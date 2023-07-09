15 самых огромных объектов, которые стали рекордсменами в своём сегменте

Будда Весеннего храма - самая высокая статуя в мире.
Человек со свою историю создал немало впечатляющих строений - от небоскребов до высокотехнологичных аэропортов. И не раз люди пытались создавать самое-самое-самое, и это им удавалось. В нашем обзоре самые огромные объекты, которые когда-либо были созданы людьми.
1. Мотоцикл
Regio Design XXL Chopper - самый большой функционирующий мотоцикл.
Разработанный Фабио Реджани Regio Design XXL Chopper официально является крупнейшим в мире функционирующим мотоциклом. Он был впервые представлена на Motorbike Expo 2012, где шокировал публику своими размерами: 10 метров в длину и 5 метров в высоту.
2. Поезд
Самый длинный и самый тяжелый грузовой поезд.
Самый длинный и самый тяжелый грузовой поезд появился в советском Экибастузе в 1986 году. Состав состоял из 439 вагонов и нескольких дизельных локомотивов, распределенных вдоль всего поезда. Общая масса состава – 43 400 тонн, а длина - 6,5 км.
3. Бассейн
Самый большой в мире бассейн.
Самый большой в мире бассейн вмещает около 250 миллионов литров воды, а поместиться в нем может одновременно может несколько тысяч людей. Бассейн Crystal Lagoon на курорте Сан-Альфонсо-дель-Мар в Чили настолько большой, что в нем есть даже свой искусственный пляж.
4. Метро (система метро)
Сеул: самая длинная система метро в мире.
По состоянию на 2013 год в Сеуле была самая длинная система метро в мире. Общая протяженность маршрутов на ее семнадцати линиях - 940 км. Первая же линия метро в этом городе была открыта в 1974 году.
5. Статуя
Будда Весеннего храма - самая высокая статуя в мире.
Будда Весеннего храма является самой высокой статуей в мире. Общая высота памятника составляет 153 метра, включая двадцатиметровый трон в виде лотоса и двадцатипятиметровый пьедестал. Строительство Будды Весеннего Храма началось вскоре после того, как бамианские статуи Будды были взорваны талибами в Афганистане.
6. Спортивная арена
Спортивная арена в Пхеньяне.
Строительство стадиона Первого мая в Пхеньяне (Северная Корея) было завершено 1 мая 1989 года. Сейчас он считается самым большим стадионом в мире — вмещает спортивная арена 150 000 человек, а ее площадь составляет более 207 000 квадратных метров.
7. Книга
Самая большая в мире книга.
Размеры самой большой книги - 5 м х 8,06 метра, а весит она около 1500 кг. 429-страничная книга под названием "Это Мухаммед" была создана дубайской компанией Mshahed International Group в 2012 году.
8. Небоскреб
Небоскреб Бурдж-Халифа.
Бурдж-Халифа, во время стройки известный как Бурдж Дубай, - самый высокий в мире небоскреб. Высота этого умопомрачительного строения, расположенного в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты, составляет 829,8 метров.
9. Стена
Великая Китайская стена.
Вероятно, Великая Китайская стена является наиболее известной из всех крупнейших техногенных вещей в мире. Ее длина составляет 21 196 км.
10. Кроссворд
Украинский кроссворд.
Крупнейший 30,5-метровый кроссворд в мире был создан на боковой стороне жилого девятиэтажного дома во Львове, Украина. Днем Его клеточки в кроссворде пустые, а ночью в них становятся видны флюоресцентные буквы.
11. Храм
Базилика Святого Петра - самый большой в мире храм.
Базилика Святого Петра - церковь конца эпохи возрождения, расположенная в Ватикан. Чтобы построить ее, понадобилось 120 лет (1506-1626). В течение 5 веков эта церковь считается крупнейшей, построенной человеком.
12. Замок
Пражский Град в Чехии.
В Книге рекордов Гиннесса крупнейшим старинным замком в мире считается Пражский Град в Чехии. Замок занимает площадь почти 70000 квадратных метров, его длина - 570 метров, а ширина - 130 метров.
13. Самолет
Ан-225 "Мрия".
Антонов Ан-225 "Мрия" - грузовой самолет, который был разработан советским конструкторским бюро им. Антонова в 1980-е годы. "Мрия", оснащенная шестью турбореактивными двигателями, - самый большой и тяжелый самолет за все время авиастроения. Его максимальная взлетная масса составляет 640 тонн, а размах крыла — 88,4 метра.
14. Пассажирское судно
Oasis of the Seas.
В настоящее время самым большим пассажирским кораблем является судно компании Royal Caribbean’s "Oasis of the Seas". Длина круизного лайнера, совершившего первый рейс в декабре 2009 года, - 360 метров, а вместить он может 5400 пассажиров.
15. Аэропорт
Аэропорт имени короля Фахда.
Международный аэропорт имени короля Фахда, который расположен в Даммаме, Саудовская Аравия, является крупнейшим в мире. Аэропорт обслуживает около 5 267 000 пассажиров в год, а также через него проходит около 82 256 тонн грузов. Ежегодно в аэропорту приземляется 50 936 самолетов.
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