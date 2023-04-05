Необычные звёздные пары, вокруг которых в конце XX века не утихали споры и пересуды

Не все селебрити встречаются с другими богатыми и успешными знаменитостями. Впрочем, как и не все голливудские браки заканчиваются разводом. Существует множество примеров длительных отношений, включая Тома Хэнкса и Риту Уилсон, Сару Джессику Паркер и Мэтью Бродерика. Но иногда, случается так, что знаменитые люди откровенно удивляют общественность своим выбором, вызывая всеобщий интерес и недоумение у публики, обсуждающей того или иного избранника со словами «он/она ему/ей не подходит».
1. Мила Кунис и Маколей Калкин
Мила Кунис и Маколей Калкин. \ Фото: lipstickalley.com.
В это трудно поверить, но Мила Кунис и Маколей Калкин не только встречались, но и были вместе целых восемь лет! Их отношения продолжались с 2002 по 2011 год, начиная с того момента, когда ей было всего девятнадцать, а ему двадцать два года. И несмотря на то, что на сегодняшний день их отношения кажутся весьма странными нелогичными, тем не менее, на тот момент, они считались одной из самых молодых, красивых и успешных пар Голливуда.
2. Том Круз и Шер
Том Круз и Шер. \ Фото: fakt.pl.
Впрочем, без внимания не остался и красавчик Том Круз, который ещё в восьмидесятых встречался с легендарной певицей Шер, несмотря на шестнадцать лет разницы в их возрасте. Вокруг их отношений всегда бушевали страсти, сплетни и интриги. Одни поговаривали о том, что это была любовь, другие твердили же, что это был выгодный пиар-ход, а третьи и вовсе склонялись к тому, что именно Шер вывела Круза на новый уровень, сделав из него настоящую звезду. Трудно сказать, как всё было на самом деле, но то, что эта парочка на момент их отношений считалась одной из самых странных пар Голливуда – факт.
3. Райан Гослинг и Сандра Буллок
Райан Гослинг и Сандра Буллок. \ Фото: film.ru.
Судя по всему, шестнадцать – это магическое число, связанное с разницей в возрасте. В доказательство тому – ещё одна пара в лице Райана Гослинга и Сандры Буллок. Эти двое начали встречать в 2002 году, прежде чем связать свою жизнь брачными узами с другими людьми. И несмотря на то, что их роман длился не так уж долго, Гослинг однажды сказал, что Сандра была одной из самых лучших девушек в его жизни.
4. Дженнифер Энистон и Пол Радд
Дженнифер Энистон и Пол Радд. \ Фото: wap.filmz.ru.
Поговорка гласит: «Не встречайся с бывшим или нынешним парнем/мужем своей подруги». Но судя по всему, Дженнифер Энистон, пренебрегая кодексом благородных девиц, попросту увела Пола Радда у своей лучшей подруги Лизы Кудроу. Эти двое начали встречаться ещё во время съёмок романтического фильма «Объект моей привязанности». И совсем неудивительно, что в глазах окружающих эта пара выглядела не самым лучшим образом, а их отношения и вовсе считались омерзительными и не до конца понятными.
5. Лора Дерн и Барон Дэвис
Лора Дерн и Барон Дэвис. \ Фото: tmz.com.
Поговаривают о том, что героиня «Звёздных войн» и «Парка юрского периода» Лора Дерн начала встречаться с баскетболистом Бароном Дэвисом на тот момент, когда ей было пятьдесят, а ему тридцать восемь лет. Невзирая на разницу в двенадцать лет, эти двое всегда смотрелись эффектно и гармонично вместе.
6. Ким Кардашьян и Крис Хамфрис
Крис Хамфрис и Ким Кардашьян. \ Фото: google.com.
Путь к славе Ким Кардашьян начался с совместных съёмок с актёром Рэй Дж. С тех пор она стала олицетворением голливудского гламура и культуры «прославиться тем, чтобы быть знаменитым». Но это всё мелочи по сравнению с тем, что до замужества с Канье Уэстом, она не только встречалась далеко не с самым успешным баскетболистом Крисом Хамфрисом, а и была его супругой целых два года. В прочем, именно эти странные и мало кому понятные отношения, сыграли восходящей звезде только на руку, сделав её одной из самых скандальных и востребованных звёзд мира шоу-бизнеса.
7. Аланис Моррисетт и Дэйв Кульер
Аланис Моррисетт и Дэйв Кульер. \ Фото: sg.news.yahoo.com.
Слухи об этой знаменитой паре начала 1990-х появились из-за хита певицы «You Oughta Know», который, по одной из версий, был связан с её отношениями с актёром Дэйвом Кульером. Самое странное во всей этой истории со звездой «Full House» Аланис Моррисетт - это не только разница в возрасте, но и их возраст на момент предполагаемых отношений.
Когда песня стала популярной в 1995 году, Моррисетт был двадцать один год, а Дэйву – тридцать шесть лет. Судя по всему, они начали встречаться, когда ей было восемнадцать, а ему тридцать три, что собственно говоря, практически никак не укладывалось в головах «современного» по тем временам человека.
8. Эшли Олсен и Ланс Армстронг
Эшли Олсен и Ланс Армстронг. \ Фото: google.com.
Одна из близняшек Мишель Таннер из «Full House», Эшли Олсен всегда старалась сохранить свою личную жизнь в тайне. Она и её сестра оставили актёрскую карьеру, чтобы вплотную заняться дизайном одежды, выпустив не одну модную линейку нарядов, выведя свой бизнес на мировой уровень и рынок.
Но как оказалось, примерно в двадцать один год у скромной Эшли были недолгие отношения вскоре с опозоренным велосипедистом Лансом Армстронгом. В своей книге «Расскажи всё» Армстронг описывает, что его заставили прекратить отношения с бывшим звёздным-подростком из-за их пятнадцатилетней разницы в возрасте и необходимости защитить свой имидж, дабы не пасть лицом в грязь. Но видимо даже этот шаг не уберёг мужчину от дальнейших, малоприятных последствий.
9. Вуди Аллен и Сун-Йи Превин
Вуди Аллен и Сун-Йи Превин. \ Фото: fishki.net.
А вот премия за самые странные, скандальные и неэтичные голливудские отношения всех времён по праву досталась режиссёру Вуди Аллену. Аллен встречался с матерью Сун-Йи Превин, Мией Фэрроу, в 1980-х годах и был своего рода отчимом для молодой девушки. Вуди усыновил двоих детей Фэрроу, а в скором времени у них родился общий ребёнок.
Но в какой-то момент в конце 80-х годов Аллен и Превин, которой тогда едва исполнилось восемнадцать лет, закрутили роман, который в скором времени перерос в отношения, и в 1997 году они поженились. Может быть между ними и не было ничего противозаконного, но общественность, в том числе и СМИ, раздули из этого масштабный скандал, обвиняя известного режиссёра во всех мыслимых и немыслимых грехах.
10. Джанет Джексон и Мэтью Макконахи
Джанет Джексон и Мэтью Макконахи. \ Фото: google.com.ua.
У этих двоих, как сообщается, была интрижка после встречи на Грэмми 2002 года. По некоторым данным, Мэтью Макконахи был замечен выходящим из дома Джанет Джексон на следующее утро после торжества с ботинками в руках. С тех пор Джанет намекала, что между ними некая любовная связь, в то время как Мэтью всеми силами старался опровергнуть происходящее. Кто знает, как там было всё на самом деле, но пресса как обычно умудрилась раздуть из мухи слона, выдвигая уйму различных версий и теорий насчёт случайно увиденного. И совсем неудивительно, что в скором времени эту «сладкую» парочку окрестили ещё одной странной парой Голливуда.
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