7 «гениальных» способов контрабанды, в каждом из которых что-то пошло не так

Самые необычные попытки контрабанды запрещенных товаров.
Спрос рождает предложение, а запреты – контрабанду. Перевозить через границу государства что-то важное и ценное, а то и запрещенное так, чтобы об этом никто не знал – нельзя. Тем не менее, во все времена находились люди, которые пытались это делать в целях личной наживы.
1. Птицы в трико
А подвела парня походка.
Вот такой контрабандист живого товара был пойман в аэропорту Мельбурна. Мужчина направлялся самолетом из ОАЭ. Сотрудников аэропорта привлекла слишком необычная походка «героя». Подозрения оказались не напрасными – мужчина вез несколько похищенных на выставке в Дубае редких птиц.
2. Колибри в трусах
Изобретательно, по счастью колибри не пострадали.
Специальный карман.
Каждая была тщательно завернута.
Другой контрабандист пытался вывести из Индии колибри, поместив их в специальные кармашки в дополнительных трусах. Каждая птичка была усажена в отдельную нишу. Очень повезло, что птенцов контрабандист упаковал бережно и все они смогли пережить эту поездку.
3. Гекконы в лифчике
Попытка провести партию редких гекконов.
Редкие животные пользуются большим спросом на рынке. Таможенникам Норвегии удалось однажды задержать вот такого контрабандиста. Он соорудил специальный «лифчик» для перевозки гекконов под одеждой. Все найденные пресмыкающиеся были детенышами гекконов-альбиносов.
4. Жилет из iPhone
Изобретательный парень из Китая.
Путешественник из Китая решил провести более сотни смартфонов iPhone в лучших традициях фильмов о контрабанде наркотиков. Для этого, перевозчик соорудил вот такой жилет. Каждое устройство было уложено максимально аккуратно и тщательно перемотано скотчем. Подвела паренька, по словам правоохранителей – походка.
5. Сигареты в бревнах
Партия нелегальных сигарет из Польши.
Как догадались - непонятно.
Везли контрабандисты очень много.
Переходим к вещам действительно серьезным. Вот таким вот образом пытались перевозить сигареты из Польши. Партия была задержана на границе. Что именно натолкнуло сотрудников органов на такую проверку – загадка. Возможно, задержание партии проходило по наводке.
6. Человек в кресле
Нелегальная транспортировка людей.
Какой ужас.
Нелегально перевозят за границу не только редких животных, технику, деньги и запрещенные товары, но и людей. Когда дело доходит до нелегальной миграции, самые находчивые прячутся в кресла, приборные панели и даже бардачки автомобилей. Как показывает практика задержаний – методы все это очень сомнительные.
7. Животные-курьеры
Его заставили, он ни в чем не виноват!
Вот, что нес кот.
Наконец, не стоит забывать о братьях наших меньших! Голуби и кошки – вот те животные, которые чаще всего используются для нелегальных поставок. Этих животных, в частности, используют в качестве наркокурьеров. В Бразилии преступники однажды использовали специально натренированного кота, чтобы тот доставил в тюрьму мобильный телефон и инструменты для побега.
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