Правда и вымысел об императоре Калигуле: оклеветанный безумец или садист-убийца?
28 марта 37 г. к власти в Риме пришел император Калигула, имя которого обросло таким количеством домыслов, что сегодня крайне сложно докопаться до истины. Говорят, он принуждал к самоубийству всех неугодных, устраивал бисексуальные оргии, спал со всеми тремя своими сестрами, а своего любимого коня произвел в сенаторы.
Гай Юлий Цезарь Август Германик, третий из династии Юлиев-Клавдиев, был известен под прозвищем Калигула – «Сапожок»: когда он был маленьким, мать надевала на него костюм солдата, в том числе обувь легионеров – «калиги». По свидетельству некоторых историков, Калигула с юности предавался разврату и с восторгом наблюдал за гладиаторскими боями и пытками. Но далеко не все разделяют эту точку зрения.
Имя Калигулы стало синонимом разврата и безумия после выхода на экраны скандального фильма Тинто Брасса в 1979 г. В нем император – воплощение абсолютного зла, садист, извращенец и психопат. Такое представление о Калигуле сложилось во многом благодаря трудам римских историков, которые были его политическими противниками.
Историки Тацит и Иосиф родились слишком поздно, чтоб знать Калигулу лично, но общались с людьми из его окружения. Сочинения Светония и Диона были опубликованы спустя 80 и 190 лет после его правления. Кроме того, Светоний, как утверждает Ю. Язовских, факты часто смешивал со слухами и откровенными анекдотами. Труды Светония и Диона считают сомнительными и основанными на легендах.
Светоний первым заявил об инцестуальной связи Калигулы со своими сестрами.Сенеки и Филона, нет упоминаний об этом, хотя их труды содержат открытую критику тирана. Впрочем, историки все же склоняются к версии о сексуальной связи Калигулы с его средней сестрой Друзиллой, с которой он жил как с законной женой.
Назвать императора целомудренным действительно трудно – он забирал знатных женщин у их законных мужей и принуждал их к близости. Те мужья, которые пробовали перечить, а также неугодные сановники, получали приказы покончить с собой. Все внушительное наследство Тиберия Калигула растратил за год и для пополнения казны ввел невероятное количество всевозможных налогов.
Впрочем, первые 8 месяцев правления Калигула проявлял себя совершенно в другом качестве. Когда он пришел к власти, сразу же выплатил все долги императорской фамилии, в том числе и по жалованию чиновникам и легионерам, снизил налоги, амнистировал заключенных, освободил изгнанников, сместил всех наместников провинций, которых подозревали в казнокрадстве или взяточничестве, отменил «Закон об оскорблении величества», уничтожил списки изменников Тиберия, начал строительство двух акведуков, провел несколько успешных военных кампаний.
Однако через 8 месяцев после вступления на престол Калигула чем-то заболел – предположительно, энцефалитом, вследствие чего произошло поражение мозга. После выздоровления поведение императора кардинально изменилось. Ночью он страдал от бессонниц и кошмаров, а днем творил бесчинства.
Несмотря на доказанные факты жестокой расправы с противниками и распутное поведение, многие историки уверены в том, что Калигула не был таким монстром, каким он показан в фильме Тинто Брасса. Французский исследователь Даниель Нони уверен в том, что большинство злодеяний, приписываемых Калигуле, – беспочвенные слухи. Он называет вымыслом историю о назначении коня сенатором и о том, что император объявил себя богом. По мнению историка, общее количество жертв Калигулы за 3 года 10 месяцев у власти не превышает 20, что не идет в сравнение со списком жертв Тиберия, Нерона или Октавиана Августа.
Калигулу убили в результате очередного заговора, когда ему было 28 лет. До сих пор длятся споры о том, был ли он жертвой политических интриг и клеветы, одержимым садистом, тираном и насильником или человеком, страдающим шизофренией либо психопатией.
