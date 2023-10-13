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Почему матросы парусных судов не ловили рыбу за бортом, даже если кончалась еда


Почему матросы парусных судов не ловили рыбу за бортом, даже если кончалась еда


Море – это не место для неженок. Даже сегодня быт и труд моряка тяжел и суров. А в эпоху Великих географических открытий жизнь матроса вполне мог прервать голод или изнеможение от жажды. Иногда в такие моменты доходило и до «разбора на запчасти» кого-нибудь из товарищей. Однако, подобные пугающие случаи были все-таки достаточно редки. При этом у многих наверняка возникнет вопрос в духе: вокруг же было море, почему рыбу-то не ловить?!

В первую очередь полагались на запасы. |Фото: jkkrd.ru.

В первую очередь полагались на запасы. |Фото: jkkrd.ru.

 

На самом деле общего ответа на данный вопрос нет. Как это часто бывает, проблема состоит из нескольких компонентов. Первая такая причина до ужаса банальна: далеко не везде в мировом океане рыба обитает в товарном количестве. Пересекая Атлантику или Тихий океан, есть все шансы оказаться в местах, где не каких съедобных морских обитателей нет. С известной степенью допущения можно сказать, что в плане непосредственно рыбы некоторые участки мирового океана – это такая «безжизненная пустыня».
На корабле было немало запасов. |Фото: livejournal.com.

На корабле было немало запасов. |Фото: livejournal.com.

 

Вторая причина заключается в том, что даже если рыба есть, это еще не означает, что ее можно смело употреблять в пищу. В годы Второй мировой войны американские матросы «баловались» рыбалкой на Тихом океане и нередко зарабатывали отравления, в том числе смертельные. В эпоху Великих географических открытий капитан мог прямо запретить ловлю рыбы матросам, чтобы те с дуру не потравили себя и своих товарищей.



Рыба живет в основном у берегов. |Фото: livejournal.com.

Рыба живет в основном у берегов. |Фото: livejournal.com.

 

Третью причину проще всего выразить вопросом: а как вы себе это представляете? Во-первых, примерная скорость парусного судна в эпоху ВГО 12-15 узлов при очень хорошем ветре. Это около 26 км/ч. Даже если корабль движется со скоростью 4 узла – 11 км/ч, то насколько удобно с него будет ловить рыбу удочками или гарпунами? Во-вторых, экипаж торговых судов мог быть разным - от 5 до 150 человек. А в позднее Новое время на военных судах могли служить сотни человек. Вопрос: сколько нужно за день наловить рыбы удочками, чтобы всех их прокормить? Кстати, а что будет использоваться для насадки и нельзя ли это съесть без всякой рыбы?
Многие рыбы ядовиты. |Фото: kartinkin.net.

Многие рыбы ядовиты. |Фото: kartinkin.net.

 

В-четвертых, нужно ли говорить о том, что специализированных рыболовных снастей у торговых и военных судов в большинстве случаев не было. И это не говоря уже о том, что для применения сети нужно находиться в том самом «рыбном регионе», пригодном для промышленной ловли. Ах, да, а еще этими снастями команда должна уметь пользоваться… Так что если у вас было не рыболовецкое судно, то и матросов-рыбаков у вас на борту скорее всего оказаться не могло.
Море сурово. |Фото: ВКонтакте.

Море сурово. |Фото: ВКонтакте.

 

Таким образом «любительская рыбалка» совершенно не подходила в качестве источника пропитания даже для не самого большого торгового судна в эпоху Нового времени. Чаще всего она была банально физически невозможна. Поэтому команды с одной стороны рассчитывали на запасы, а с другой стороны полагались на удачу найти по пути сушу. Зачастую даже на маленькой земле можно было найти источник пресной воды и набрать тропических фруктов. Если же случался голод, то куда более вероятно, что команда (в первую очередь матросы, запасы еды для матросов и офицеров были раздельными) дошла бы не до рыбалки, а до каннибализма. Подобное, мягко говоря, не поощрялось, однако море сурово, а из песни слов не выкинешь. Впрочем, не нужно думать, что каннибализм на парусных судах был нормой жизни. Это был именно, что эксцесс. Куда быстрее в случае исчерпания запасов еды команда начала бы варить и жрать кожаные вещи или забивать на мясо транспортируемый домашний скот.

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Почему матросы парусных судов не ловили рыбу за бортом, даже если кончалась еда

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Почему матросы парусных судов не ловили рыбу за бортом, даже если кончалась едаПодписаться на мой Instagram
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