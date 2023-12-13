Импортное вино, рестораны с джаз-бэндом, туалетная вода: Что предлагали рекламные объявления в СССР

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Не слишком разнообразная реклама 30-х годов.

Бытует мнение, что в советские времена рекламы как таковой не существовало. Но на самом деле в СССР рекламная индустрия развивалась более, чем активно. Появление рекламы совпало с появлением НЭПа – первые рекламные газетные объявления появляются в 1921 году. Новости СМИ2



Бытует мнение, что в советские времена рекламы как таковой не существовало. Но на самом деле в СССР рекламная индустрия развивалась более, чем активно. Появление рекламы совпало с появлением НЭПа – первые рекламные газетные объявления появляются в 1921 году.Развивалась реклама и в 1930-х. Причём , появился сегмент рекламы, которая была рассчитана на самую взыскательную аудиторию. Рекламировали импортное вино, рестораны с джаз-бэндом, туалетную воду, а ещё публиковались анонсы спектаклей и рецензии.

1. Рестораны «Интурист»

Сталинская реклама ресторанов «Метрополь», «Националь», «Савой» и «Ново-Московская».

2. Принятие заказов на устройство вечеров и банкетов

Реклама ресторанов в знаменитых гостиницах Москвы.

3. Широко известный «Кавказский ресторан»

Кавказские рестораны – это неувядающая московская классика.

4. Реклама скачек

Популярный вид развлечения в Москве 1930-х годов.

5. Новый гастроном

Реклама образцово-показательного гастронома.

6. Круглосуточный магазин

Широко ассортимент высококачественных товаров.

7. Фруктово-овощная торговля

Хорошая реклама - это один из секретов успешной торговли.

8. Реклама аптечных киосков

Шедевр советской рекламы.

9. Ремонт одежды

В советское время к одежде относились крайне бережно.

10. «Трикотажторг»

«Наркомвнуторг СССР. Союзгалантерея-трикотажторг».

11. «Союзювелирторг»

Реклама ювелирных магазинов 1930-х годов.

12. Сталинская реклама

Реклама базара предметов дамского туалета.

13. Реклама витамин

Оригинальная реклама витаминов.

14. «Лучшее туалетное мыло»

Сталинская реклама туалетного мыла.

15. Упоминание заграничных брендов в советской рекламе

Реклама несмываемой жидкой краски для волос и бровей.

Рекламные объявления 1920-30-х годов, собранные в этом обзоре, дают возможность заглянуть в московскую повседневную жизнь того времени. И увидеть прошлое в несколько других красках – людям всегда хотелось красиво выглядеть, вкусно есть и весело проводить время.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: