Как выбрать самый вкусный арбуз

Разгар лета — это самый сезон для покупки многих вкусностей с огорода, и в особенности арбуза. Однако полакомиться лучшим представителем бахчевой культуры получиться, только если удастся правильно подойти к выбору плода.







А сделать это не так уж и сложно — достаточно только знать несколько полезных рекомендаций, которые помогут отыскать в горе арбузов самый вкусный и спелый.

Выбрать самый спелый арбуз не так уж и сложно.Как ни странно, но один из первых лайфхаков, который работает при выборе полезного и вкусного арбуза, многими игнорируется. А состоит он в выборе правильного места его покупки — оказывается, лучше избегать плодов, которые продают на обочине дороги. Проблема таких арбузов в том, что они могут вобрать в себя частицы тяжелых металлов из выхлопных газов, которые выделяются проезжающими автомобилями.На обочинах дороги арбузы лучше не брать.Если же вы пришли на рынок, то стоит обратить внимание на то, как оборудована торговая площадка, где продают арбузы. Так, Роспотребнадзора, даёт несколько рекомендаций по этому поводу: в первую очередь, место должно быть огороженным и оснащённым навесом. Кроме того, арбузы нежелательно хранить прямо на земле — необходимо использовать специальные поддоны.Навес, поддон и ограждение — главные элементы правильного торгового места для продажи бахчевых.Далее можно переходить уже к оценке самих плодов. Первое, на что нужно обратить внимание при выборе хорошего арбуза — это состояние его корки. Она должна быть целостной, без трещин и повреждений, контрастного и не тусклого цвета. Особенно стоит отметить цвет пятна, который можно увидеть на боку большинства арбузов — авторы novate.ru рекомендуют выбирать плоды с самыми жёлтыми, либо вообще оранжевыми пятнышками.Пятнышко на спелом арбузе будет ярко-жёлтое или оранжевое.Ещё одним лайфхаком по определению самого вкусного арбуза является оценка… ногтем. Для этого достаточно попытаться им проткнуть корку плода — если не получается, значит, он спелый. Также следует осмотреть усик и плодоножку арбуза. Лучшим выбором в данном случае будет такой плод, где они плотные и сухие. Причём больше стоит обратить внимание именно на место, где она вырастает из плода, ведь если его везли издали, то хвостик на конце может успеть засохнуть сам по себе даже на неспелом арбузе. А вот основание становится сухим и твёрдым именно при вызревании.Самая известная проверка спелого арбуза — на звук.Одной из самых популярных проверок арбуза на спелость является тест на звук, который он издаёт при физическом воздействии. Правда, оказывается, не все знают, что есть несколько вариантов такой оценки. Во-первых, если ударить по арбузу ладошкой, он должен вибрировать. Во-вторых, стукнув по корке костяшкой согнутого пальца, от спелого плода будет слышен звонкий звук. И, в-третьих, можно аккуратно сжать арбуз вдоль продольной оси – хороший плод немного похрустывает.Многие продавцы демонстрируют мякоть арбуза из той же партии.Само собой, что мякоть арбуза также является отличным индикатором спелости арбуза, но оценить его в конкретном плоде получится только после покупки. Но при правильном выборе арбуза его мякоть будет красной, причём его оттенки могут различаться, а также сочной и без наличия неприятной на ощупь слизи. По вкусу спелый арбуз зачастую сладкий, а запах не будет обладать кислыми нотками. Также стоит обратить внимание на семечки внутри арбуза — если он спелый, то и семена успели в нём потемнеть до чёрного или коричневого оттенка.