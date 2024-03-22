Вещи и продукты, которые не нужно постоянно намывать

Поддержание чистоты и порядка в квартире – залог здоровья. Однако в погоне за званием идеальной хозяйки многие попросту забывают о том, что есть такие вещи, которые не стоит «драить» на постоянной основе, ведь это не только пустая трата времени, а и откровенная порча большинства из них.







1. Чугунная посуда

2. Кухонная плита и духовка

3. Шторы и гардины

4. Мебель из дерева

5. Зубные щётки

6. Мясо, рыба, фарш

7. Яйца

8. Грибы

9. Макароны

10. Пакетированная зелень

Посуда из чугуна.Как правило, чугунные сковороды и казаны требуют особого и тщательного ухода из-за пористой структуры и возможности образования ржавчины при неправильном уходе. Тем не менее не стоит прибегать к чрезмерной чистке такой посуды, поскольку чистящие средства, жёсткие скребки и мочалки, достаточно быстро лишают кухонную утварь защитного покрытия, делая её склонной к образованию сколов и ржавчины.Кухонную плиту и духовку также не стоит тщательно мыть на постоянной основе.Регулярная чистка плиты и духового шкафа, как правило, не рекомендуется из-за агрессивных химических веществ, используемых при большинстве методов очистки. Ежедневная протирка чистящими средствами или использование жёстких кухонных губок на внутренних поверхностях духовки и внешней поверхности плиты, постепенно приведут к царапинам и сколом защитного покрытия. Как правило, такие механические повреждения могут быть незаметны невооружённым глазом, но со временем станут главной причиной сниженной производительности и угробленной рабочей поверхности (в том числе и из-за высоких температур, моющих средств и постоянной нагрузки).Шторы и гардины стоит стирать не чаще одного раза в год.Частая стирка может ухудшить состояние штор и гардин, а также пагубно сказаться на их цвете, что приведёт к выцветанию или тусклому виду тканей. Кроме того, ткань может дать усадку из-за чрезмерного контакта с водой и порошками. Поэтому, если вы хотите сохранить первозданный вид своих штор и гардин, то проводите стирку не чаще одного раза в год. Этого вполне достаточно для того, чтобы обновить их внешний вид, избавиться от пыли и прочих загрязнений. Если же на шторах появились пятна, то воспользуйтесь специальными салфетками с пропиткой или пятновыводителем. Пыль можно убрать с помощью лёгкого отпаривания, которые следует проводить не чаще одного-двух раз в полгода.Деревянная мебель также не любит чрезмерный уход.Протирать мебель из дерева влажной тряпкой на постоянной основе не рекомендуется из-за потенциального риска попадания влаги, вызывающей появление плесени и другие виды повреждений древесины. Деревянная мебель особенно чувствительна к влаге, и ежедневное протирание её влажной тряпкой (в том числе и с моющими средствами) может вызвать деформацию и набухание древесных волокон. В конечном итоге это приведёт к обесцвечиванию и отслаиванию отделки, а также к повреждению структуры самой древесины. Вместо этого рекомендуется протирать деревянную мебель мягкой тканью или сухим бумажным полотенцем (при необходимости слегка смоченным мягким моющим средством).Зубную щётку просто достаточно ополоснуть под проточной водой.Как бы забавно это не звучало, но зубные щётки также попадают в категорию «нежелательно мыть с мылом на постоянной основе». Давайте разбираться почему. Считается, что если тщательно не мыть зубную щётку, то накопление бактерий на ней может привести к образованию зубного налёта, гингивиту и другим инфекциям. На самом деле это не так. Специалисты в области стоматологии и клинических исследований – все как один твердят о том, что моющие и чистящие (в том числе специальные) средства не сделают зубную щётку чище, а напротив, приведут её к «повреждениям», тем самым спровоцировав рост бактерий, поскольку различные микротрещины и пересохшая щетина в разы сильнее накапливает всю гадость. Вместо этого рекомендуется просто сполоснуть зубную щётку тёплой водой, хорошенько встряхнуть её несколько раз, затем поставить вертикально подальше от источника воды и тепла. Ко всему прочему, зубную щётку необходимо заменять каждые три-четыре месяца.Свежую рыбу, мясо и фарш также не рекомендуется мыть.Мыть сырое мясо, фарш и рыбу не рекомендуется, поскольку это может на самом деле увеличить риск заражения, а не устранить его. При мытье сырого мяса и рыбы вы, по сути, распространяете бактерии, которые изначально были на поверхности мяса или рыбы, в раковину и другие части вашей кухни. Вместо этого используйте отдельную разделочную доску и посуду при разделке сырого мяса и рыбы, а также всегда мойте после руки, чтобы снизить риск заражения.Куриные яйца можно мыть непосредственно перед готовкой.Сырые куриные яйца нельзя мыть (перед длительным хранением) по той же причине, что и сырое мясо или рыбу, – из-за потенциального риска заражения и снижения термина годности. Помимо вышеперечисленных причин, мытьё сырых куриных яиц также может негативно сказаться на вкусе и текстуре самого яйца. Поэтому рекомендуется их мыть непосредственно перед приготовлением.Грибы нужно чистить, а не мыть.Поскольку грибы имеют губчатую структуру, они могут впитывать воду во время мытья. Когда вы моете сырые грибы, вы, по сути, напитываете их лишней влагой. Это может привести к усиленному размножению бактерий и порче грибов. Влага также может смыть естественный вкус и текстуру грибов, в результате чего они станут водянистыми и кашеобразными. Категорически запрещается мытьё грибов перед хранением, поскольку также увеличивается риск перекрёстного заражения бактериями, если грибы после мытья вступают в контакт с другими ингредиентами или посудой. Вместо этого рекомендуется мягкой щёткой счистить грязь или налёт с сырых грибов, а затем заняться их готовкой.Макаронные изделия больше не нужно мыть.Мыть вареные макароны не рекомендуется, поскольку это может привести к ненужному ухудшению вкуса и текстуры. Такой процесс не только скажется на качестве самого продукта, а и на вкусе блюда, поскольку из макаронных изделий таким образом вымываются крахмалистые вещества.Не стоит забывать и о том, что вся пакетированная зелень из супермаркета уже прошла очистку водой.Вам не нужно мыть зелень в пакетах из супермаркета, потому что она уже тщательно очищена в строгих санитарных условиях, перед тем как попасть в герметичную упаковку. Повторное мытьё зелени после покупки может привести к ненужной трате воды, а также потенциально сократить срок хранения и текстуру листьев салата, укропа, петрушки и т.д.