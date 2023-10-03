С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 473 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Maxim
    В Сибири ещё в советские времена на чердак сыпали землю, с той же целью..Зачем в скандинав...
  • Владимир Самборский
    В Тихом океане Атлантидой не должно "пахнуть"! Здесь может быть скорее Лемурия...Учёные наткнулись...
  • tolip
    Мразь этот горбачКак протестовала ...

Улучшаем свойства дешёвого порошка

Порой даже дорогие стиральные порошки или гели для стирки не справляются со своей задачей. Особенно часто проблема возникает с белым бельем, которое после стирки вещи становится серым, а не белоснежными, как этого хотелось бы.
Столкнувшись с такой проблемой, не спешите покупать еще более дорогой порошок, ведь усилить обычное средство для стирки можно с помощью копеечных ингредиентов.





Для этого потребуется:

1 ст л крупной соли;

1 ст л пищевой соды;

несколько капель эфирного масла (по желанию).

Соль поможет избавиться от серости и желтизны, а также обеззаразит белье. Пищевая соды смягчит воду и удалит запах грязных вещей. Эфирное масло сделает белье очень ароматным.



Добавьте к ингредиентам необходимое количество стирального порошка и поместите подготовленную смесь прямо в барабан стиральной машины. После такой стирки одежда снова станет белоснежной, будет очень мягкой и ароматной.

Ссылка на первоисточник
Порошок
советы

Картина дня

наверх