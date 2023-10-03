Неожиданные побочные эффекты от инжира

Несмотря на то, что инжир обладает прекрасным вкусом и имеет множество преимуществ, не стоит игнорировать его возможные негативные эффекты.



Сухофрукты и орехи всегда были здоровым вариантом перекуса! Инжир — один из таких фруктов, который чаще всего сушат вместе с другими орехами и ягодами. Однако, учитывая его многочисленные полезные свойства, можно легко переборщить с количеством съеденного!

Побочные эффекты инжира

1. Тяжесть в желудке

2. Вздутие живота

3. Чувствительность к солнцу

4. Взаимодействие с лекарствами

5. Поглощение кальция

6. Снижает уровень сахара в крови

7. Аллергия

Вопросы и ответы:

Вывод

И тогда вы можете столкнуться с некоторыми побочными эффектами. Читайте далее, чтобы узнать больше о возможных побочных эффектах инжира и получить максимальную пользу от этих питательных плодов.Вот 7 основных побочных эффектов инжира, о которых следует знать, прежде чем поддаться соблазну и опустошить всю банку с инжиром.Переедание инжира может вызвать тяжесть в желудке и боли в животе. Также, инжир, который иногда используется в качестве домашнего средства от запоров, может вызвать диарею. Питье холодной воды после употребления инжира помогает справиться с проблемами желудка.Помимо болей в желудке, если съесть слишком много инжира, то он может вызвать вздутие живота, газообразование и дискомфорт в пищеварительном тракте. Инжир — богатый источник клетчатки и его употребление в большом количестве за короткий период времени может привести к вздутию живота [1]. Питье анисовой воды помогает справиться с этой проблемой.Инжир полезен при лечении хронических кожных заболеваний, а также при лечении опухолей кожи, однако он может и навредить коже, повысив ее чувствительность к солнечным лучам [2]. Ультрафиолетовые лучи вредны для кожи и могут привести к таким заболеваниям, как преждевременное старение, рак кожи [3]. Это также может привести к появлению кожных высыпаний. Если вы регулярно употребляете много инжира, избегайте длительного пребывания на солнце, чтобы избежать проблем с кожей.Инжир также достаточно богат витамином К, который может препятствовать действию лекарств, разжижающих кровь, и снижать их эффективность.Избегайте употребления инжира с продуктами, содержащими большое количество щавелевой или фитиновой кислоты, такими как бобы, семечки, орехи, темные листовые овощи, например, шпинат и зелень колларда. Инжир является богатым источником кальция. Однако щавелевая или фитиновая кислоты могут препятствовать усвоению кальция в организме. Дефицит кальция может привести к слабости костей и другим заболеваниям. Однако исследования в этом направлении ограничены. Необходима дополнительная информация.Совет Употребляйте продукты с высоким содержанием витамина D, таких как лосось, тунец, сардины, грибы, а также продукты обогащенные витамином D, с инжиром, для улучшения усвоения кальция.Инжир помогает контролировать уровень сахара в крови [4]. Это полезно для людей, больных диабетом, но может быть вредно для тех, у кого низкий уровень сахара в крови. Если вы страдаете от низкого уровня сахара в крови, избегайте употребления инжира.У некоторых людей может быть аллергия на инжир. Если у вас есть аллергия на пыльцу березы, то, скорее всего, у вас может быть аллергия и на инжир. Фиговые деревья также содержат натуральный латекс, на который у некоторых людей может быть аллергия. При аллергии на инжир он может вызвать конъюнктивит, ринит.Лица, страдающие аллергией на инжир, должны избегать его употребления. Симптомами аллергии на инжир могут быть зуд, крапивница, отек лица, губ, языка или горла, затрудненное дыхание. Если после употребления инжира у вас возникли какие-либо из этих симптомов, необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.Утро — лучшее время для употребления инжира. Это связано с тем, что в них много клетчатки и полезных питательных веществ, которые помогают начать день. Клетчатка помогает быстрее насытиться и дольше сохранять сытость. Также это поможет контролировать аппетит в течение дня. Особенно полезно для тех, кто стремится похудеть.После употребления инжира обычно полезно пить воду. Вода помогает смыть все кусочки пищи, оставшиеся во рту, а также способствует гидратации организма. Однако всегда полезно проконсультироваться с врачом или диетологом, чтобы знать, какие меры лучше всего применять в вашем конкретном случае.Вызывает ли инжир диарею?Из-за высокого содержания клетчатки избыточное потребление инжира может вызвать диарею и дискомфорт в животе.Нет, инжир не вызывает дивертикулит. Высокое содержание клетчатки может оказаться полезным для здоровья кишечника. Однако некоторые люди предпочитают держаться подальше от орехов и фруктов, содержащих семена, в том числе и от инжира, опасаясь провоцирующих приступов.Побочные эффекты инжира в основном связаны с его чрезмерным употреблением. Если вы съедаете очень много инжира, то он может вызвать боли в желудке и вздутие живота, поскольку в нем много клетчатки. Также инжир может повысить чувствительность к солнцу. Поэтому рекомендуется соблюдать осторожность. Инжир может быть вреднен для тех, у кого низкий уровень сахара в крови.Однако, помимо побочных эффектов, инжир обладает целым рядом потенциально полезных свойств. Наряду с плодами, полезными для здоровья оказываются листья инжира и чай из них. В частности, сушеный инжир может помочь справиться с запорами. Инжир богат такими антиоксидантами, как флавоноиды, полифенолы и антоцианы, которые помогают предотвратить сердечно-сосудистые и онкологические заболевания. Употребление небольшого количества плодов инжира между основными приемами пищи может быть полезным.