15 шокирующих случаев в Мачу-Пикчу, которые потрясли мир

Оставленный инками более 400 лет назал и обнаруженный в 1911 году, Мачу-Пикчу привлекает буквально миллионы туристов. Однако с момента своего «открытия» Мачу-Пикчу — место, где постоянно случаются самые таинственные и невообразимые вещи. Они настолько неправдоподобны, что порой сомневаешься в их подлинности. Пример 15 удивительных происшествий мы приводим в этой статье.



Роковое селфи

Побег из лап смерти

Смерть на тарзанке

Бегать голышом по стенам запрещено

Мистическое исчезновение банкира

Еще одно последнее селфи

Молния чуть было не убила туристов

Грязевые потоки снесли все

Месть после смерти

Ужасно и жутко внутри

Слишком много призраков, чтоб их не видеть

Проклятие гробницы

Объяснение НЛО

Мачу-Пикчу для девственниц

Тропу инков осилил незрячий