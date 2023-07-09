Жизнь хозяйки собаки в 10 очаровательных иллюстрациях

Натали, художница из Мичигана, не понаслышке знает, что значит быть «собачьей мамой», и готова рассказать вам. От рассвета до заката наши верные барбосы находятся если не рядом с нами, то в наших мыслях и сердцах. Эти десять иллюстраций проведут вас через типичный день хозяина собаки, начиная с утреннего слюнявого поцелуя и заканчивая обнимашками перед сном.

1. Так мы говорим «доброе утро»

2. Так мы гуляем

3. Так мы собираемся (по крайней мере, пытаемся)

4. Так мы прощаемся (или нет)

5. Так мы ходим на совещания

6. Так мы ходим по делам

7. Вот так мы «работаем»

8. Так мы воссоединяемся

9. Так мы ужинаем

10. Так мы говорим «спокойной ночи»