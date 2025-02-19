Как Поморье стало всероссийским «окном в Европу»

Крестьяне Русского Севера – свободный народ, не знавший татарских нашествий и крепостной повинности, преуспевший в судостроении, международной торговле, освоивший дальние рубежи морского северного пути и заложивший уникальные народные промыслы. И именно с Поморья, так назывались эти территории, было «открыто» первое окно в Европу.
Мирное освоение северных богатств
К 10 веку русские охотники, пахари и купцы вышли по рекам на берега Студеного моря, как тогда называли бассейн Северного Ледовитого океана. Покорение новых земель шло двумя потоками: сначала из Новгорода, а затем и из Ростова Великого. Север привлек Новгородцев пушниной, рыбой и морскими животными. Со временем там сформировался русский субэтнос поморов, а позже утвердилась территориальная единица – Поморье.
Природные богатства, которые доставались новгородцам, подтолкнули к Северу и ростово-суздальских князей. Между колонизаторами даже начали происходить вооруженные стычки. Жители Русского Севера и сегодня различают, из каких конкретно мест пришли их предки. В Архангельской области верховье Северной Двины называют Ростовщиной. А жители побережья Онежского озера не забывают о своих новгородских корнях.
Деревянное зодчество Поморья.
По отношению к северным аборигенам освоение новых земель шло преимущественно мирным путем, поэтому взаимоотношения с населением края сложились добрососедские. Плавная ассимиляция коренных жителей привела к появлению единой исторической общности, соединившей в себе культурные традиции славян и северных аборигенов.
С XVII века, после раскола Православной церкви, на Север пришли староверы, не принявшие нововведений патриарха Никона. Так, в Поморье развернулось масштабное старообрядческое движение с зарождением на пустынных болотистых землях десятков монастырских угодий. Множество северных подвижников прославились духовными подвигами и впоследствии были канонизированы Русской Православной Церковью.
Поморы в летних костюмах.
Русский Север снабжает Британский флот
К началу XVI века Поморье значительно расширяет свои границы и занимает больше половины территории Русского государства. В это время Россия устанавливает перспективные торговые связи с Западом. И поморский край становится всероссийским «окном в Европу». В 1584 году в роли столицы Поморья основывается Архангельск, который последующие 150 лет был единственным морским портом русских.
Россия торговала поморскими металлами, пушниной, мясом, смолой, пенькой. Британский флот оснащался канатами, изготовленными на вологодском и холмогорском канатных дворах. К началу XVII века аналогичное канатное производство в Архангельске считалось крупным конкурентоспособным предприятием со штатом в 400 человек. Еще один промысел национального значения – смолокурение. Смолу использовали в кожевенном, обувном ремеслах, для смазки колес, стен, дверей. Но больше всего произведенная на Русском Севере смола ценилась в качестве водонепроницаемого защитного материала для кораблей. Постоянным закупщиком северной смолы была Англия.
Обогащались русские и северной солью. Ее добыча несколько веков подряд была одним из ведущих промыслов русских поселенцев. На этой отрасли процветали целые города. В XVII веке один только северный Соловецкий монастырь ежегодно продавал около сотни тысяч пудов соли.
Кенозерье – национальный парк Архангельской области
Весомой статьей русского экспорта была слюда, считавшаяся лучшей в мире. Северный слюдяной промысел приносил немалые дивиденды допетровским предпринимателям. В устьях северных рек поморы добывали жемчужные раковины. В это время жемчуг становится традиционным украшением народных костюмов, завоевав особое положение среди украшений по всей Руси.
В 1745 году Поморье стало родиной первого российского нефтепромысла. Рудоискатель Фёдор Прядунов освоил кустарную добычу нефти на реке Ухта, переправляя ее бочками в Москву. Отсюда же, из Поморья, началось грандиозное продвижение русских в Сибирь и на Дальний Восток.
Русский Север повлиял на развитие всего Российского флота, став колыбелью судостроения. Морские суда поморов отличались достойными мореходными качествами. Исследователь Арктики Барроу, в 1555 году посетивший север России, отмечал масштабы развития русского мореплавания, указывая и на достойные мореходные качества русских судов.
Самое грамотное крестьянство России
Отсутствие традиционного крепостного права на Русском Севере позитивно сказалось на развитии края. И хотя северные крестьяне облагались всяческими податями и несли казенные повинности, барщины с полной личной зависимостью там не знали. В силу сжатого северного вегетационного периода земледелие этого края удовлетворяло лишь собственные потребности. Поэтому крепостничество в Поморье не прижилось. Дух свободы и предприимчивости сделал северян самыми грамотными сельчанами во всей России.
Вологда – Северная Фиваида, центр раннехристианского монашества.
Имело значение и не добравшееся на Север татарское нашествие, парализовавшее земли большей части Руси. Здесь не затухало русское самосознание и крепла национальная культура. Допетровское Поморье по праву считалось свободным европейским обществом, основой жизни которого стала не боярская вотчина, а крестьянская волость. Большая часть сибирских землепроходцев – уроженцы Русского Севера. Из поморов вышли ученый Михаил Ломоносов, священник Иоанн Крондштатский, скульптор Федор Шубин. Александр Баранов, славный губернатор Аляски, тоже родом из Поморья.
Как петровский упадок Поморья русскую культуру сберег
Модернизатор Петр Великий много сделал для развития России, забросив передовое Поморье. Самых способных мореходов мобилизовали на флот, множество старообрядцев выжили преследованиями, а на смену главному торговому центру Архангельску пришел Петербург. Десятки преуспевающих городов Приморья превратились в захудалые деревни, а инициативное и образованное население Севера устремилось кто куда.
Парадоксально, но в силу экономического упадка Русский Север законсервировал первозданную старорусскую культуру, дав толчок развитию многих художественных промыслов, впоследствии ставших всероссийским достоянием. Русский Север сохранил образцы древнерусского зодчества, песенные и былинные традиции, древнерусскую книжную культуру, уникальное иконописание.
Создатели совершенной морской культуры
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