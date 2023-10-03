Улучшаем свойства дешёвого порошка

Порой даже дорогие стиральные порошки или гели для стирки не справляются со своей задачей. Особенно часто проблема возникает с белым бельем, которое после стирки вещи становится серым, а не белоснежными, как этого хотелось бы.

Столкнувшись с такой проблемой, не спешите покупать еще более дорогой порошок, ведь усилить обычное средство для стирки можно с помощью копеечных ингредиентов.

1 ст л крупной соли;1 ст л пищевой соды;несколько капель эфирного масла (по желанию).Соль поможет избавиться от серости и желтизны, а также обеззаразит белье. Пищевая соды смягчит воду и удалит запах грязных вещей. Эфирное масло сделает белье очень ароматным.Добавьте к ингредиентам необходимое количество стирального порошка и поместите подготовленную смесь прямо в барабан стиральной машины. После такой стирки одежда снова станет белоснежной, будет очень мягкой и ароматной.