10 психологических уловок, которые помогут склонить на свою сторону самого упрямого собеседника

Говоря по правде, со многими людьми невероятно сложно иметь дело, потому что зачастую мы не знаем, как их переубедить. Мы изо всех сил пытаемся склонить их на свою сторону, уговариваем, убеждаем в чём-то очень важном или просто стараемся удержать от неправильного решения. Однако ничего не помогает!
Попробуем тогда прибегнуть к следующим психологическим уловкам, которые позволяют «достучаться до сердца» собеседника и, в конечном счёте, добиться желаемого.
Управляйте разговором
В качестве развлечения выберите в речи вашего собеседника слово, которое тому нравится употреблять, и каждый раз, когда он произносит данное слово, а также близкие по смыслу словосочетания, улыбайтесь, кивайте или каким-то иным образом выражайте своё одобрение. Вы увидите, что ваш собеседник снова и снова будет повторять это слово.
Расположите к себе собеседника
При обмене рукопожатиями с незнакомым человеком, убедитесь, что ваша рука тёплая. Эта маленькая хитрость сделает вас более привлекательным в глазах вашего собеседника, и вы легче добьётесь его расположения, чем, если протяните ему холодную руку. Кроме того, в разговоре с человеком попробуйте неуловимо имитировать его действия и позы. Это поможет вам создать атмосферу доверия в общении и почувствовать, будто вы двое как нельзя лучше ладите друг с другом.
Избавьтесь от надоевшего мотива
Бывает так, что у вас в голове без конца звучит какая-то навязчивая мелодия, и вам никак не удаётся от неё избавиться. Тогда попробуйте представить себе её завершающие аккорды. Согласно эффекту Зейгарник – советского психолога, которая доказала, что незавершённые действия запоминаются почти в два раза лучше, чем завершённые, ваш мозг имеет тенденцию концентрироваться на неполной информации. Возможность мысленно проиграть мелодию до конца замкнёт круг и позволит вам выбросить надоевшую песню из головы.
Будьте милым
Задавая кому-нибудь вопрос, попробуйте побудить человека согласиться с вами, просто кивая головой. Понаблюдав за вашими действиями, собеседник подумает, что всё, что вы говорите, правда, а поскольку наше поведение является социальным, ему ничего не останется, как одобрительно кивнуть вам в ответ.
Обнаружьте преследователя
Случалось ли вам когда-нибудь испытывать чувство, будто кто-то за вами наблюдает, хотя до конца вы не были в этом уверены? Попробуйте зевнуть, а затем посмотреть на вашего предполагаемого преследователя. Как известно, зевота заразительна, поэтому, увидев этого человека зевающим вам в ответ, вы поймёте, что он за вами наблюдал.
Освободите себе дорогу
Вам никогда не хотелось побывать в опустевшем здании Центрального вокзала Нью-Йорка — самого большого по площади вокзала в мире? В местах массового скопления людей прохожие обычно смотрят вперёд в нужном им направлении и пытаются найти освободившееся для движения пространство. В оживленных местах и на людных улицах попробуйте «прочитать» в глазах окружающих вас людей, в каком направлении они двигаются, и идите в обратном направлении.
Проделайте трюк с брокколи
Если вы хотите, чтобы ваши дети ели брокколи, не спрашивайте их прямо, хотят ли они съесть брокколи на ужин, лучше спросите, достаточно ли им будет двух соцветий или вы можете положить им на тарелку пять. Получается, вы уже сделали за них выбор, хотя они будут думать, будто самостоятельно принимают решение. Кстати, эта уловка работает и в других ситуациях тоже.
Заговорите собеседника
Если вы только что приобрели в книжном магазине книги и мечтаете, чтобы ваш друг нёс за вас тяжёлую сумку с покупками, просто продолжайте говорить с другом о чём-нибудь, одновременно передавая ему свою увесистую ношу. Большинство собеседников, не думая, автоматически возьмёт из ваших рук сумку, хотя некоторых людей это иногда приводит в замешательство.
Сыграйте в старую китайскую игру «Камень Ножницы Бумага»
Помните такую детскую игру, популярную во многих странах мира? «Камень Ножницы Бумага» часто используется для случайного выбора игрока, который первым сделает ход, или победителя в каком-нибудь состязании. Хотя исход игры обычно сложно предугадать заранее, вы сможете выиграть, если зададите противнику какой-нибудь вопрос непосредственно перед началом игры. Ваш противник, защищаясь, почти всегда покажет ножницы.
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