Комнатные растения, которые защищают от вирусов

В сезон гриппа и других вирусных заболеваний мы все ищем дополнительные способы защитить себя и своих близких от заражения.

Помочь в этом могут комнатные растения, они не только освежают интерьер, но и благодаря фитонцидам и эфирным маслам способны очищать воздух от уличной пыли, болезнетворных бактерий и даже вирусов.

Старая добрая герань

Противовирусный «щучий хвост»

Лавр — приправа и лекарство

Целебная лиана

Доктор-лимон

Как сделать свою квартиру более безопасной в период пандемии и поддержать иммунитет, добавив несколько горшков с полезными комнатными растениями, разбирались вместе с экспертом сети гипермаркетов для ремонта и дачи ОБИ Татьяной Чабровой.Пеларгония, или, как ее чаще называют, герань, неспроста была постоянной обитательницей подоконников наших бабушек. Это классическое комнатное растение будет не только радовать весь теплый сезон обильным цветением, но и поможет защититься от вирусов и болезнетворных бактерий. Считается, что максимальными целебными свойствами обладает герань с красными цветами, но белые, фиолетовые и розовые варианты ничуть не хуже справляются с задачами по очистке воздуха в помещении. Вещества, которые выделяет растение, настолько эффективны, что оказываются губительными для стрептококков, стафилококков, вирусов гриппа и разнообразных бактерий, вызывающих ОРЗ.«Герань — одно из самых неприхотливых и живучих растений, она прекрасно себя чувствует зимой в наших квартирах с пересушенным отоплением воздухом, а летом горшки можно смело перенести на балкон. Уход за геранью очень простой, справится даже новичок, главное — поставить растение на хорошо освещенное место и регулярно, но умеренно поливать, чтобы грунт успевал полностью просохнуть», — советует эксперт.В качестве бонуса эфирные масла герани оказывают успокаивающее действие и помогают бороться со стрессом и бессонницей, поэтому идеальным местом для герани будет спальня.Еще один незаменимый помощник в борьбе с вирусами — сансевиерия, больше известная под народными названиями «щучий хвост» и «тещин язык». Растение с выразительными заостренными на концах листьями станет отличным украшением интерьера и поможет поддерживать здоровый микроклимат в квартире. «Щучий хвост» не только прекрасно очищает и увлажняет воздух, но и обладает ярко выраженными иммуномодулирующими, противовирусными и фунгицидными свойствами, а также повышает устойчивость к простудным заболеваниям.«Растение достаточно неприхотливо в уходе, спокойно переносит кратковременную засуху, так что подойдет тем, кто иногда забывает о поливе. Сансевиерия лучше всего себя чувствует в хорошо освещенных помещениях, но располагать ее нужно в месте, куда не попадают прямые солнечные лучи», — рассказывает эксперт ОБИ. Кстати, считается, что «щучий хвост» способен подавлять вредное излучение от компьютера, поэтому зачастую это растение ставят прямо на рабочем месте рядом с монитором, что особенно актуально на удаленке.Сушеный лавровый лист, одну из самых популярных приправ, можно найти практически на любой кухне. В зеленом виде лавр обладает не только прекрасными кулинарными характеристиками, но и не менее выдающимися целебными свойствами. Это благородное растение из-за высокого содержания фитонцидов, дубильных веществ и микроэлементов оказывает мощное укрепляющее воздействие на иммунитет. Лавр обладает ярко выраженным противовоспалительным и антибактериальным эффектом, за это его часто называют природным антибиотиком. Его фитонциды успешно справляются не только с бактериями и вирусами, вызывающими простудные заболевания, но убивают даже туберкулезную палочку. Куст лавра часто ставят в детской комнате для профилактики сезонных вирусных заболеваний и ОРЗ.«Вырастить лавр в домашних условиях достаточно просто даже для новичка. Это южное растение нуждается в большом количестве яркого солнечного света, поэтому лучше всего расположить горшок у южных окон, а летом можно отправить куст на балкон. Лавр хорошо растет в условиях повышенной влажности, поэтому весной и летом его нужно обильно поливать и опрыскивать из пульверизатора, тогда в ноябре вы сможете собрать с куста неплохой урожай листьев и засушить их на приправу», — рассказывает Татьяна Чаброва.Монстера, вечнозеленая лиана с характерными широкими листьями в форме сердца, давно завоевала популярность у флористов и дизайнеров. Это неприхотливое растение может вырасти в домашних условиях до 2 метров в высоту и эффектно смотрится в любом интерьере. Большие листья монстеры выделяют полезные вещества, которые подавляют вирусов и микробов, а также помогают ионизировать воздух. Целебные свойства этого растения хорошо известны в Юго-Восточной Азии, где издревле принято ставить монстеру в комнату к больному, чтобы ускорить выздоровление.«Монстера предпочитает рассеянный свет и полутень и совсем не переносит прямых солнечных лучей, отлично подойдет для помещений с северными окнами. Однако температуру в комнате нужно поддерживать достаточно высокую, ведь чем теплее в комнате, тем быстрее растут листья. И, конечно, тропическая лиана весной и летом нуждается в регулярном обильном поливе», — рассказывает эксперт.Цитрусовые растения всегда славились своими целебными свойствами. Поддержать иммунитет помогают не только их сочные плоды, но и ароматные листья, выделяющие полезные эфирные масла. Вырастить лимонное дерево можно в домашних условиях, один горшок с этим полезным цитрусом способен сделать воздух в комнате практически стерильным. Вещества, которые выделяют лимоны, эффективно борются с патогенными микроорганизмами, бактериями и вирусами.«Вечнозеленое дерево лимона при правильном уходе будет круглый год радовать вас красивыми белыми цветами и крупными плодами, а также защищать от вирусов. Лимон предпочитает прохладные и хорошо освещенные места, но совсем не переносит сквозняков и прямых солнечных лучей. При неблагоприятных условиях деревце может полностью сбросить листья», — рассказывает эксперт ОБИ.