Как женщины-шаманы правили древней Ирландией и причём здесь мегалиты

История и мифология Изумрудного острова скрывают очень много тайн. Одна из них — это женщины-шаманы, под властным влиянием которых находилась в своё время Древняя Ирландия. Что же известно об их существовании? Ответ на этот вопрос невероятно сложен и в то же время довольно увлекателен. Для этого нужно погрузиться в изучение аспектов мира духовного, далеко за пределами царства смертных.
Считается, что само слово «шаман» происходит от сибирского тунгусского языка. Шаманские традиции уходят в прошлое на тысячи лет, и никто не знает наверняка, как далеко они простираются. «Шаман» - означает знахарь, целитель, хранитель земли, советник, мудрый. Это некая языческая форма священника.
Изображение женщины-шамана.
С точки зрения непрофессионала, шаман, по сути, изменяя состояние своего сознания, погружается в транс, чтобы получить знания из духовного мира. Сегодня многие такую личность рассматривают, как человека силы, который успешно исследует сознание. От современного шамана ждут принесения гармонии в системы живой энергии отдельного человека, общества, животных, растений и самой вселенной.
МЕгалиты использовались для проведения шаманских ритуалов религиозными культами.
Доказательства существования шаманов и их практики были найдены по всему миру. Не в последнюю очередь, в виде древних каменных мегалитов, таких как портальная гробница дольмен Пулнаброне. И в некоторых случаях явно подчёркивается, что женщины идеально подходят для этой роли. «Данные археологических исследований в Чешской Республике показали, что самыми ранними шаманами верхнего палеолита были женщины», - пишет автор Эрик У. Эдвардс, ссылаясь на исследование профессора Барбары Тедлок в 2005 году.
Идеи сестринства в магических практиках шаманок уходят своими корнями во времена глубокой древности.
Как отмечают исследователи, мегалиты имеют нерушимые связи с идеями сестринства, уходящие своими корнями вглубь веков. К примеру, Набта Плайя в Нубийской пустыне был местом служения жриц Хатор, древнеегипетской богине, которая символизировала собой плодородие и любовь, а также небо. Конечно, мужчинам тоже разрешалось практиковать, но на женщин были возложены основные весьма многочисленные обязанности.
Хоть культы и боги были разными, ритуалы разнообразные и непохожие, а функции шаманок совершенно идентичны везде. Женщины-шаманы во всех регионах занимались различными магическими практиками, чтобы вступать в контакт с душами умерших, прорицать будущее.
Средневековая гравюра, изображающая Стоунхендж и служение языческим божествам.
Мегалиты – это сооружения из огромных каменных глыб. Эти древнейшие церемониальные места связаны с представителями различных религиозных культов, таких как шаманы, прорицательницы, гадалки, оракулы. Такие сооружения обнаружены не только в Англии и Ирландии. Много подобных археологических объектов есть в Египте, Китае и по всей территории Европы.
Самые известные ирландские мегалитические памятники датируются как минимум 3500 г. до нашей эры. Как и многие другие подобные сооружения, ирландские памятники служат также астрономическим инструментом. Они чётко ориентированы на солнце, луну и звёзды. Все они имеют прямое отношение к духовным сущностям, названным в фольклоре и мифологии богами, богинями и учителями людей.
Мегалитические комплексы были обнаружены археологами в разных уголках нашей планеты.
Уолтер Эванс-Вентц, известный американский писатель, антрополог, один из пионеров в изучении тибетского буддизма писал о связи между сказочными феями и духами мертвых. Грань между этими понятиями настолько тонкая, что в традиционном ирландском фольклоре они могут обозначать одно и то же. К тому же и те, и другие живут в расщелинах камней мегалита. Ведь мегалиты служили ещё и местами захоронений.
Одно из изображений женщины-шамана, которых часто почитали как богинь.
Более внимательный взгляд на ирландскую мифологию раскрывает таких известных «персонажей», как Бадб, Ската и королева Медб. Они имеют явные шаманские связи. Это воинственные женщины шаманы, которым поклонялись как богиням. Бадб, например, или «ворона», богиня войны. Её сущность символизирует жизнь, мудрость, вдохновение, благословения и просветление. Бадб предсказывала смерть и исход битв с помощью трансоподобных криков. Известна она тем, что превратилась в ворону.
Ритуальные танцы женщин-друидов.
В древних ирландских текстах упоминаются таинственные друи, фати, фили и фенниди, которые, как утверждается, могут общаться с духами потустороннего мира, впадая в состояние транса. Это состояние они называют Imbas forosnai, описывается оно как метод пророчества и шаманских способностей, практикуемый некоторыми древними ирландскими «поэтами».
Древние считали, что феи живут в расщелинах мегалитов.
Древние считали, что стихи поэтам подсказывают духи, также в записях упоминаются и пророчества с помощью песнопений. Эти способности приписывали дарам богов и богинь избранным. Для того, чтобы отрешиться от мира, шаманки часто отправлялись одни в дикие, отдалённые от селений места. У шаманов различных общин существовали свои определённые места силы, куда они отправлялись в такое паломничество. Были даже специальные дни для таких путешествий, которые определяли по положению различных небесных светил.
Шаманские практики и традиции существуют и сегодня.
Эти духовные практики были настолько широко распространены, что в 1178 году христианская церковь приняла закон, который запрещал женщинам путешествовать в одиночку. Эта гадательная техника была похожа на ту, которая была у женщин-друидов. Они отправлялись в места, где сложно было бы кого-либо встретить и просто внимали звукам природы. Таким образом они впадали в транс и им приходили видения. Все эти ворожейные техники — шаманские по своему происхождению и встречаются во многих культурах древних народов.
В захоронениях шаманок всех народностей общим было то, что на могилу водружали большой камень.
Но в какой степени эти мудрые женщины-шаманы старой Ирландии удерживали баланс сил, влияли на политику и жизнь общин? Достаточно ли доказательств того, что ирландская матриархальная культура управляла обществом того времени? И если это так, то почему так трудно добраться до истины в этом вопросе?
Когда христиане прибыли на остров в начале 5-го века, они имели искреннее намерение формировать историю Ирландии по своему образу. Это означало, что всё языческое должно было исчезнуть. Магические шаманские практики были справедливо сочтены демоническими. Учёные считают, что монахи удалили из исторических документов все повествования о женщинах-шаманах. Поэтому, вполне естественно, что со временем, всё это просто стёрлось из людской памяти.
Педра-Формоза - каменная гробница на севере Португалии.
Между ирландскими шаманками и северными женщинами-мудрецами, Волурами, можно найти интригующую связь в древних ирландских текстах, которые сохранились. Там описывается история женщины-шамана, которую называют провидица-волур Отта. Шаманские атрибуты, такие как: ритуальные посохи, различные амулеты, жезлы-волур. Археологи обнаружили могилы женщин, которые были похоронены сидящими на посохах, украшенных древними рунами, как на мётлах. Так что сказочная Баба-Яга имеет вполне реальный исторический прототип. Интересно, что абсолютно у всех народов на могилы таких женщин принято было водружать большой камень.
Часто женщин-шаманов изображали мифическими существами.
Скульптуры, известные как «Sheela na gigs», резные изображения женщин без одежды, заметны в некоторых местах, где расположены христианские церкви в Ирландии. Остались они с тех далёких времён, когда для того, чтобы привлечь язычников, все места языческих поклонений были христианизированы. Языческие идолы были заменены христианскими святыми.
Это очень спорный момент в мировой христианской истории. Ведь подмена одних идолов другими не делает язычника христианином. Более того, это наталкивает на мысли о том, что всё сделано с целью запутать и отвлечь от истинного христианства и поклонения живому Богу.
Образ же женщин-шаманов древней Ирландии растворился в глубине веков. Хотя традиции живут и поныне. В любом случае — это очень важная часть исторического наследия. Перед современными историками и антропологами стоит грандиозная задача — узнать какой же именно была Древняя Ирландия.
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