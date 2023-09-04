8 древнейших мостов мира, до сих пор выполняющих свое прямое назначение

Большинство древних сооружений, сохранившихся до наших дней, имеют вид законсервированных полуразвалин куда не иссякает поток исследователей и туристов. Порой руины популярных достопримечательностей затмевают не менее значимые объекты, которые издревле выполняют важнейшие функции – соединяют противоположные берега рек или глубоких ущелий., конечно же, о мостах, по праву считающихся гениальнейшими сооружениями, многие из которых не просто сохранились, они до сих пор выполняют свои прямые функции.
1. Понте Мильвио (он же Понте-Молло) в Риме (Италия)
Мост Мильвио - один из старейших мостов в Риме, отыгравший немаловажную роль в судьбе Римской империи, христианской религии, истории (Италия). | Фото: rome-roma.net.
Понте Мильвио (итал. Ponte Milvio) – один из старейших мостов Рима, который, прежде всего, сыграл важнейшую роль в истории города. Издревле он обеспечивал основной доступ к столице Римской империи со стороны севера или востока. Расположенный в нынешнем районе Фламинио, в 3 км от исторического центра, соединяющий берега Тибра, он не раз становился местом грандиозных событий и кровавых битв, которые изменили историческую судьбу Вечного города и всей империи.
6-арочный мост, пересекающий Тибр в исторической части Рима, стал популярной туристической достопримечательностью (Италия).
Примечательно: Первый деревянный мост был построен консулом Гаем Клавдием Нероном еще в 206 году до нашей эры, но спустя 50 лет Марк Эмилий Скавр приказал заменить важнейшую переправу, воздвигнув монументальное каменное сооружение. Только лишь в Средние века понадобилась первая реконструкция Понте Мильвио, а в 1805 году реконструкция укрепленного триумфального входа была поручена Джузеппе Валадье. Поскольку мост становился ареной жестоких битв, неудивительно, что он не раз ремонтировался и укреплялся, ведь разрушения были неизбежны. Наибольший урон переправе в 1849 г. нанесли войска Гарибальди, чтобы замедлить продвижение французских войск генерала Удино. Но буквально через год Папа Пий IX выделил средства на восстановление переправы, в честь чего установили известную скульптуру Непорочного Зачатия Девы Марии. Несмотря на значительный возраст Понте-Молло до сих пор в строю, правда с 1978 года он стал только пешеходным.
2. Деревянный крытый мост Капелльбрюкке в Люцерне (Швейцария)
Зигзагообразный деревянный мост Капелльбрюкке, огибающий восьмигранную каменную башню, издревле является символом швейцарского города Люцерн. | Фото: myswitzerland.com.
Деревянный крытый мост Капелльбрюкке в Люцерне – самый старый крытый деревянный мост Европы, который до сих пор является функциональной переправой (Швейцария).
Мост Капелльбрюкке (нем. Kapellbrücke) со средневековой водонапорной башней – один из ярких символов Люцерны, живописного городка в Швейцарии. Это уникальное сооружение является еще и самым старым крытым деревянным мостом в Европе. Построенный в XIV веке, он до сих пор выполняет свои функции как переправа, правда, в качестве оборонительного сооружения его уже давно никто не использует, да и дерево не самый крепкий материал, чтобы сегодня надеяться на высокие защитные функции. Отличительной чертой каменной водонапорной башни, появившейся за 50 лет до строительства моста, является тот факт, что она на протяжении всей своей истории выполняла множество функций. Она была сторожевой и пожарной башней, тюрьмой, пыточной, казначейством, городским архивом и гидротехническим объектом. Сейчас же в ней находится штаб Ассоциации артиллеристов и сувенирный магазин. Сам же мост стал местной достопримечательностью благодаря размещенным в XVII веке под коньком крыши по всей его длине (а это 204 м!) более 150 деревянных панелей, с изображением Жития двух святых покровителей Люцерна – Леодегара и Маврикия, а также Библейские сюжеты, сцены из истории и преданий города, региона и страны.
3. Мост Святого Ангела в Риме (Италия)
135-метровый каменный мост ведет к мавзолею под названием Замок Святого Ангела, базилики Святого Петра и Ватикан (Рим, Италия). | Фото: tisamsebegid.ru.
Римский мост Святого Ангела (итал. Ponte Sant'Angelo) не менял своей конфигурации почти 2 тысяч лет, только изначально его назвали в честь императора Публия Элия Траяна Адриана Августа (более известный под именем Адриан) – Мост Элия. Император Адриан затеял грандиозное строительство в период наивысшего расцвета и благоденствия Римской империи (в 134 году н.э.) и то лишь потому, что мечтал обзавестись мавзолеем-усыпальницей для своей династии на другом берегу Тибра, к которому не было доступа.
В Средние же века мост носил название Святого Петра только лишь потому, что паломники из Европы по нему могли добраться до базилики Святого Петра (для многих один из походов закончился трагически, от большого наплыва людей, балюстрада обрушилась и все, кто был к ним прижат, оказались в воде и утонули) и в Ватикан.
Древнейшая переправа мира и, статуи ее украшающие, – одна из самых любимых достопримечательностей римлян и гостей Вечного города (мост Святого Ангела, Италия).
А вот название – мост Святого Ангела, он получил после того, как в 1535 году Папа Климент VII выделил средства на создание композиции из множества статуй апостола Святого Петра, четырех евангелистов, ангелов и праотцов: Адама, Ноя, Авраама Моисея. Созданные великими скульпторами своего времени (Лоренцетто, Раффаэлло да Монтелупо, Джованни Лоренцо Бернини и др.), прекраснейшие статуи святых и ангелов сохранились и до нашего времени (большинство хранятся в музеях, а на их месте установлены копии), сам же мост является сугубо пешеходным.
4. Мост Джендере в Эскикале (Турция)
Одноарочный каменный мост Северан построили в самом узком месте реки Чендере Чайни, обеспечивая переправой жителей 4 городов (Эскикале, Турция). | Фото: followinghadrianphotography.com.
Второй по величине мост, построенный Римской империей в конце II века вплоть до начала XXI века служил не только пешеходной переправой, он мог пропускать даже небольшие грузовики. Речь идет о старейшем мосте Cendere Bridge (он же мост Северан, Сендере, Кендере или мост Чабинаса). Такой разброс в названии обусловлен историческими событиями и его строительством, ведь в этом нелегком даже сейчас процессе участвовали сразу 4 города – Самасата, Перре, Доличе и Германичея, власти которых не только выделяли средства на строительство новой переправы из камня (на этом месте был более древний деревянный мост), но и установили памятные колонны с надписями. Колонны на юго-восточном конце моста были посвящены императорской семье Септимия Севера и его жене Юлии Домне, а колонны на другом конце моста – их двум сыновьям Гете и Марку Аврелию Северу Антонину (последний более известен под именем императора Каракалла, правил в 211-217 гг.) Но больше он прославился тем, что убил своего брата Гету и вычеркнул его из истории, приказав демонтировать и колонну, построенную в его честь.
Еще до недавнего времени мост запросто справлялся с потоком автомобилей, теперь же он является пешеходной переправой (Эскикале, Турция).
Авторы Novate.ru хотели бы отметить, что Мост Северан (на турецкий манер Мост Джендере) расположен в одном из самых важных национальных парков Турции, в котором находится священная гора богов Немрут Даг со знаменитыми остатками гигантских каменных статуй, посвященных королю Антиоху Теосу Коммагенскому, объявленных объектом Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.
5. Мост Шехара в Амране (Йемен)
Простираясь через ущелье глубиной 91 метр между двумя вершинами каньона, мост Шехара до сих пор широко используется гражданами, живущими в горных деревнях (Амран, Йемен). | Фото: ancient-origins.net.
Среди неприступных горных склонов и глубоких ущелий Йемена – одного из древнейших центров цивилизации мира, издревле живут люди, для которых связь с внешним миром является сложнейшей, а для некоторой и непреодолимой задачи. Для жителей населенных пунктов Джебель аль-Эмир и Джебель аль-Фаиш, расположенных на расстоянии крика друг от друга, вплоть до XVII века связь существовала через узкие извилистые тропы, проложенные через ущелье глубиной более 90 метров. Отвесные стены каньона требовали максимальной ловкости и смелости у людей, ну а о том, чтобы доставлять тяжелые грузы и большое количество товара речь и вовсе не шла.
Структура переправы спроектирована так, чтобы развалиться за считанные минуты в случае попытки вторжения захватчиков (Shaharah Bridge, Йемен).
Гениальная конструкция моста Шехара (Shaharah Bridge), разработанная инженером и архитектором Сахаль Аль-Яманом, до сих пор вызывает недоумение. Даже современным мостостроителям невдомек, как в далекие времена смогли соорудить такую переправу. Хотя не только им, беглый взгляд на основание арки показывает предыдущие попытки преодолеть эту узкую, но очень коварную пропасть, которые увенчались успехом только в XVII веке. До недавнего времени мост Шехара являлся одной из самых захватывающих туристических достопримечательностей страны, но постоянные мятежи и военные действия прекратили поток путешествующих. А вот местные жители все так же им пользуются, ведь другой переправы до сих пор нет.
6. Мост Аньцзи в Чжаочжоу (Китай)
Мост Аньцзи – эпохальная структура и весомое достижение в мировой истории мостостроения (Чжаочжоу, Китай).
Мост Аньцзи (Anji Bridge или Zhaozhou Bridge) – древнейший и первый каменный мост Китая, история которого восходит к периоду Дайе (605-618 гг. н.э.) династии Суй. Учитывая возраст уникального сооружения сложно переоценить его историческое значение для тех, кто жил и живет на разных берегах реки Сяохэ. В древние времена уезд Чжао был важным местом на единственном маршруте, соединяющем южный и северный Китай, но маршрут был отрезан рекой Сяохэ, что доставляло много неудобств. Появлением стратегически важной переправы китайцы обязаны не только императору, издавшему указ и выделившему средства, гениальный инженер и зодчий Ли Чун сделал все возможное, чтобы мост через бурную реку прослужил как можно дольше. И ему это действительно удалось! За всю многовековую историю функционирования Anji Bridge пережил огромное количество стихийных бедствий, в том числе не менее 10 наводнений, 8 войн и множество землетрясений. Даже последние толчки земли (1996 г.) магнитудой 7,6 балла с эпицентром на расстоянии всего 40 км не смогли повредить его конструкцию, которую не раз реставрировали, но не меняли, поскольку разрушений ни разу не было.
Барельефы и скульптуры, вырезанные из камня, – ценнейшее достояние Китая (Zhaozhou Bridge, Чжаочжоу). | Фото: travelchinaguide.com.
Но и это еще не все чудеса и прелести древнейшего каменного моста. Как оказалось, на его ограждении сохранились скульптуры и барельефы драконов, цветов, орнаментов, мифических существ, которые демонстрируют уникальный художественный стиль и сущность скульптуры Суй. Эти творения, как и сам мост, настолько важны для китайцев, что сравнимы с ценностью Эйфелевой башни или Панамского канала, например.
7. Мост Фабриция в Риме (Италия)
Мост Фабриция – самый старый мост в Риме, соединяющий район Марсова поля с островом Тибр (Италия). | Фото: ancientromelive.org.
Мост Фабриция (Pons Fabricius), расположенный вдоль реки Тибр и соединяющий не два противоположных берега, а материковую часть с одноименным островом, – это старейший мост Италии, появившийся на этом месте в 62 году нашей эры. Название моста связано с именем его создателя – Луция Фабриция, который был куратором дорог в Риме. Учитывая возраст инженерной конструкции и то, что на его долю выпало немало испытаний как со стороны природы, так и людские передряги/войны, становится понятным почему он повергался реконструкции. Кстати сказать, ни одна их них не сказалась на внешнем виде переправы и не изменила ее структуру, даже несмотря на то, что он несколько раз менял свое название.
Мост стал основой для дальнейшего строительства переправ, способных выдержать 2 тысячелетия наводнений и нескончаемый трафик людей (Pons Fabricius и тот самый памятник с 4 ликами).
К XVI веку, например, его уже называли Pons Judaeorum («Мост евреев»), а чуть позже – Ponte dei Quattro Capi («Мост четырех голов»). Последнее название прижилось из-за гуляющей по городу жуткой легенде, согласно которой, после очередного восстановления переправы, порученной сразу 4 архитекторам, их обезглавили и в память об этой трагедии установили памятник. А случилось это из-за того, что каждый из зодчих считал себя правым и не желал уступать другим, что вызывало постоянные ссоры и склоки. Это настолько разозлило Папу Сикста V, что он издал приказ о казни, состоявшейся сразу же после завершения проекта. Так ли это было на самом деле – никто не знает, вероятней всего столб с четырьмя ликами попросту обнаружили при раскопках и установили на мосту.
8. Мост Аркадик в Арголине (Греция)
Уникальнейшая реликвия Древней Греции по-прежнему стабильная, прочная конструкция, которая используется более 3 тысяч лет (Arkadiko Bridge). | Фото: greecehighdefinition.com.
Арочный мост построен с использованием технологии циклопической кладки из известняковых валунов, подогнанных плотно друг к другу и без связующего раствора (Arkadiko Bridge, Греция).
Мост Аркадик (Arkadiko Bridge) – древнейший арочный мост мира, который по сей день выполняет свои прямые задачи. Построенный во времена Микенской цивилизации (бронзовый век 1300 г. до нашей эры) для передвижения колесниц и военной техники он до сих пор поражает своей конструкцией, ведь создан он из довольно мягкого камня – известнякового туфа и без связующего раствора. Стоит отметить, что это один из 4 арочных мостов, построенных схожим образом, только чуть позже. Все они являются частью древней микенской дороги, соединяющей города Тиринф и Эпидавр, как и прежде, они используются в качестве лесной дороги и служат туристической достопримечательностью.
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