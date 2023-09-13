5 утренних напитков стройности для бодрой осени

Стройное начало дня.
Начать новую жизнь с понедельника мало кому удавалось, а вот начать утро с полезного продукта под силу каждому. В данной статье предложены 5 напитков, способных перезагрузить организм, подарить радость движения и стройную фигуру.
За окном осень, справиться с которой «помогают» вредные вкусности. Но уже через месяц фитнес-залы получат новую порцию клиентов, желающих обрести форму к Новому году. И всё-таки гораздо лучше, как в старинной русской пословице про «сани летом», вообще не терять «летнюю» форму, заедая стресс от промозглых будней. Идея замечательная, но как сделать первый шаг к здоровому рациону? Правильный ответ – с утра. Ещё до завтрака. С перезагрузки организма с помощью полезного напитка, после которого уже гораздо меньше потянет на вредные бутерброды с колбасой и сахарное печенье в глазури. А тем, кто не в состоянии заставить организм принимать пищу рано утром, стаканчик напитка станет альтернативным решением. И привычная чашка кофе больше не будет «на пустой желудок», провоцируя гастрит и вызывая дискомфорт вместо ожидаемой бодрости.
1 Кефир с корицей
Утренний напиток, рекомендованный диетологами.
С такого простейшего, но исключительно полезного напитка рекомендуют начинать утро врачи: диетологи и эндокринологи. В 200 мл кефира (оптимальная жирность 1–1,5%) размешать 1 чайную ложку ароматной корицы. Кисломолочный продукт, в отличие от молока, беспроблемно усваивается организмом взрослого человека, а кефирные бактерии восстанавливают кишечник, блокируют гормон стресса (кортизол) и «подбадривают» гормон радости (серотонин), 90% которого вырабатывается в кишечнике.
Именно в тандеме с корицей кефир значительно снижает сахар в крови, что немаловажно для любителей сладкого и мучного. А ещё «коричный» кефир поможет поклонникам быстрых углеводов разорвать замкнутый круг: он вытесняет из кишечника лишние бактерии, постоянно требующие новую порцию сладкого и сдобную булочку.
2 «Овсяный» чай
«Овсяный чай» – слим-эффект и профилактика гастрита
Даже тем, кто морщит нос от перспективы есть на завтрак овсянку, понравится такой напиток. 1 столовую ложку (без верха) овсяных хлопьев нужно залить кипятком в самой любимой чашке. Через пару минут хлопья, отдав полезные вещества, осядут на дно – и можно пить с удовольствием: витамины группы В, Е, PP, комплекс минеральных элементов станут отнюдь не лишним дополнением к обычному рациону. Но даже не это делает «овсяный чай» одним из главных напитков здоровья. Те, у кого хронический гастрит, уже через несколько дней почувствуют улучшение, поскольку настой из овсяных хлопьев обволакивает полость желудка и подлечивает воспалённые фрагменты слизистой.
3 Лимон и мёд
Лимонно-медовый детокс
Давно уже аксиома: здоровое утро следует начинать с 1–2 стаканов чистой питьевой воды. Но нет предела совершенству: тройной очищающий эффект можно получить, выпивая натощак стакан напитка: 1 чайную ложку мёда и 1 чайную (тем, у кого пониженная кислотность желудка, можно и неполную столовую) ложку сока, выжатого из лимона, размешать в стакане питьевой воды комнатной температуры (горячая вода исключена, поскольку мёд становится бесполезным продуктом из-за возросшего количества вещества оксиметилфурфурола). Пить нужно не залпом, а вдумчиво, небольшими глотками – так эффективно очищаются стенки пищевода.
4 Фруктово-ягодный коктейль
Фруктовый смузи: когда вкусное полезно
В качестве основы – питьевой йогурт без сахара. Его мало кто любит, потому что большинство предпочитает «вкусненький» – с фруктовыми наполнителями. Но фруктовые йогурты содержат, как правило, не менее 9 г сахарозы на 100 г продукта, а значит в одной порции «безобидного кефирчика» 4 чайные ложки сахара.
Итак, в ёмкость для блендера налить 200 г йогурта без сахара, добавить горсть любых ягод (черника, смородина, крыжовник, вишня и др.) или нарезанный любимый фрукт (яблоко, груша, персик, абрикос, можно и банан, если нет цели быстро сбросить вес) протереть полминуты блендером.
Важно! Чем больше пищевых волокон содержит фрукт, тем больше пользы для фигуры от коктейля. Это действительно вкусно. Очень.
5 Овощной смузи
Овощной смузи – клетчитка и витаминный комплекс
Любой подтянутый и энергичный человек подтвердит очевидное: из всех продуктов именно овощи держат вес в норме, а пищеварительный тракт в тонусе. Однако не у всех есть привычка регулярно употреблять в пищу овощи: некоторым это просто невкусно. Начать формирование полезной овощной привычки можно с утра, удивив себя неожиданно вкусным овощным смузи.
Чтобы смузи не был слишком густым, можно поначалу использовать в качестве основы 50–100 мл кефира, томатного сока, свежевыжатого апельсинового. Рецептов смузи миллион, но все они сводятся к одному: выбрать 2–3 овоща и 1–2 разновидности зелени, вкус которых знаком и приятен (или они просто скучают в холодильнике):
- помидор+огурец+сельдерей+петрушка
- болгарский перец+сельдерей+огурец
- морковь+шпинат+яблоко (хотя это всё-таки фрукт, его часто добавляют в овощные смузи)
- тыква+морковь+банан (тоже не совсем овощ, но смузи с ним такой вкусный!!!)
- морковь +авокадо+немного воды…
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии