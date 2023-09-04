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5 причин, почему кенгуру на самом деле не такой милый зверек, как кажется



На просторах сети ходит достаточно популярное видео, в котором мужчина-австралиец подбегает к кенгуру, встает в боксёрскую стойку и наносит дикому зверю удар в челюсть. Избит ушастый прыгун был отнюдь не каким-то местным самодуром. Кенгуру захватил в клинч собаку мужчины и не спешил ее отпускать. Когда же человек подбежал на помощь, кенгуру занял боевую стойку и готовился к атаке. Мужчина не стал дожидаться удара нижними лапами и сработал на опережение. Собака была спасена, а наглец из прерии, постояв еще некоторое время ошарашенно, развернулся убежал восвояси.

1. Местный забияка


Даже маленький кенгуру опасен. |Фото: mavink.com.

Даже маленький кенгуру опасен. |Фото: mavink.com.

 

Кенгуру только кажутся милыми. На самом деле дикий зверь достаточно агрессивен. Особенно это касается самцов. Кенгуру не только постоянно дерутся друг с другом за самок и территорию. Они также не чураются нападать на окружающих, в том числе на домашних животных и даже людей. Чаще всего зверь норовит или нанести жертве сокрушительный удар своими мощными нижними конечностями, или схватить в клинч верхними.

2. Опасный вредитель



Съедают все на своем пути. |Фото: ryba-love.ru.

Съедают все на своем пути. |Фото: ryba-love.ru.

 

Кенгуру чрезвычайно прожорливы и при этом хорошо размножаются. На сегодняшний день в дикой природе у кенгуру фактически отсутствуют естественные враги, из-за чего в Австралии этих зверей расплодилось невероятное количество. Хорошего в этом мало, так как кенгуру «подметают» буквально всю окружающую их растительность, нанося вред как экологии, так и сельскому хозяйству. В некоторых регионах Австралии из-за увеличения популяции кенгуру уже ускорилось опустынивание зеленых регионов.

3. Плохой родитель


Выживают только сильнейшие... |Фото: livebets365.com.

Выживают только сильнейшие... |Фото: livebets365.com.

 

Природа жестока. Выживают в ней лишь те, кто умеет хорошо адаптироваться, а также те, кто сильнее других. С собственным потомством кенгуру не слишком-то церемонятся. После рождения кенгуренку предстоит залезть в сумку самки цепляясь за шерсть. Если детеныш окажется слишком слабым и сорвётся, то «любящая» мать скорее всего не даст ему второго шанса и малыш погибнет.

4. Невыносимый смрад


Кенгуру очень вонючие. |Фото: newsrobotics.ru.

Кенгуру очень вонючие. |Фото: newsrobotics.ru.

 

Почти любое дикое животное имеет тот еще запашок. Среди вонючек кенгуру далеко не является чемпионом. Однако, запах от них стоит страшный. В первую очередь это касается самок, которые переносят в сумке детеныша. Находиться рядом с таким зверем в пределах 2-3 метров – физически тяжело. Смрад уменьшается только когда молодняк подрастает и мать чистит содержимое сумки.

5. Головная боль автомобилиста


Постоянные участники ДТП. ¦Фото: 123ru.net.

Постоянные участники ДТП. ¦Фото: 123ru.net.

 

Больше австралийских фермеров и туристов от кенгуру страдают только автомобилисты. По информации местных страховых компаний каждый год в стране происходит не менее 20 тысяч ДТП с участием этих животных. Кенгуру движутся быстро и часто непредсказуемое. Они не только регулярно попадают под колеса, но и нередко бьют мирно стоящие автомобили.

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