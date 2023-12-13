15 шокирующих случаев в Мачу-Пикчу, которые потрясли мир

Оставленный инками более 400 лет назал и обнаруженный в 1911 году, Мачу-Пикчу привлекает буквально миллионы туристов. Однако с момента своего «открытия» Мачу-Пикчу — место, где постоянно случаются самые таинственные и невообразимые вещи. Они настолько неправдоподобны, что порой сомневаешься в их подлинности.
Роковое селфи
Легенды Мачу-Пикчу изобилуют рассказами о безрассудных и роковых селфи, самое последнее из которых — фото немецкого туриста, Оливера Парка. Он наслаждался отпуском в месте своей мечты, когда вдруг у него возникло внезапное желание сфотографироваться во время прыжка на фоне гор, джунглей, террас старинного города… Парк не мог даже представить себе драматического исхода этого прыжка… Он поскользнулся и упал, пытаясь балансировать и спасти оборудование. На этом Олли не успокоился и стал просить снять его проходивших мимо туристов. Слишком встревоженные его безрассудной попыткой прыгать на краю обрыва, они отказывались. Когда же нашелся один-единственных посетитель, который согласился снять уникальный и удивительный прыжок Олли, прыжок в миллион лайков и тысячу комментариев о том, какой же крутанский крутан его исполнитель, Парк-таки улетел в пропасть…
Побег из лап смерти
А вот вам удивительный случай побега из самых лап смерти. Мачу-Пикчу бывает милосердным: Барбара Кэтчпол, 60-летняя совладелица Elegant Resorts, чудесным образом приземлилась с высоты примерно в 250 метров Уиньяй-Уайна, поставив лишь незначительные ушибы и царапины.
Развалины вершины Уиньяй-Уайна хорошо известны своими очаровательными видами. Имя горы можно перевести как «вечно молодой». Барбара, конечно, оказалась той самой «вечно молодой душой» туристкой, которой очень повезло. Команде из 18 спасателей пришлось продираться через густой тропический лес в кромешной темноте в течение более двух часов, чтобы найти ее и отнести в безопасное место.
Кажется, Уиньяй-Уайна выбрала Барбару специально, чтобы наградить за непоколебимую волю к жизни!
Смерть на тарзанке
Порой смерть похожа не на старуху с косой, а на глупого клоуна. Она может даже восхищать своей неожиданностью, происходит в самый неподходящий момент… Хотя будто бы момент для смерти бывает подходящим… Но все же — смерть всегда смеется последней.
Как бы вы отреагировали, если бы услышали о человеке, который столкнулся со смертельной опасностью, предпринял колоссальные попытки ее избежать, лишь для того, чтобы встретить свой конец в результате несчастного случая?
Молодой турист израильский по имени Гуетта, живой и невредимый окончил свою военную службу, приехал в Перу и лихо прыгнул в душераздирающее путешествие между горами Анд. Оттуда он никогда больше не вернулся. Видимо, смерть все же поджидала его в засаде. Ясно одно: судьба не любит, когда на ее пути кто-то стоит.
Бегать голышом по стенам запрещено
Мачу-Пикчу не просто место, где случаются кровавые и ужасные вещи. Здесь пробуждается дикая сила человеческой природы.
В 2013 году одна пара решила обнажиться и побегать по стенам древнего города. Конечно, полиция их схватила, часть фотографий была удалена, однако же другая часть просочилась в интернет, сделав их не просто знаменитыми. Они начали моду на посещение Мачу-Пикчу голышом.
А дело происходит в Перу, консервативной и очень традиционной стране. Властям даже пришлось выпустить специальное предупреждение о том, что туристам запрещается расхаживать в чем мать родила по местной святыне и национальной достопримечательности.
Мистическое исчезновение банкира
Когда труп английского банкира Колина Мерфи был найден недалеко от реки и тропы инков, всем показалась довольно убедительной версия того, что он утонул во время похода. До тех пор, пока вскрытие не обнаружило, что Колин получил сильнейший удар по голове.
Авария предположительно произошла, когда Мерфи отправился на прогулку сам по себе. Однако его приятель, с которым он путешествовал, клялся и божился, что Мерфи никогда бы не пошел один куда-нибудь, особенно в незнакомом месте. Интересно, кто же тогда мог совершить убийство в таком живописном и историческом месте? И почему? Была ли это самооборона или все было запланировано заранее? Знал ли убийца жертву ? Или что-то случилось во время похода? Увы, слишком много вопросов без ответа!
Еще одно последнее селфи
Особенно печально, когда неожиданно обрывается молодая жизнь. Ким Джонгиоб был страстным путешественником, который умер в Мачу-Пикчу в возрасте 28.
Он стоял на краю внушительного водопада Гокта, пытаясь сделать селфи. Несмотря на многочисленные инциденты и предупреждения, некоторые искатели острых ощущений просто не могут сопротивляться желанию отличиться. И это ужасно грустно!
Ким поскользнулся на мокром камне и упал с 1600 футов вниз. Даже несмотря на то, что профессиональные спасательные команды сразу стали работать на месте падения, высота была слишком большой, чтобы ожидать чуда. Им удалось собрать по частям тело Кима. Он был кремирован и отправлен обратно в свой родной город.
Молния чуть было не убила туристов
Молния и грозы являются неотъемлемой частью Мачу-Пикчу. Мария Кирина Мендес Хернандес и местный гид, Салас, который сопровождал ее, получили большие травмы после того, как были поражены молнией.
Мария врезалась лицом в стену с такой силой, что сломала передние зубы. Салас был подброшен в воздух, а падение привело к кровоизлиянию.
Представитель спасательной команды сказал, что это было необычным — сумасшедшие грозы Мачу-Пикчу унесли жизни многих людей. Например, несколько лет назад был убит на месте молнией русский турист. Но что привлекло внимание людей, так это то, что инцидент произошел через четыре дня после того, как Деми Мур посетила именно это место. К разговору о тайнах и магии!
Грязевые потоки снесли все
Иногда Мачу-Пикчу устраивает своим посетителям двойную дозу приключений, что далеко не всегда приятно.
В 2010 году опасные селевые потоки с гор вынудили власти закрыть тропу инков, оставив тысячи туристов пережидать природный катаклизм в близлежащих деревнях. И, конечно, не все из них были размещены в соответствии с их прихотями и капризами. Проще говоря, это был полный беспредел. Продуктов питания, жилья и воды не хватало, и все это длилось до тех пор, пока правительство Перу не отремонтировало автотрассы и железные дороги после оползней и вышедшей из берегов горной реки Урубамба.
Это был классический опыт «переживания катастрофы», причем сработал он лучше любого тренера по кризисным ситуациям! Оставшиеся в городе с населением менее чем 3500 жителей туристы довольно быстро опустошили все ресурсы. Некоторые из них ели из общих тарелок, спали под открытым небом, и были совершенно измучены. Никакие счета в банках и положение в обществе не спасали от необходимости вести абсолютно дикую жизнь. Понадобилось несколько дней, чтобы спасатели смогли вызволить туристов оттуда.
Месть после смерти
Интересно, как относиться к тому, что правительство страны закрывает некоторые места для посещения туристами из-за «излишне высокой паранормальной активности»?
В нескольких километрах от Куско в известном Пласа-де-Армас стоит заброшенный трехэтажный дом с темной историей. Легенда гласит, что введенный в заблуждение и охваченный ревностью хозяин этого дома забил до смерти свою возлюбленную около 70 лет назад. С тех пор дом преследовал дух этой замученной жертвы.
Чуть позже большая семья заняла этот дом. Но в один прекрасный день все были найдены мертвыми без всякой причины или объяснений (прям тайна смерти из фильмов про Гарри Поттера). Не было абсолютно никаких следов ни на одном из трупов. Протокол вскрытия не показал тоже ничего, кроме изумления патологоанатома. Что послужило мотивом их шокирующего убийства или таинственной смерти? Загадка не разгадана до сих пор, а мурашки бегут по спине от воплей и шумов, доносящихся из этого дома.
Ужасно и жутко внутри
Местные боятся даже пойти рядом с этим печально известным домом с привидениями на улице Сафи в Куско, не говоря уже о том, чтобы войти внутрь. Те храбрецы, которые сумели проникнуть в него, не могли остаться там надолго, потому что нечто вызвало крайнее беспокойство и беспричинный страх. Особенно странный случай произошел здесь в 2013 году.
Уроженец Чили, Рамон Кастильо, якобы провел ритуал жертвоприношения человека — его «даром богам» был трехлетний ребенок. По его словам, в ребенке проявились все черты Антихриста. Когда полиция стала расследовать это дело после звонков соседей, Кастильо бежал из родной страны в Перу и нашел убежище в этом доме.
Говорят, что он покончил собой, запутавшись в паутине безумия и ауре зла в доме. Местные жители считают, что темный дух самого дома, должно быть, довел Рамона до отчаяния и самоубийства — в наказание за его ужасные грехи.
Слишком много призраков, чтоб их не видеть
Старый Гран-отель «Боливар», безусловно, имеет в числе своих постояльцев известных людей. Огромное сооружение, помимо того, что это популярный отель, получило некоторую печальную известность благодаря большим количествам сверхъестественных жителей, которые развлекают себя, пугая сотрудников отеля и приехавших сюда туристов.
Видимо, это привидение в белом плаще спустило одну женщину как-то раз с лестницы посреди ночи. А еще одна история рассказывает, что одна леди, муж которой забил ее до смерти в отеле, превратилась в кровожадного духа, знаменитого своей жаждой мести и выходками с постояльцами.
На самом деле, этот отель стал свидетелем слишком многих случайных и уродливых смертей и самоубийств. Так что списывать со счетов его «ненормальность» все же не стоит.
Проклятие гробницы
Рассказы о смертельных проклятиях явление обычное, когда речь идет о древних цивилизациях и их несметных богатствах. Инки не были исключением. Когда Давид Креспи, французский турист, наткнулся на прикрытую дверь в конце туристического маршрута в Мачу-Пикчу, он даже представить себе не мог, что его рассказ об увиденном заинтригует исследователя, Тьерри Иамина, и приведет к серии шокирующих открытий.
Эта дверь была странно похожа на дверь могил, обнаруженных Иамином ранее. Секретная комната была искусно запрятана в стенах построенного в 15 веке сооружения. Есть множество доказательств тому, что турист, вероятно, нашел вход в погребальную камеру Пачакути Юпанки, грозного правителя инков, для которого Мачу-Пикчу был построен и которым был оставлен.
Считается, что там должны были храниться невероятные сокровища, такие же фантастические, как и проклятые. К сожалению, перуанское правительство положило конец раскопкам, так что никаких серьезных открытий дальше не последовало.
Объяснение НЛО
Когда кто-то видит, как что-то странное внезапно появляется в небе, мысли естественным образом склоняются к тому, чтобы назвать это НЛО или космическими кораблями. Вероятно, слава открывателей НЛО не дает покоя многим беспокойным умам.
В Мачу-Пикчу в 2011 году тоже видели НЛО, от чего туристы и местное население были совсем не в восторге. Шокировавшие многих, эти неизвестные летающие объекты оказались воздушными шарами компании Google Loon, системы маршрутизации, которая обеспечивает доступ к Интернету для сельского населения.
Сверхбыстрое беспроводное соединение должно устанавливаться от антенн, расположенных в равнине, к воздушному шару, который затем действует как центр связи, распространяющий сигнал до самых удаленных районов.
Само собой разумеется, видение вызвало настоящий переполох — а затем еще большее разочарование. Впрочем, сегодня проект успешно продвигается и в скором времени станет реальностью для местных пользователей.
Мачу-Пикчу для девственниц
«Храм Луны» мрачен и таинственен, он полон подземных ходов, гротов, ниш и портиков с какой-то чудесной каменной кладкой, на которых изображены троны и фигуры людей. Археологи раскопали сотни тел, сохранившихся в этом месте в семи футах под землей.
Ученые обнаружили не менее 33 тел, захороненных рядом, и, судя по существующим артефактам, ясно, что все они принадлежали женщинам, в том числе беременным. Это шокирующее открытие объясняет, что только «девы Солнца» жили в городе и только им было позволено занимать место в сложной иерархии инкской цивилизации. Как инки определили, что жертвы были не девственницами, лучше бы нам не знать.
Тропу инков осилил незрячий
Мачу-Пикчу был также свидетелем неукротимого человеческого духа и истинной смелости. Дэн Берлин, уроженец Колорадо, завершил восхождение по тропе инков в рекордно короткие 13 часов.
Это достаточно опасно для всех, не только для людей с ограниченными возможностями. А Берлин не видит.
Разве это не удивительно? Приключение Дэна в Мачу-Пикчу действительно вдохновляет бесчисленное количество людей, которые считают себя несчастными, увечными и слабыми. Дэн Берлин стал жертвой редкого генетического заболевания, в результате которого человек постепенно теряет зрение.
Он не был всегда легкомысленным и беспечным: напротив, Дэн боролся с депрессией, которая была следствием его заболевания, в течение многих лет. В конце концов он решил, что печалиться достаточно, и приступил к тренировкам в качестве марафонца.
Сегодня Дэн Берлин участвует в многочисленных благотворительных мероприятиях и много путешествует, отказываясь ставить границы своим мечтам.
Будем надеяться, что его подвиг станет примером для всех, кто потерял вкус к жизни.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии