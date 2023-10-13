4 блюда французской кухни на основе различных видов сыра

Французская кухня считается одной из самых изысканных во всём мире, а её повара каждый раз придумывают что-то новое, то, что окончательно и бесповоротно производит неизгладимое впечатление на посетителей кафе и ресторанов. Будь то хрустящий круассан, чашечка ароматного кофе, луковый суп или фуа гра – всё окутано лёгким утончённым шармом, присущим изысканной законодательнице мод и неординарных блюд.
1. Запечённый бри
Запечённый бри. \ Фото: acouplecooks.com.
Мало кто может себе представить сыр с плесенью в сочетании с мёдом, но, попробовав однажды, вряд ли не захочет повторить.
Ингредиенты:
• Сыр бри – 1 головка;
• Мёд – опционально;
• Галеты из фундука – 6-8 шт;
• Масло сливочное – опционально;
• Фундук очищенный – 1 небольшая горсть.
Бри с мёдом и галетами из фундука. \ Фото: i.pinimg.com.
Способ приготовления:
• Орехи обжарить на сухой сковороде несколько минут;
• После перебить до состояния средней крошки;
• Смешать со сливочным маслом;
• Сыр выложить на противень, застеленный пергаментной бумагой;
• Хорошенько смазать ореховой массой;
• Сверху полить мёдом;
• Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на пять-шесть минут, или до тех пор, пока сыр слегка не расплавится;
• Запечённый бри подавать с галетами из фундука.
2. Салат четыре сыра
Салат. \ Фото: cleanfoodcrush.com.
Что уж говорить, а французы поистине умеют удивлять не только модными новинками и ароматами, а и необычным сочетанием ингредиентов в блюдах, которые, отлично гармонируя между собой, раскрывают вкус продуктов, делая его ярче и насыщеннее.
Ингредиенты:
• Дор брю – 70 г;
• Пармезан – 70 г;
• Камамбер – 70 г;
• Горгонзола – 70 г;
• Филе перепелиное – 2 шт;
• Салатный микс – 1 большая горсть;
• Масло оливковое или подсолнечное – опционально;
• Лимонный сок – опционально;
• Томаты с плотной мякотью лучше всего розовые – 1-2 шт;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Фенхель – по вкусу.
Салат с сыром. \ Фото: pcdn.co.
Способ приготовления:
• Перепелиное филе замариновать в смеси из фенхеля, соли, перцев и лимонного сока;
• Оставить на двадцать минут в прохладном месте;
• После мякоть нарезать небольшой соломкой или кубиком;
• Обжарить до золотистого цвета на небольшом количестве оливкового или подсолнечного масла;
• Выложить в салатник;
• Томаты вымыть;
• Нарезать небольшим кубиком;
• Добавить к мясу;
• Листья салата вымыть;
• Откинуть на дуршлаг;
• Дать как следует стечь воде;
• После выложить в салатник;
• Все четыре сыра нарезать небольшим кубиком;
• Выложить в сотейник;
• Залить сливками;
• Довести до кипения;
• После готовить на среднем огне двадцать-двадцать пять минут, периодически помешивая;
• Готовый соус слегка остудить;
• Заправить салат;
• Перемешать и подать к столу.
3. Камамбер с запечённой картошкой
Камамбер с запечённой картошкой. \ Фото: bing.com.
Данный рецепт можно отнести не только к закускам, а и к полноценному блюду, которое запросто можно подать как на праздничный, так и романтический ужин.
Ингредиенты:
• Камамбер – 1 головка (150 г);
• Картошка среднего размера – 2 шт;
• Сметана – опционально;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Лук фиолетовый маленький – 1 шт;
• Масло оливковое – опционально;
• Петрушка – для подачи.
Запечённая картошка с сыром камамбер. \ Фото: bing.com.
Способ приготовления:
• Картошку вымыть как следует;
• Просушить;
• Нарезать на четвертинки;
• Выложить на противень, застеленный пергаментной бумагой;
• Сбрызнуть оливковым маслом;
• Приправить солью и смесью молотых перцев;
• Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на двадцать пять-тридцать минут;
• После вытащить из духовки;
• Сверху выложить нарезанный кубиками сыр, нарезанный тонкими кольцами лук и мелко нарезанную петрушку;
• Вновь отправить в духовку примерно на пять минут, или до тех пор, пока сыр не расплавится;
• Перед подачей полить сметаной.
4. Мидии с голубым сыром
Мидии с голубым сыром. \ Фото: google.com.
Мидии с голубым сыром придутся по вкусу даже тем, кто равнодушен к морепродуктам. Блюдо получается нежным и необычным на вкус. Поэтому его однозначно стоит попробовать хотя бы раз в своей жизни.
Ингредиенты:
• Сыр с голубой плесенью – 1 головка (150 г);
• Мидии очищенные – 0,6 кг;
• Наваристый рыбный бульон – 1 стакан;
• Лук-шалот – 1-2 шт;
• Тимьян – по вкусу;
• Масло оливковое – опционально;
• Вино белое – опционально;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу.
Мидии. \ Фото: bing.com.
Способ приготовления:
• Сыр разрезать на несколько равных частей;
• Лук очистить;
• Нарезать тонкими кольцами;
• И обжарить в сотейнике с толстым дном на небольшом количестве оливкового масла;
• Приправить тимьяном;
• После добавить мидии;
• Залить их вином;
• Готовить до тех пор, пока не выпарится жидкость;
• После влить рыбный бульон;
• Добавить большую часть сыра;
• Готовить три-четыре минуты;
• Приправить солью и смесью перцев;
• Протушить ещё минуту;
• После выложить в глубокое блюдо;
• Посыпать оставшимся сыром и подать к столу.
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