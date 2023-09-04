8 древнейших мостов мира, до сих пор выполняющих свое прямое назначение

1. Понте Мильвио (он же Понте-Молло) в Риме (Италия)

Мост Мильвио - один из старейших мостов в Риме, отыгравший немаловажную роль в судьбе Римской империи, христианской религии, истории (Италия). | Фото: rome-roma.net.

6-арочный мост, пересекающий Тибр в исторической части Рима, стал популярной туристической достопримечательностью (Италия).







2. Деревянный крытый мост Капелльбрюкке в Люцерне (Швейцария)

Зигзагообразный деревянный мост Капелльбрюкке, огибающий восьмигранную каменную башню, издревле является символом швейцарского города Люцерн . | Фото: myswitzerland.com.

Деревянный крытый мост Капелльбрюкке в Люцерне – самый старый крытый деревянный мост Европы, который до сих пор является функциональной переправой (Швейцария).

3. Мост Святого Ангела в Риме (Италия)

135-метровый каменный мост ведет к мавзолею под названием Замок Святого Ангела, базилики Святого Петра и Ватикан (Рим, Италия). | Фото: tisamsebegid.ru.

Древнейшая переправа мира и, статуи ее украшающие, – одна из самых любимых достопримечательностей римлян и гостей Вечного города (мост Святого Ангела, Италия).

4. Мост Джендере в Эскикале (Турция)

Одноарочный каменный мост Северан построили в самом узком месте реки Чендере Чайни, обеспечивая переправой жителей 4 городов (Эскикале, Турция). | Фото: followinghadrianphotography.com.

Еще до недавнего времени мост запросто справлялся с потоком автомобилей, теперь же он является пешеходной переправой (Эскикале, Турция).

5. Мост Шехара в Амране (Йемен)

Простираясь через ущелье глубиной 91 метр между двумя вершинами каньона, мост Шехара до сих пор широко используется гражданами, живущими в горных деревнях (Амран, Йемен). | Фото: ancient-origins.net.

Структура переправы спроектирована так, чтобы развалиться за считанные минуты в случае попытки вторжения захватчиков (Shaharah Bridge, Йемен).

6. Мост Аньцзи в Чжаочжоу (Китай)

Мост Аньцзи – эпохальная структура и весомое достижение в мировой истории мостостроения (Чжаочжоу, Китай).

Барельефы и скульптуры, вырезанные из камня, – ценнейшее достояние Китая (Zhaozhou Bridge, Чжаочжоу). | Фото: travelchinaguide.com.

7. Мост Фабриция в Риме (Италия)

Мост Фабриция – самый старый мост в Риме, соединяющий район Марсова поля с островом Тибр (Италия). | Фото: ancientromelive.org.

Мост стал основой для дальнейшего строительства переправ, способных выдержать 2 тысячелетия наводнений и нескончаемый трафик людей (Pons Fabricius и тот самый памятник с 4 ликами).

8. Мост Аркадик в Арголине (Греция)

Уникальнейшая реликвия Древней Греции по-прежнему стабильная, прочная конструкция, которая используется более 3 тысяч лет (Arkadiko Bridge). | Фото: greecehighdefinition.com .

Арочный мост построен с использованием технологии циклопической кладки из известняковых валунов, подогнанных плотно друг к другу и без связующего раствора (Arkadiko Bridge, Греция).