Как женщины-шаманы правили древней Ирландией и причём здесь мегалиты

Изображение женщины-шамана.

МЕгалиты использовались для проведения шаманских ритуалов религиозными культами.

Идеи сестринства в магических практиках шаманок уходят своими корнями во времена глубокой древности.

Средневековая гравюра, изображающая Стоунхендж и служение языческим божествам.

Мегалитические комплексы были обнаружены археологами в разных уголках нашей планеты.

Одно из изображений женщины-шамана, которых часто почитали как богинь.

Ритуальные танцы женщин-друидов.

Древние считали, что феи живут в расщелинах мегалитов.

Шаманские практики и традиции существуют и сегодня.

В захоронениях шаманок всех народностей общим было то, что на могилу водружали большой камень.

Педра-Формоза - каменная гробница на севере Португалии.

Часто женщин-шаманов изображали мифическими существами.