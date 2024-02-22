Фильмы, которые основаны на реальных историях любви

Чтобы снять эти кинокартины, сценаристам не пришлось ничего придумывать — сюжет они почерпнули из реальной жизни. Жизнь богаче воображения. Некоторые фильмы, основанные на реальных историях любви, это доказывают.
«ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ» 2005
Байопик, завоевавший «Оскар», рассказывает о романтической любви между знаменитым кантри-музыкантом Джонни Кэшем (его играет Хоакин Феникс) и Джун Картер (ее роль отдана Риз Уизерспун). Проблемы с наркотиками, алкогольная зависимость и семейные проблемы — через все это приходится пройти влюбленной паре.
«БОННИ И КЛАЙД» 1967
Классический американский криминальный триллер с Уорреном Битти Фэй Данауэй, рассказывает о любовной истории знаменитых бандитов 1930-х годов — беспощадных Бонни Паркер и Клайде Бэрроу. В жизни, по свидетельствам современников, пара была не столь романтичной и совершила множество тяжелых преступлений, но в мировой поп-культуре за ними закрепилась репутация дерзких, отчаянных и в чем-то привлекательных влюбленных.
«ФРИДА» 2002
История любви двух художников — Фриды Кало и Диего Риверы, такая же яркая и красочная, как и их картины. Фильм завоевал два «Оскара», а дуэт Сальмы Хайек и Альфреда Молины стал одним из самых запоминающихся на мировом экране.
«ПОЛНОЕ ЗАТМЕНИЕ» 1995
Сложная противоречивая драма Агнешки Холланд основана на реальной истории любви двух французских поэтов — Артура Рэмбо, сыгранного совсем еще юным Леонардо Ди Каприо, и Поля Верлена, чью роль исполнил Дэвид Тьюлис. Хэппи-енда у фильма, как и у реальной истории, увы, не случилось.
«ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 2008
Еще одна поэтическая, в прямом и переносном смысле, история. Поэт Дилан Томас, его играет Мэтью Рис, счастливо женат на Кейтлин Макнамара, но после встречи с бывшей школьной возлюбленной, певицей Верой Филлипс, понимает, что ему никак не выбрать между двумя женщинами… Сиена Миллер и Кира Найтли составили отличный актерский дуэт, хоть внешне и далекий от оригинала.
«ИГРЫ РАЗУМА» 2001
Реальная история блестящего математика, Нобелевского лауреата Джона Нэша (Рассел Кроу), страдавшего шизофренией, и его жены, Алиши Лард (Дженнифер Коннелли), не побоявшейся связать жизнь с тяжело больным человеком. Настоящий Джон Нэш приходил на съемочную площадку и консультировал создателей фильма, завоевавшего четыре «Оскара» и множество других наград.
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