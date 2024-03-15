15 растений-вампиров, которые крадут ваше здоровье день за днём

Заводить эти растения дома или в офисе — худшая идея. Узнайте, какие комнатные растения представляют опасность для вас, ваших детей и питомцев.







В последнее время люди сходят с ума по растениям, перемещая бесконечное количество зелени в свои дома и стремясь достичь совершенства, достойного Pinterest. Однако тут возникает серьезная проблема: не все виды растений могут стать отличным дополнением к рабочему и жилому пространству. Их следует изучить, прежде чем приносить домой или в офис, и речь совсем не о трендах в области озеленения, а о воздействии тех или иных растений на организм.



Независимо от того, вызывают ли они аллергию, представляют опасность для домашних животных или детей или вызывают другие трудности, вам подумать дважды, прежде чем покупать любой из этих популярных вариантов.



Английский плющ

Дьявольский плющ

Бонсай

Молочай треугольный

Молочай красивейший

Каладиум

Олеандр

Иерусалимская вишня

Лилия длинноцветковая

Диффенбахия

Хлорофитум

Толстянка яйцевидная

Саговая пальма

Замиокулькас

Юкка

О том, что стоит держаться подальше от ядовитого плюща, знают, наверное, все, но его ближайший родственник, английский плющ, часто можно увидеть в доме или офисе. И напрасно. У некоторых людей растение также может вызывать аллергическую кожную реакцию, приводящую к зуду, сыпи или волдырям. Также не стоит делать декор из английского плюща, или позволять ему увить часть дома или забор в саду, если у вас есть домашние животные: знайте, что если ваш питомец проглотит листочек, это может привести к проблемам с дыханием, параличу или даже коме.Растение под названием потос, или дьявольский плющ, — одно из лучших с точки зрения очистки воздуха в доме. К сожалению, это также один из худших вариантов, если у вас есть домашние животные. У людей проглатывание растения может вызвать раздражение, жжение, рвоту и диарею, но у кошек и собак последствия могут быть намного хуже, включая удушье, отек, затрудненное дыхание, почечную недостаточность или смерть.Бонсай привлекателен тем, что вы можете иметь целое дерево у себя дома. Это эффектно и романтично, однако есть у этого растения и свои недостатки. Люди с аллергией на деревья или повышенной чувствительностью организма могут негативно реагировать на бонсай. Но даже если у вас нет аллергии, будьте осторожны при поливе или обрезке этого растения: в Allergy&Air пишут, что прикосновение к этому комнатному растению, заканчивающееся прокалыванием кожи, может вызвать сильную сыпь.Молочай треугольный (или трехгранный) — суккулент, хотя и похож на кактус. Млечный сок, содержащийся в этом растении, может привести к серьезному раздражению кожи, обжигая и даже оставляя болезненные волдыри. А если сок попадет в глаза, это может вызвать слепоту.Молочай красивейший, также известный как пуансеттия или рождественская звезда — неизменное рождественское украшения в США, Британии и многих других странах. В последнее время оно часто появляется и в наших супермаркетах вместе с другими новогодними товарами. Тут стоит проявить осторожность — красивые красные растения могут вызвать проблемы со здоровьем: если сок попадет на кожу человека, то появится сыпь, а если кошка или собака съедят пуансеттию, у них может возникнуть рвота, диарея и раздражение кожи.Тропический каладиум, также известный как слоновье ухо, — одно из самых токсичных растений для кошек и собак. При проглатывании оно может вызвать сильнейший отек, жжение во рту, рвоту.Олеандр с его красивыми розовыми цветами выглядит весьма привлекательно, однако то, что может случиться с вами или вашими питомцами, если вы подойдете слишком близко к этому растению, пугает. По данным Канадского информационного центра по биоразнообразию, кустарник невероятно токсичен, и даже один лист может оказать смертельный эффект. Фактически, в прошлом люди даже умирали, если использовали ветки олеандра в качестве шампуров.Иерусалимская вишня, также известная как паслен ложноперечный, — весьма нарядное комнатное растение с красными ягодами. Увы, они привлекают внимание детей, которым ни в коем случае нельзя есть ядовитые плоды. Они могут стать источником головных болей, диареи, паралича и замедления дыхания. У животных могут появиться диарея, рвота и судороги.Этот крупный белый цветок не имеет влияния на собак, но крайне опасен для кошек. Он может вызвать рвоту, вялость, почечную недостаточность и даже смерть, если кошка проглотит длинноцветковую лилию. По данным Американского общества по предотвращению жестокости к животным, это единственное животное, для которого лилия представляет опасность.Диффенбахия содержит кристаллы оксалата кальция, а поэтому особенно опасна для кошек и собак. Проглотившие его питомцы могут серьезные осложнения, от сильного отека и жжения во рту до затрудненного дыхания или даже смерти.Хлорофитум или паучье растение — один из худших вариантов для аллергиков. Оно известно своей способностью очищать воздух, но если вы заметили, что у вас возникли проблемы после того, как вы принесли его домой, отдайте его другу, не страдающему аллергией.Толстянка яйцевидная, или денежное дерево — популярный подарок, но не дарите его тем, у кого есть кошки или собаки. У питомцев растение может вызвать расстройство желудка, нарушения сердечного ритма и даже депрессию.Саговая пальма может создать мини-версию Флориды даже в совсем небольшой комнате, однако стоит знать, что каждая часть этого экзотического растения ядовита для животных и может вызвать самые разные симптомы, от незначительных проблем, таких как диарея, до чего-то сверхсерьезного, такого как печеночная недостаточность или смерть.Замиокулькас может долго обходиться без яркого света и сохранять свой экзотический вид, но при этом недопустим, если дома есть маленькие дети или животные. Растение ядовито и может быть невероятно токсичным для детей и домашних животных, вызывая боль или жжение при проглатывании или сыпь от одного прикосновения.Юкка — одно из самых эффектных растений, но оно не подходит для аллергиков: те сразу начинают чихать в присутствии этого растения.