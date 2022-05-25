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20 забавных фотографий животных, глядя на которые сдержать улыбку не получится


Животные, которых сфотографировали в самый неожиданный момент.

Животные, которых сфотографировали в самый неожиданный момент.

Хороший кадр - настоящая удача. Особенно, когда фотографируешь животных. Кто-то высиживает с фотоаппаратом часами, дожидаясь нужного момента, а кому-то везёт сделать такую фотографию случайно. И конечно, чтобы сделать такие забавные фотографии, нужно обладать чувством юмора!

1. Ой, это вы меня фотографируете?


20 забавных фотографий животных, глядя на которые сдержать улыбку не получится


 

2. Качаю пресс – готовлюсь к лету!


20 забавных фотографий животных, глядя на которые сдержать улыбку не получится


 

3. Сегодня я преодолею эту стену в три прыжка, а для страховки листья не убираю


20 забавных фотографий животных, глядя на которые сдержать улыбку не получится


 

4. Говорил же - тише! И нечего пёрышки распускать!


20 забавных фотографий животных, глядя на которые сдержать улыбку не получится


 

5. Когда мы с хозяином проезжаем мимо красивых девушек


20 забавных фотографий животных, глядя на которые сдержать улыбку не получится


 

6. А кто говорил, что коты не умеют летать?


20 забавных фотографий животных, глядя на которые сдержать улыбку не получится


 

7. Пятьдесят оттенков жёлтого


20 забавных фотографий животных, глядя на которые сдержать улыбку не получится


 

8. За пару секунд до того, как Шарик понял - мыльные пузыри совершенно не в его вкусе


20 забавных фотографий животных, глядя на которые сдержать улыбку не получится


 

9. Улыбка - это залог хорошего настроения!


20 забавных фотографий животных, глядя на которые сдержать улыбку не получится


 

10. Птичка? Нет, не вылетала


20 забавных фотографий животных, глядя на которые сдержать улыбку не получится


 

11. Семейное положение: женат


20 забавных фотографий животных, глядя на которые сдержать улыбку не получится


 

12. Феличитааааа...


20 забавных фотографий животных, глядя на которые сдержать улыбку не получится


 

13. Отличное место для отдыха


20 забавных фотографий животных, глядя на которые сдержать улыбку не получится


 

14. Тайная жизнь домашних животных - Хлоя без грима


20 забавных фотографий животных, глядя на которые сдержать улыбку не получится


 

15. Кто хочет на улицу в любую погоду?


20 забавных фотографий животных, глядя на которые сдержать улыбку не получится


 

16. Эта игрушка под моей защитой!


20 забавных фотографий животных, глядя на которые сдержать улыбку не получится


 

17. Разойдись, иду на взлёт! Освободить полосу!


20 забавных фотографий животных, глядя на которые сдержать улыбку не получится


 

18. Застенчивая панда с камышовым веером


20 забавных фотографий животных, глядя на которые сдержать улыбку не получится


 

19. Когда попросили улыбнуться для фото


20 забавных фотографий животных, глядя на которые сдержать улыбку не получится


 

20. Этот ужасный момент, когда в воде наступил на странный предмет


20 забавных фотографий животных, глядя на которые сдержать улыбку не получится


 

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20 забавных фотографий животных, глядя на которые сдержать улыбку не получится

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20 забавных фотографий животных, глядя на которые сдержать улыбку не получитсяПодписаться на мой Instagram
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