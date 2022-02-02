Из преступников на обложку глянца: Парень стал моделью после того, как его фото из полиции появилось

Бывший преступник стал моделью. | Фото: odditycentral.com.
В прошлом году 20-летний Мехи Аланте Лаки (Mekhi Alante Lucky) попал в полицейский участок по обвинению в превышении скорости и угоне автомобиля. Кто бы мог подумать, что этот инцидент круто изменит жизнь парня в положительную и весьма неожиданную сторону.
Мехи Аланте Лаки (Mekhi Alante Lucky) - парень гетерохромией глаз. | Фото: tr.sputniknews.com.
По прибытию в полицию Мехи Аланте Лаки прошел стандартную процедуру фотографирования для досье (магшот). После того, как его снимок попал в Twitter, он мгновенно стал популярным, т. к. у парня довольно нестандартная запоминающаяся внешность. Темнокожий молодой человек имеет гетерохромию, его глаза разного цвета. В социальной сети его тут же прозвали «тюремный очаровашка».
Mekhi Alante Lucky - парень, чей магшот сделал его знаменитым. | Фото: tr.sputniknews.com.
Mekhi Alante Lucky по прозвищу «тюремный очаровашка». | Фото: cdntr1.img.sputniknews.com.
Возможно, эта история закончилась довольно тривиально, если бы на Мехи не обратили внимания агенты St Claire's Modelling. Их настолько впечатлила нестандартная внешность парня, что ему тут же предложили заключить модельный контракт, пока это не сделали другие агентства.
20-летний Mekhi Alante Lucky стал моделью после привода в полицию. | Фото: tr.sputniknews.com.
Снимок из фотосессии Mekhi Alante Lucky. | Фото: odditycentral.com.
Стоит отметить, что модельная карьера Мехи Аланте Лаки пошла в гору. Он неплохо зарабатывает, а в Instagram у него 22 000 подписчиков, и это число постоянно растет.
Бывший преступник стал моделью. | Фото: odditycentral.com.
Бывший преступник стал моделью. | Фото: tr.sputniknews.com.
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