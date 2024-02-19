8 любопытных фактов об аборигенах Австралии – людях, которые выглядят отсталыми чудаками в родной ст

Аборигены Австралии до сих пор хранят привычный уклад предков. /Фото: tjapukai.com.au

1.Самые дикие из всех людей

Большая часть аборигенов не обучена грамоте. /Фото:taylrrenee.com

Кэти Фримен выиграла золото в беге на 400 метров на Олимпиаде 2000 года. /Фото:perthnow.com.au

2.Их подвергают дискриминации

В позапрошлом веке отношение европейцев к аборигенам было очень жестоким. /Фото:yablor.ru

Не все аборигены учатся и не вся австралийцы относятся к ним как к равным. /Фото:voanews.com

3.У аборигенов нет общего языка

Чтобы племенам было легче друг друга понять, 11 лет назад в стране заработал аборигенный телеканал на английском языке. /Фото:theconversation.com

4. В Австралии живут три типа аборигенов

Коренное население делится на три типа. /Фото:wikimedia.org

5.Некоторые австралийские аборигены темнокожие и светловолосые

Натуральные блондины с Соломоновых островов. /Фото:fotocdn.net

Светловолосая бабушка-аборигенка с соплеменницами. /Фото:taylrrenee.com

6.Австралийцы изобрели бумеранг

Первыми в мире использовать бумеранги начали именно коренные австралийцы. /Фото:orientaltravel.ru

7.Религия аборигенов

Аборигены деревни Тьяпукай учат туристов своим обрядам. /Фото:getyourguide.com

8.У аборигенов есть свой Стоунхендж

Странные камни австралийских аборигенов могут быть аналогом Стоунхенджа. /Фото:xcom-hobby.ru