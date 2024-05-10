А вы знали, что по еде можно узнать характер мужчины?

Хочешь узнать, что за тип пригласил тебя на свидание? Тогда соглашайся только на ресторан! И запоминай, что он выберет. Потом сверишь с нашей статьей и сделаешь выводы.
Шоколад
Сладкоежки — натуры эмоциональные и склонные к рефлексии. Если любимый десерт — шоколад, мужчине не хватает гормона удовольствия серотонина. Вкус шоколада тоже важен: горький предпочитают лидеры, молочный — не слишком общительные одиночки.
Мясо
Жить не может без стейков: рядом с тобой реалист с властным характером. Вовремя подсовывай ему кусочки домашней буженины, и суровость на тебя не распространится. А вот финансовое благополучие — да, такие ребята далеко идут, ведь парная телятина — недешевое удовольствие.
Фастфуд
Предпочитает гамбургеры, картошку фри и прочий фастфуд: эта еда мила быстрым, энергичным и легким на подъем людям. Они всегда в движении. Наверное, по направлению к той, которая умеет варить борщ и овсянку.
Молоко
А еще любит йогурты и кефир? Тебе крупно повезло! И дело не только в том, что готовить не надо, стакан простокваши на завтрак — и все довольны. Просто молочное меню выбирают мужчины нежные и заботливые. Они не выносят одиночества, мечтают о большой семье, любят детей, собак и кошек. Последних — зря, возможна конкуренция за молоко!
Специи
Острые блюда в ресторанном заказе выдают темпераментных и ревнивых мужчин, обожающих приключения. А каким еще быть, когда внутри бушует пожар от любви, чили и халапеньо?
Овощи
Овощи выбирают энергичные и трудолюбивые люди. Фрукты — творческие и чувствительные натуры, при этом с девушками они ведут себя чрезмерно скромно и сдержанно. («Дорогая, мне так неловко: в порыве вдохновения я съел все твои зеленые яблоки для четвертого дня диеты!»)
Рыба
Если он любит рыбу (не рыбалку, тут сложнее), перед тобой спокойный и надежный человек, хотя не слишком общительный и разговорчивый. Научился у карпа в белом вине?
Есть еще теория, позволяющая сделать прогнозы по поводу сексуальных предпочтений: мол, гурманы все сплошь затейники, а консерваторы, требующие в японском ресторане котлету с пюре, считают вершиной экспериментаторства позу «женщина сверху». Не переживай заранее, сексологи с ней не очень-то согласны.
Мороженое
Предложи съесть по мороженому — это тоже неплохой тест. Только пусть выбирает лакомство сам!
Фруктовый сорбет — хочет получить все и сразу! Например, вторую порцию.
Отдает предпочтение крем-брюле — наверняка он гурман и лакомка, и не только в еде.
Традиционный пломбир привлечет поклонника семейных ценностей, стабильности и постоянства.
Важна и форма мороженого: рожок выберет мужчина, считающий себя неотразимым, стаканчик — сдержанный, а мороженое на палочке поведает о том, что человек несколько нервничает.
Батончики с наполнителями — выбор современных молодых людей, идущих в ногу со временем и даже чуть-чуть впереди. Наверняка фото батончика уже собрало в «Фейсбуке» десяток комментариев.
Да, если мужчина ест мороженое снизу вверх (бывает и такое!), перед тобой весьма сложная и загадочная личность. Или мороженое подтаяло.
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