Как Поморье стало всероссийским «окном в Европу»

Крестьяне Русского Севера – свободный народ, не знавший татарских нашествий и крепостной повинности, преуспевший в судостроении, международной торговле, освоивший дальние рубежи морского северного пути и заложивший уникальные народные промыслы. И именно с Поморья, так назывались эти территории, было «открыто» первое окно в Европу.

Мирное освоение северных богатств

Русский Север снабжает Британский флот

Самое грамотное крестьянство России

Как петровский упадок Поморья русскую культуру сберег