека, поэтому так необходимо принимать витаминные комплексы.
Особое внимание нужно уделить витаминам А, С и Е.

6. Хрен


Хрен

Хрен

 

Надёжное домашнее средство для тех, кто хочет бросить курить. Натираем хрен на мелкую тёрку и выдавливаем из него сок. Смешиваем сок с небольшим количеством мёда и выпиваем за два раза в течение дня.

7. Сок грейпфрута


Сок грейпфрута

Сок грейпфрута

 

Кислота, содержащаяся в грейпфруте, поможет вывести из организма никотин.

8. Иссоп


Иссоп

Иссоп

 

Иссоп поможет справиться с симптомами, сопровождающими процесс отказа от сигарет. Это раздражительность, волнение, истерика. К тому же он помогает очистить лёгкие.

9. Валериана


Валериана

Валериана

 

Валериана – одно из лучших травяных средств, которое уменьшает проявления симптомов, проявляющихся во время отказа от никотина. Это стресс, волнение, беспокойство, бессонница.

10. Мёд


Мёд

Мёд

 

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:







И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
наверх