Кто они - музы современных дизайнеров: Беженка из Судана, «азиатская фея» и др

Не секрет, что сегодня мир моды – как, впрочем, и кинематограф – стремится к разнообразию. Красота в глазах творческого человека имеет множество форм и оттенков, а потому люди, обладающие яркой индивидуальностью, становятся настоящими вдохновителями для современных дизайнеров. Модели с темной кожей, необычными чертами лица, непривычными для подиума параметрами появились на подиумах не вчера. Однако и в 2020-х годах каждая восходящая звезда моделинга, не соответствующая общепринятым представлениям, становится сенсацией и порождает волну общественных дискуссий.
Палома Эльсессер – «новая Рита Хейворт»
Палома на обложке.
Надо сказать, что лишь в последние несколько лет мир высокой моды начал поворот к реальным потребителям, не похожим на сестер Хадид (популярность которых говорит о том, что борцам за разнообразие на подиумах предстоит еще долгая и сложная работа). Эпизодические появления на обложках глянцевых журналов моделей плюс-сайз обычно лишь повод для скандала – а вовсе не шаг к справедливой репрезентации женщин всех размеров и типажей. Именно поэтому имена полных моделей, добившихся успеха, мы знаем наперечет. И одна из них – Палома Эльсессер, признанная лучшей моделью 2020 года, а сегодня покоряющая все новые и новые вершины.
Она родилась в 1992 году в Лондоне, росла в Лос-Анджелесе. Своей яркой внешностью Палома обязана расово смешанной семье. Мать – афроамериканка, отец – наполовину чилиец, дед по отцовской линии родом из Швейцарии (отсюда и звучная фамилия)… Палому нашла в социальных сетях Пэт Макграт (культовый визажист, она видит своей целью повышение видимости небелых женщин в моде). Тогда девушка занималась менеджментом концертов рэп-исполнителей и выглядела соответствующе – кольцо в носу, жестко очерченные брови, одежда в «уличном» стиле… Однако Макграт увидела и другое – силу личности, скульптурно вылепленные черты, волевой, чуть надменный взгляд, гордость и страсть, свойственные красавицам «золотого века» Голливуда.
Фотосъемки с участием Паломы.
И уже в 2018 году Эльсессер появилась на обложке британского Vogue! Дальше были контракты с Lanvin, Alexander McQueen, Salvatore Ferragamo, Savage x Fenty, Fendi, еще несколько обложек глянца… Да, по сравнению со «стандартными» моделями это немного – но для модели плюс-сайз это потрясающий послужной список. Палома знает неприглядную изнанку индустрии – если популярная плюс-сайз модель отказывается от участия в каком-либо показе, то, скорее всего, никакого diversity там и не будет. А потому старается браться за все предложения – не ради того, чтобы лишний раз пройтись под софитами, а ради себя прошлой, которой так не хватало цветных женщин «размера плюс» в кино и в журналах, и ради всех тех, кому их все еще не хватает.
Сора Чой – корейская звезда подиума
Сора Чой.
Еще одна «лучшая модель 2020 года», разделившая славу с Эльсессер – это кореянка Сора Чой, обедительница третьего сезона реалити-шоу «Топ-модель по-корейски». Ее дебют состоялся еще в 2012 году на показе Louis Vuitton. С тех пор азиатская фея не сдает позиций – в «копилке» ее контрактов сотрудничество с Vera Wang, Fendi, Marc Jacobs, Calvin Klein, Prada и Dior, нередко появляется она и на обложках модных журналов, правда, преимущественно азиатских.
Одна из самых востребованных моделей мира.
В 2017 году она участвовала в пятидесяти показах по всему миру, и это было бы фантастической цифрой, если бы… спустя два года она не обновила свой рекорд. Собственно, рекорд не только свой, но и мировой за 2019 год - восемьдесят девять прогулок по подиуму! Дизайнеры отмечают ее утонченный драматизм, изысканные черты и выразительный взгляд.
Кристен Макменами – красота без возраста и гендера
Кристен Макменами и ее феноменальный пепельный блонд.
Лучшей моделью 2021 года по версии экспертного жюри сайта Models была признана Кристен Макменами. Дебютировала она еще в девяностые и уже тогда носила неофициальный титул «лица гранжа» благодаря своей странной, андрогинной внешности. Сейчас ей за пятьдесят - конечно, модели старшего возраста сегодня в тренде, но Макменами существует вне модных течений, эстетических парадигм и прочей ерунды. В юности никто не верил, что однажды она сможет покорить подиумы всего мира – а она мечтала лишь об этом. Над Кристен подшучивали – мол, надо сделать пластическую операцию… всей тебя, чтобы заинтересовать хоть одно агентство!
Справа - сенсационный выход в Valentino.
Тогда все решила стрижка – обрезав волосы и обретя еще более «гендерно неопределенный» вид, Макменами, которую сравнивали то с пантерой, то с вампиром, стала музой самого Карла Лагерфельда. Он говорил, что Макменами и есть «современная мода». Не устояли перед ее «драматическим вампиризмом» и Versace, Christian Dior, Lanvin, Armani, Valentino, Comme des Garsons, Chloe;, Moschino… В конце девяностых она ушла на пике славы, решив уделить время семье, но сегодня вернулась. И снова дело в волосах – после громкого выхода на шоу Valentino все хотят видеть на своих показах седовласую эльфийку, чей возраст определить невозможно – пожалуй, в промежутке от тридцати до трехсот.
Адут Акеч – беженка из Судана и лучшая модель 2018
Адут Акеч в журналах и в социальных сетях.
Темнокожие модели – не редкость на подиумах, но каждая из них была и остается звездой. Наоми Кемпбелл, Иман, Грейс Джонс… Адут Акеч, угловатая и трогательная, хрупкая и андрогинная одновременно – их достойная наследница. Она родилась в дороге – ее мать бежала из Судана в Кению в разгар гражданской войны. Через несколько лет семья переехала в Австралию в поисках лучшей жизни. Адут пообещала матери, что та сможет ею гордиться. И не ошиблась. Впервые она вышла на подиум в тринадцать лет, успешно совмещала карьеру модели с учебой.
Адут Акеч.
Сегодня у нее за плечами контракты с Off-White, Givenchy, Valentino, Dior, Chanel и другими мировыми брендами. Однако, по словам Акеч, она так и не обрела «чувства дома», везде и всюду оставаясь то ли странницей, то ли беженкой. Ее мечта – как можно больше помогать жительницам стран Африки и открыть модельное агентство в Южном Судане, чтобы мечты местных красавиц стали реальностью.
Хамелеон Алтон Мейсон
Алтон Мейсон. Принты ему к лицу!
Мейсон - профессиональный танцовщик и мастер перевоплощений.
Нельзя обделить вниманием и мужскую половину подиума. Впрочем, «половину» - сильно сказано, поскольку моделей-мужчин и численно меньше, и доходы у них ниже, и известностью они обделены. Однако Алтон Мейсон, признанный лучшей моделью 2021 года среди мужчин по версии все того же авторитетного сайта Models.com – настоящая сенсация. Он – первый темнокожий юноша, участвовавший в показе Chanel, за все годы существования модного дома. Кроме того, он участвовал в показах Versace , Fendi , Louis Vuitton и Tom Ford . Алтон – профессиональный танцовщик, что значительно влияет на его пластику и умение держаться перед камерой. Настоящий хамелеон, он умеет быть и феминным, и отчаянно мужественным, и элегантным, и эдаким веселым шалопаем.
Текст: Софья Егорова.
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