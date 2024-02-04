8 полезных продуктов, на калорийность которых стоит обратить внимание, чтобы не поправиться

1. Арахисовая паста

Высококалорийная вкусняшка, которую полезно есть понемножку. /Фото: mrfilin.com

2. Молоко

Жирное молочко пить надо тоже в меру. /Фото: milknews.ru

3. Бананы

Калорий у бананов хватает, но они всё-таки полезны. /Фото: hashtag.al

4. Лосось

Лосось - рыба полезная, но жирная. /Фото: pulse.mail.ru

5. Макароны

Макарошки кушать можно, но осторожно. /Фото: feelgoodfoodie.net

6. Сливочное масло

Масло калорийное практически всегда. /Фото: mgorod.kz

7. Кокосовое масло

Суперкалорийный суперфуд. /Фото: vitebsk.deal.by

8. Семена чиа

Популярный суперфуд с кучей калорий. /Фото: fedsp.com