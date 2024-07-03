3 чудесные идеи использования тюля в быту

Старый тюль — это полезный материал, из которого можно сшить немало новых, практичных, оригинальных вещей! Они действительно пригодятся вам в быту. Каждый может выбросить, а перешить во что-то необычное — только самый творческий и практичный человек!

Забирайте себе чудесные идеи, как использовать старый тюль не по прямому назначению.

Идея № 1 — мыльница из остатков мыла

Идея № 2 — органайзер для хранения вещей

Идея № 3 — сумка-шоппер для овощей и фруктов

Отрежьте от тюля кусочек 24*12 см. Подверните ширину на 1 см, прошейте на машинке. Затем сложите пополам, сшейте по бокам, также отступая по 1 см от края. Выверните на другую сторону. Получился мешочек. Вставьте резинку в подогнутый край, завяжите.Положите внутрь остатки мыла. Затяните. Теперь можно использовать всё мыло до конца!Вырежьте из тюля кусок 57*60 см. Возьмите тесьму 2 см, пришейте к краю. Отступите 17 см, пришейте ещё одну. Вырежьте деталь из тюля со сторонами 57*17 см. Обработайте края по длине тесьмой.Пришейте к основной детали 57*60 см. Пришейте 2 тесьмы по вертикали + по краям. Вшейте резинки, чтобы изделие можно было подвесить.Всё готово! Получился обалденный органайзер для хранения вещей.Отрежьте от тюля 2 детали 46*9 см. Подверните края в центр, затем сложите пополам по длине, прострочите.Теперь подготовьте деталь 102*38 см. Подверните по ширине сначала на 1 см, потом — на 5 см. Вставьте ручку, проложите строчку на машинке, пришивая ленту. То же самое сделайте с другой стороны.Сложите пополам. Сшейте по бокам, отступая от края 0,7 см. Выверните на лицевую сторону.Потом снова проложите строчку по бокам, отступая уже 1 см.Подверните дно на 7 см. Проложите строчки по углам, чтобы сумка приобрела форму.Шикарный шоппер готов! Он складывается в компактную сумочку с лёгкостью и даже помещается в карман. Можно идти с ним в магазин или на рынок.Берите 3 классные идеи себе на заметку! Тогда старый тюль больше не будет лежать без дела в шкафу.