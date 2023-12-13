Импортное вино, рестораны с джаз-бэндом, туалетная вода: Что предлагали рекламные объявления в СССР

Не слишком разнообразная реклама 30-х годов.
Бытует мнение, что в советские времена рекламы как таковой не существовало. Но на самом деле в СССР рекламная индустрия развивалась более, чем активно. Появление рекламы совпало с появлением НЭПа – первые рекламные газетные объявления появляются в 1921 году., появился сегмент рекламы, которая была рассчитана на самую взыскательную аудиторию. Рекламировали импортное вино, рестораны с джаз-бэндом, туалетную воду, а ещё публиковались анонсы спектаклей и рецензии.
Рекламные объявления 1920-30-х годов, собранные в этом обзоре, дают возможность заглянуть в московскую повседневную жизнь того времени. И увидеть прошлое в несколько других красках – людям всегда хотелось красиво выглядеть, вкусно есть и весело проводить время.
1. Рестораны «Интурист»
Сталинская реклама ресторанов «Метрополь», «Националь», «Савой» и «Ново-Московская».
2. Принятие заказов на устройство вечеров и банкетов
Реклама ресторанов в знаменитых гостиницах Москвы.
3. Широко известный «Кавказский ресторан»
Кавказские рестораны – это неувядающая московская классика.
4. Реклама скачек
Популярный вид развлечения в Москве 1930-х годов.
5. Новый гастроном
Реклама образцово-показательного гастронома.
6. Круглосуточный магазин
Широко ассортимент высококачественных товаров.
7. Фруктово-овощная торговля
Хорошая реклама - это один из секретов успешной торговли.
8. Реклама аптечных киосков
Шедевр советской рекламы.
9. Ремонт одежды
В советское время к одежде относились крайне бережно.
10. «Трикотажторг»
«Наркомвнуторг СССР. Союзгалантерея-трикотажторг».
11. «Союзювелирторг»
Реклама ювелирных магазинов 1930-х годов.
12. Сталинская реклама
Реклама базара предметов дамского туалета.
13. Реклама витамин
Оригинальная реклама витаминов.
14. «Лучшее туалетное мыло»
Сталинская реклама туалетного мыла.
15. Упоминание заграничных брендов в советской рекламе
Реклама несмываемой жидкой краски для волос и бровей.
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