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Жизнь хозяйки собаки в 10 очаровательных иллюстрациях

Натали, художница из Мичигана, не понаслышке знает, что значит быть «собачьей мамой», и готова рассказать вам. От рассвета до заката наши верные барбосы находятся если не рядом с нами, то в наших мыслях и сердцах. Эти десять иллюстраций проведут вас через типичный день хозяина собаки, начиная с утреннего слюнявого поцелуя и заканчивая обнимашками перед сном.



Жизнь хозяйки собаки в 10 очаровательных иллюстрациях

1. Так мы говорим «доброе утро»


Вставать ни свет ни заря тяжело, но, согласитесь, это очень милый будильник.

Жизнь хозяйки собаки в 10 очаровательных иллюстрациях

2. Так мы гуляем


Это нормально, если собака выглядит лучше нас. Намного лучше.

Жизнь хозяйки собаки в 10 очаровательных иллюстрациях

3. Так мы собираемся (по крайней мере, пытаемся)


Неразрывный зрительный контакт уже вошел в норму. Даже в душе (особенно в душе).

Жизнь хозяйки собаки в 10 очаровательных иллюстрациях

4. Так мы прощаемся (или нет)


На работе мы говорим, что опоздали из-за заторов. Мы не уточняем, что затор был на пороге дома.

Жизнь хозяйки собаки в 10 очаровательных иллюстрациях

5. Так мы ходим на совещания


С головой в работе, но душой где-то еще.

Жизнь хозяйки собаки в 10 очаровательных иллюстрациях

6. Так мы ходим по делам


Оказывается, сотруднице банка не интересно просматривать целую галерею собачьих фото, но мы, конечно же, все равно показываем их все.

Жизнь хозяйки собаки в 10 очаровательных иллюстрациях

7. Вот так мы «работаем»


Все отвлекаются на работе, и хозяева собак не исключение.

Жизнь хозяйки собаки в 10 очаровательных иллюстрациях

8. Так мы воссоединяемся


И это определенно лучший момент дня.

Жизнь хозяйки собаки в 10 очаровательных иллюстрациях

9. Так мы ужинаем


Или, все же, вот он – лучший момент? Он на втором месте, но отрыв незначительный.

Жизнь хозяйки собаки в 10 очаровательных иллюстрациях

10. Так мы говорим «спокойной ночи»


Сладких снов, увидимся завтра!

Жизнь хозяйки собаки в 10 очаровательных иллюстрациях

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