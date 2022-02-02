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Что делать, если флакон с распылителем «сломался» и перестал брызгать


Что делать с флаконом лака, чистящего или косметического средства, если он перестал «брызгать».

Что делать с флаконом лака, чистящего или косметического средства, если он перестал «брызгать».

 

Чтобы мы делали без флаконов-спреев? Наверняка с силой давили бы, мазали и вообще много нервничали. А любое занятие, от мытья окон до укладки волос феном, занимало бы куда больше времени. Но у всех спреев-пульверизаторов есть один большой недостаток: хрупкость. Что делать, если флакон вдруг перестал распылять жидкость? Использовать вот эту подсказку!

И что бы мы делали без флаконов-спреев?

И что бы мы делали без флаконов-спреев?

 

Если флакон с распылителем-спреем перестал работать, на то может быть несколько причин. Самые «популярные» среди них: механические повреждения, забитые отверстия или изъяны самого механизма. Попробуем разобраться, как же починить каждое из них.

Способ №1: замена


Элементарное решение.

Элементарное решение.

 

Самый простой и быстрый способ починки – заменить пульверизатор. Используйте подходящий по размеру, позаимствовав его у другого средства-«донора». Если это решит проблему, значит, она заключалась в самой «кнопке». Вам повезло, это было слишком просто!

Способ №2: чистка


Возможно, пульверизатор забился.

Возможно, пульверизатор забился.

 

Очень часто флаконы-пульверизаторы перестают работать, потому что забился распылитель. Этот тип поломки наиболее характерен для флаконов с вязкими жидкостями, вроде монтажной пены, лака для волос или парфюмерии с высоким содержанием масла.
Для починки снимите «пульвик» (если это возможно), аккуратно промойте его в спирте или уксусе (это растворит осадок), а после тонкой иголкой прочистите возможный засор, как на фото. Если конструкция позволяет, иголкой осторожно прочистите и трубку для подачи жидкости. Возможно, что забилось место её соединения с пульверизатором.

Способ №3: «удлиняем»


Если нужно починить дефект механизма.

Если нужно починить дефект механизма.

 

В силу непродуманной конструкции механизма бывает так, что средства во флаконе ещё много, а распылить его невозможно. Зачастую причина – в короткой трубке, которая не достаёт до дна. Чтобы исправить это, придётся разобрать механизм и «удлинить» его с помощью обычной пластиковой соломинки, подрезанной до нужного размера. Просто и работает!

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Что делать, если флакон с распылителем «сломался» и перестал брызгать

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Что делать, если флакон с распылителем «сломался» и перестал брызгатьПодписаться на мой Instagram
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