Как бросить курить: 10 эффективных средств помогут справиться с вредной привычкой
Бросить курить невероятно сложно. Сколько бы твёрдых решений не принималось, все они под угрозой срыва. Это ужасная привычка, непреодолимая зависимость, которая может привести к печальным последствиям с самой первой затяжки.
1. Овсянка
Овсяные хлопья – старый способ борьбы с курением и самый надёжный. Берём столовую ложку измельчённых хлопьев и заливаем их 2 стаканами кипящей воды. Оставляем на ночь, а утром кипятим в течение 10 минут. Пьём после каждого приёма пищи. Овёс помогает вывести из организма токсины и уменьшает желание выкурить сигаретку просто так.
2. Вода
Пить много воды нужно не только тем, кто бросает курить. Она помогает провести детоксикацию организма. Как только появилось желание покурить, и рука потянулась за сигаретой, выпиваем стакан воды.
3. Кайенский перец
Это ещё одно из лучших натуральных средств, которое поможет бросить курить. Его нужно просто добавлять в блюда в качестве приправы, а можно просто слегка перчить питьевую воду. Он помогает очистить дыхательную систему и вернуть ей способность чувствовать запахи. И, безусловно, уменьшает тягу к курению.
4. Имбирь
Один из симптомов, который испытывают все бросающие курить – тошнота. С ней поможет справиться сок имбиря.
5. Мультивитамины
Курение приводит к дефициту витаминов и жизненно важных элементов в организме человека, поэтому так необходимо принимать витаминные комплексы.витаминам А, С и Е.
6. Хрен
Надёжное домашнее средство для тех, кто хочет бросить курить. Натираем хрен на мелкую тёрку и выдавливаем из него сок. Смешиваем сок с небольшим количеством мёда и выпиваем за два раза в течение дня.
7. Сок грейпфрута
Кислота, содержащаяся в грейпфруте, поможет вывести из организма никотин.
8. Иссоп
Иссоп поможет справиться с симптомами, сопровождающими процесс отказа от сигарет. Это раздражительность, волнение, истерика. К тому же он помогает очистить лёгкие.
9. Валериана
Валериана – одно из лучших травяных средств, которое уменьшает проявления симптомов, проявляющихся во время отказа от никотина. Это стресс, волнение, беспокойство, бессонница.
10. Мёд
